«Գլխավոր օղակ». Թրամփի Սենատի շշնջացողը հեռացել է

Լինդսի Գրեհեմի մահը զրկում է նախագահ Դոնալդ Թրամփին իր ամենաարդյունավետ Կապիտոլիումի բլրի օպերատորներից մեկից և Սենատի հանրապետականներին թողնում է առանց Սպիտակ տան հետ իրենց ամենաուժեղ կապերից մեկի։
Նախագահ Դոնալդ Թրամփը կորցրել է իր առաջատար քաղաքական դաշնակիցներից մեկին, որին նա ապավինում էր Սենատում կողմնորոշվելու և իր օրենսդրական առաջնահերթությունները առաջ տանելու համար։
Սենատոր Լինդսի Գրեհեմը (Հանրապետական, Հարավային Կարոլինա), որը մահացավ շաբաթ երեկոյան, ծառայել է որպես Սենատի հանրապետական կուսակցության ամենավստահելի ալիքներից մեկը Թրամփի ուղեծիր՝ նախագահի պահանջները թարգմանելով կասկածամիտ սենատորներին, միաժամանակ Սենատի իրականությունը բացատրելով Սպիտակ տանը։
«Նա կարող էր գնալ և ինչ-որ բան հաստատել», – կիրակի օրը NBC-ի «Հանդիպեք մամուլի հետ» հաղորդման ժամանակ ասել է Թրամփը՝ անդրադառնալով Գրեհեմի քաղաքական հմտություններին։ «Նա պարզապես մարդկանց կգրավեր իր կողմը… Ես հաճախ չէի հարցնի, բայց եթե ես խնդիր ունենայի դեմոկրատի հետ, նա կարող էր լուծել այն»։
Թրամփը պատմել է, որ Գրեհեմը զանգահարել է իրեն մահից ընդամենը մի քանի ժամ առաջ՝ քննարկելու «SAVE America» օրենքը՝ Հանրապետական կուսակցության ընտրությունների օրինագիծը, որը ամիսներ շարունակ կանգ է առել Սենատում: Գրեհեմը աջակցել է օրինագծին, բայց հաճախակի բացատրել է, թե ինչպես Սենատի հանրապետականների մեծ մասը չի ցանկանում վերացնել 60 ձայնի ֆիլիբաստերի կանոնը՝ այն ընդունելու համար։
Սա Սպիտակ տան և ավելի ավանդույթներին կապված Սենատի միջև առկա մի քանի լարվածության կետերից մեկն էր, որը Գրեհեմը և ուրիշները պետք է հարթեին Թրամփի առաջին և երկրորդ ժամկետների ընթացքում։
Նա մեղմացրել է լարվածությունը Սենատի հանրապետականների և նախագահի միջև թեժ զրույցների ժամանակ և օգնել է անցյալ տարվա «մեծ, գեղեցիկ օրինագծի» և այս տարվա ներգաղթի իրավապահության մասին օրինագծի մշակմանը: Սակայն Գրեհեմի իշխանությունն ուներ իր սահմանները. նա ԱՄՆ-ի կողմից Ուկրաինային ուժեղ աջակցության ամենաեռանդուն կողմնակիցներից մեկն էր, մի դիրքորոշում, որը Թրամփը այդքան էլ եռանդուն չէր ընդունում։
«Նրա դերը Սենատում և նրա դերը որպես վարչակազմի և Սենատի միջև կապող օղակ, վստահելի վստահելի անձ և խորհրդատու հսկայական էր», – ասել է Սպիտակ տան մի պաշտոնյա, որը, ինչպես այս զեկույցում նշված մյուսները, անանուն է մնացել՝ ներքին դինամիկան քննարկելու համար։ «Սա կործանարար զարգացում է։ Բոլոր նրանք, ովքեր շփվում են օրենսդիր մարմնի և վարչակազմի հետ, ջախջախվում են»։
Գործադիր իշխանության հետ շփվելու և համոզելու Գրեհեմի կարողությունը «բազմաչափ էր՝ գոլֆի խաղարկություններից մինչև հեռուստատեսությամբ ելույթներ, վարչակազմի պաշտոնյաների հետ ընթրիքներ», – ասել է վարչակազմին մոտ կանգնած անձը։ «Կարծում եմ՝ սենատորը իր հարաբերությունները տեսնում էր որպես հավատարիմ և վաղեմի ընկեր, որը փորձում էր օգնել նախագահի առաջնահերթությունները Սենատում կողմնորոշվել»։
Իր հերթին, «Սենատի ղեկավարությունը Լինդսիին համարում էր հիմնական օղակ՝ լինի դա գործընկեր, նախագահ, խորհրդական, թե միջնորդ», – ասել է անձը։
