12/07/2026

EU – Armenia

Ինչպես է ԱՄՆ պետքարտուղարը հեռվից կառավարում Վենեսուելան․ NYT

infomitk@gmail.com 12/07/2026 1 min read

ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն վերահսկում է Վենեսուելայի ֆինանսները, բնական պաշարների բաշխումը և քաղաքական նշանակումները, գրել է «New York Times»-ը՝ հղում անելով Վաշինգտոնի և Կարակասի աղբյուրների։

«Ռուբիոն այժմ արդյունավետորեն վերահսկում է Վենեսուելայի ֆինանսները, բնական պաշարների բաշխումը և կառավարությունը», – նշել է թերթը՝ հղում անելով երկու երկրների կառավարություններին մոտ կանգնած տասնյակ պաշտոնյաների և աղբյուրների։

Ըստ թերթի՝ պետքարտուղարը «խորապես ներգրավված է» Վենեսուելայի ամենօրյա գործունեության մեջ և կապի մեջ է երկրի նախագահի ներկայացուցիչ Դելսի Ռոդրիգեսի հետ WhatsApp-ի միջոցով: Նրանք իսպաներենով հաղորդագրություններ են փոխանակում։

Ռուբիոն նաև վերահսկում է Վենեսուելայի դեմ ԱՄՆ պատժամիջոցների կիրառումը և որոշումներ է կայացնում այն ​​մասին, թե ով «կարող է բիզնեսով զբաղվել երկրում և ինչպես»։ Ռուբիոյի թիմը մշակում է լիցենզիաներ, որոնք պատժամիջոցներից զերծ ճանապարհորդություն կտրամադրեն Վենեսուելայում բիզնեսով զբաղվել ցանկացող ընկերություններին։

«Նա վերափոխել է երկրի նավթարդյունաբերությունը և մեծացրել ամերիկյան ընկերությունների հասանելիությունը… Ռոդրիգեսը նրա համար կարևոր կառավարական նշանակումներ է կատարում, օրինակ՝ պաշտպանության նախարար», – հաղորդել է թերթը։

«Նյու Յորք Թայմս»-ն ընդգծել է, որ Թրամփի վարչակազմը հետևում է Դելսի Ռոդրիգեսի «հրապարակային ելույթներին և հայտարարություններին»։ Մայիսին Ռուբիոն հայտարարել էր Վենեսուելայի նախագահի դեսպանի Հնդկաստան այցի մասին՝ լատինաամերիկյան կառավարության պաշտոնական հայտարարությունից առաջ։

Բաց մի թողեք

1 min read

Թրամփը գովաբանում է Ալլահին և սպառնում է ոչնչացնել Իրանը

12/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մոջթաբա Խամենեին խոստացել է, որ Թեհրանը վրեժ կլուծի

12/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կիևի վրա ռուսական հրթիռային հարվածների հետևանքով վիրավորվել է առնվազն 11 մարդ

11/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Եվրոպայի պահպանողականները վերակենդանացնում են երեխաների նկատմամբ բռնության մասին զոմբի օրինագիծը

12/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփը գովաբանում է Ալլահին և սպառնում է ոչնչացնել Իրանը

12/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Բարդ է. Ատլանտիկան խզում է Թրամփի և դեղագործական ընկերությունների հարաբերությունները

12/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

4 հիմնական հարց, որոնք կախված են Լե Պենի թեկնածության շուրջ. Կարո՞ղ է Բարդելան ապստամբել

12/07/2026 infomitk@gmail.com