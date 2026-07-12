Ինչպես է ԱՄՆ պետքարտուղարը հեռվից կառավարում Վենեսուելան․ NYT

ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն վերահսկում է Վենեսուելայի ֆինանսները, բնական պաշարների բաշխումը և քաղաքական նշանակումները, գրել է «New York Times»-ը՝ հղում անելով Վաշինգտոնի և Կարակասի աղբյուրների։
«Ռուբիոն այժմ արդյունավետորեն վերահսկում է Վենեսուելայի ֆինանսները, բնական պաշարների բաշխումը և կառավարությունը», – նշել է թերթը՝ հղում անելով երկու երկրների կառավարություններին մոտ կանգնած տասնյակ պաշտոնյաների և աղբյուրների։
Ըստ թերթի՝ պետքարտուղարը «խորապես ներգրավված է» Վենեսուելայի ամենօրյա գործունեության մեջ և կապի մեջ է երկրի նախագահի ներկայացուցիչ Դելսի Ռոդրիգեսի հետ WhatsApp-ի միջոցով: Նրանք իսպաներենով հաղորդագրություններ են փոխանակում։
Ռուբիոն նաև վերահսկում է Վենեսուելայի դեմ ԱՄՆ պատժամիջոցների կիրառումը և որոշումներ է կայացնում այն մասին, թե ով «կարող է բիզնեսով զբաղվել երկրում և ինչպես»։ Ռուբիոյի թիմը մշակում է լիցենզիաներ, որոնք պատժամիջոցներից զերծ ճանապարհորդություն կտրամադրեն Վենեսուելայում բիզնեսով զբաղվել ցանկացող ընկերություններին։
«Նա վերափոխել է երկրի նավթարդյունաբերությունը և մեծացրել ամերիկյան ընկերությունների հասանելիությունը… Ռոդրիգեսը նրա համար կարևոր կառավարական նշանակումներ է կատարում, օրինակ՝ պաշտպանության նախարար», – հաղորդել է թերթը։
«Նյու Յորք Թայմս»-ն ընդգծել է, որ Թրամփի վարչակազմը հետևում է Դելսի Ռոդրիգեսի «հրապարակային ելույթներին և հայտարարություններին»։ Մայիսին Ռուբիոն հայտարարել էր Վենեսուելայի նախագահի դեսպանի Հնդկաստան այցի մասին՝ լատինաամերիկյան կառավարության պաշտոնական հայտարարությունից առաջ։
Բաց մի թողեք
Թրամփը գովաբանում է Ալլահին և սպառնում է ոչնչացնել Իրանը
Մոջթաբա Խամենեին խոստացել է, որ Թեհրանը վրեժ կլուծի
Կիևի վրա ռուսական հրթիռային հարվածների հետևանքով վիրավորվել է առնվազն 11 մարդ