Կան մի քանի հանրապետականներ, որոնք ամուր կապեր ունեն Սպիտակ տան հետ։ Այնուամենայնիվ, Գրեհեմի զբաղեցրած դերի փոխարինումը՝ համատեղելով Թրամփի հետ սերտ հարաբերությունները, դեմոկրատների հետ գործարքներ կնքելու կարողությունը և ազգային անվտանգության ոլորտում տասնամյակների փորձը, հեշտ չի լինի։ Գրեհեմի մահը տեղի է ունեցել այն բանից հետո, երբ պալատում Թրամփի մեկ այլ դաշնակից՝ Օկլահոմայի նախկին սենատոր Մարքվեյն Մալինը, հեռացավ՝ դառնալով Հայրենիքի անվտանգության նախարար։
Սպիտակ տան պաշտոնյան ասել է, որ «դեռ շուտ է ասել», թե ով կարող է ստանձնել Թրամփի Սենատի շշնջացողի պաշտոնը։
Մի հանրապետական սենատոր ասաց, որ ոչ մի այլ գործընկեր չէր կարող կատարել Գրեհեմի դերը։
«Լինդսին գիտեր իր տեղը, բայց նա միակ սենատորն էր, որը կարող էր Թրամփին ասել այն, ինչ նա չէր ուզում լսել և չհանդիպել նրա բացասական արձագանքին», – ասաց օրենսդիրը։ «Մեզանից շատերը կարող են խոսել նախագահի հետ, բայց ոչ ոք չի կարող նախագահի հետ այնպես շփվել, ինչպես Լինդսին»։
Այլ սենատորներ, այդ թվում՝ Ալաբամայից Քեյթի Բրիթը, Ֆլորիդայից Ռիք Սքոթը, Միսսուրիից Էրիկ Շմիթը և Թենեսիից Բիլ Հագերտին, հայտնի են նրանով, որ հաճախ են շփվում Թրամփի հետ։ Սակայն ոչ ոք Սենատում չի բերում այն երկարատև փորձը և ներքին և արտաքին հարաբերությունների ծավալը, որը Գրեհեմին դարձրել է նախագահի միակ ռեսուրսը՝ չհաշված նրա անձնական հմտությունները Սպիտակ տան և Կապիտոլիումի բլրի միջև թարգմանելու հարցում։
«Լինդսին Սենատում Թրամփի լեզվով ավելի ազատ էր խոսում», – ասաց հանրապետական սենատորի ավագ խորհրդականը։
«Նա մտերիմ է Ռիք Սքոթի հետ, բայց նրան շատ քչերն են սիրում», – ասաց Սպիտակ տան երկրորդ պաշտոնյան։ «Ես կարող էի պատկերացնել, թե ինչպես է Քեյթի Բրիթը փորձում լրացնել այդ դատարկությունը»։
Գրեհեմի դերը հատկապես կարևոր է եղել, քանի որ Թրամփի հարաբերությունները Սենատի մեծամասնության առաջնորդ Ջոն Թունի և Սենատի Հանրապետական կուսակցության համաժողովի հետ վերջին ամիսներին լարված են եղել նախագահի զայրույթի պատճառով՝ հանրապետականների կողմից Հանրապետական կուսակցության ընտրությունների օրինագծի ընդունման դեմ ուղղված խոչընդոտները չպայթեցնելու անհամաձայնության պատճառով։
Գրեհեմի ազդեցությունը նախագահի վրա ավելի ու ավելի ակնհայտ է դարձել Թրամփի երկրորդ ժամկետի ընթացքում։
ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռուտտեն Թրամփի և դաշինքի ապագայի մասին
2024 թվականին Թրամփի հաղթանակից կարճ ժամանակ անց նրանք երկուսն էլ իրենց հաճախակի գոլֆի խաղերից մեկի ժամանակ մտքեր փոխանակեցին այն մասին, թե ինչ անել։ Գրեհեմը հետագայում հիշեց, թե ինչպես է խրախուսել Թրամփին «պայթեցնել մի քանի բան»՝ թմրանյութերի ապօրինի շրջանառության դեմ պայքարելու և Իրանին դիմակայելու համար, որոնք երկուսն էլ իրականացան։ Գրեհեմը հաճախակի կապի մեջ էր Թրամփի և օտարերկրյա առաջնորդների հետ՝ Իրանին հարվածելու նախագահի որոշմանը նախորդող ժամանակահատվածում։
Որպես Բյուջետային հանձնաժողովի նախագահ՝ նա օգնել է Սենատում անցկացնել Թրամփի երկու կարևոր քաղաքականության օրինագծեր և պատրաստվում էր այս աշնանը երրորդ փորձին։ Անցյալ տարի «մեծ, գեղեցիկ օրինագծի» շուրջ բանավեճի ժամանակ Գրեհեմը կենտրոնական դեմքերից մեկն էր, որը փորձում էր պահպանել համաժողովի միասնականությունը, մինչդեռ պահպանողական կոշտ գծի կողմնակիցներն ու չափավոր հանրապետականները վիճում էին։
«Ես երբեք չեմ մոռանա Սենատի ճաշը, երբ մի քանի սենատորներ մի փոքր դուրս էին մնացել ծրագրից, և Լինդսին՝ իր անկրկնելի ձևով, համոզվեց, որ բոլորը մեր մեկնելու պահին կողքին են», – X-ում գրել է Սպիտակ տան քաղաքականության գծով աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Սթիվեն Միլլերը։
Այս տարվա սկզբին Հայրենիքի անվտանգության նախարարության երկարատև փակման ժամանակ Գրեհեմը սենատորներ Բրիթի, Բերնի Մորենոյի (հանրապետական, Օհայո) և Սթիվ Դեյնսի (հանրապետական, Մոնտանա) հետ մարտին մեկնել էր Սպիտակ տուն՝ փորձելով համոզել Թրամփին հաշտեցման գործընթացն օգտագործելու ծրագրի մեջ՝ դեմոկրատների հետ դիմակայությունը դադարեցնելու համար։ Եվ նա և Սենատի մեծամասնության ներկայացուցիչ Ջոն Բարասոն (հանրապետական, Վայոմինգ) ապրիլին գնացին Սպիտակ տուն՝ Թրամփին ներկայացնելու Սենատի տեսլականը՝ նեղ մշակված ներգաղթի ֆինանսավորման օրինագծի վերաբերյալ: Նախագահը, հաղթանակ տանելով Թունի և Գրեհեմի համար, հավանություն տվեց Սենատի ռազմավարությանը հանդիպումից կարճ ժամանակ անց։
Երբ Թրամփը չեղարկեց հսկողության հիմնական գործիքը երկարաձգելու և Ջեյ Քլեյթոնի ազգային հետախուզության տնօրենի թեկնածությունը հունիսին, Սենատի հանրապետականները գաղտնի կերպով Գրեհեմին անվանեցին այն մարդուն, ով կարող է օգնել լուծել Թրամփի հետ փակուղին՝ հաշվի առնելով նրա հարաբերությունները նախագահի հետ և ազգային անվտանգության բազեի դերը, ըստ երկու անձանց, որոնց անանունությունը թույլատրվել է անկեղծորեն խոսել։
Գրեհեմը նաև սենատորների երկկուսակցական խմբի անդամ էր, որը ամիսներ շարունակ բանակցություններ էր վարել Սպիտակ տան հետ՝ Ռուսաստանի առևտրային գործընկերներին ուղղված նոր պատժամիջոցների փաթեթի շուրջ՝ անցյալ շաբաթ հայտարարելով, որ համաձայնության են եկել վարչակազմի հետ, որը թույլ է տալիս առաջ շարժվել։
Սենատի կապի պատասխանատու Գրեհեմի դերն ավելի զարմանալի դարձրեց այն, թե ինչպես սկսվեցին Թրամփի և Գրեհեմի միջև հարաբերությունները. նրանք տասնամյակ առաջ լարված քաղաքական մրցակիցներ էին նախագահի թեկնածուի համար։
«Եթե դուք 2016 թվականին ինձ ասեիք, որ ես կդառնամ նրա լավագույն ընկերներից, ամենամտերիմ խորհրդականներից մեկը և կհիանամ նրանով որպես գերագույն հրամանատար, ես ձեզ չէի հավատա», – ասել է Գրեհեմը` այս տարվա սկզբին։
«Կարծում եմ՝ նախագահն ինձ մեջ տեսնում է մեկին, ով կարող է արդյունք տալ», – հավելել է նա։ «Նա բոլորին ասում է. «Գիտեք, նա կարող է գործեր անել»»։
Բաց մի թողեք
Լյուքսեմբուրգի վարչապետը կոչ է անում ՆԱՏՕ-ի ավելի մեծ մասնագիտացման և միջոցների համախմբման
Թուրքիայի կողմից S-400-ների վաճառքի Պարսից ծոցում նախագիծը անվտանգության հետ կապված մտահոգություններ է առաջացնում
Գերեվարված աֆրիկացի նորակոչիկները ասում են, որ ուզում են տուն վերադառնալ՝ Ռուսաստան