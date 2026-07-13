Իսպանիայի նախկին վարչապետ Ռախոյ. Ֆրանսիայի աշխարհի առաջնության հավաքականը խաղում է «առանց ֆրանսիացիների»

Ռախոյի մեկնաբանությունը, որը ակնհայտորեն հղում էր այն փաստին, որ Ֆրանսիայի տղամարդկանց աշխարհի առաջնության հավաքականում ընդգրկված են մարդիկ, ովքեր կամ ներգաղթային ծագում ունեն, կամ նախկին ֆրանսիական գաղութներից են, լայն քննադատության արժանացավ։
Իսպանիայի նախկին վարչապետ Մարիանո Ռախոյը վիճաբանություն է առաջացրել՝ ասելով, որ Ֆրանսիայի ֆուտբոլի հավաքականը խաղում է «առանց ֆրանսիացիների»։
Ռախոյը այս մեկնաբանությունն արել է El Debate-ի համար Աշխարհի առաջնության իր վերջին սյունակում, որը նա գրում է մրցաշարի Իսպանիայի յուրաքանչյուր խաղից հետո։
Իր սյունակում, որը անգլերենով կոչվում է «Hoy llegó el desquite» կամ «այսօր վրեժխնդրության օրն էր», Ռախոյը անդրադարձել է Իսպանիայի քառորդ եզրափակչում Բելգիայի նկատմամբ տարած 2-1 հաշվով հաղթանակին և կանխատեսել է «Լա Ռոխայի» կիսաեզրափակիչ խաղը Դիդիե Դեշամի Ֆրանսիայի հավաքականի դեմ երեքշաբթի երեկոյան՝ ժամը 21:00-ին, Կենտրոնական Եվրոպայի ժամանակով։
Հենց այդ համատեքստում է նախկին պահպանողական վարչապետը, որը գլխավորել է Իսպանիայի կառավարությունը 2011-2018 թվականներին, արել այդ դիտարկումը։
Ընդունելով, որ Ֆրանսիան երկու անգամ դարձել է աշխարհի չեմպիոն և հաղթել է այս տարվա մրցաշարի բոլոր խաղերում, Ռախոյն ասաց, որ նրանք ունեն «բարձրակարգ կազմ», նախքան ավելացնելը՝ «բայց առանց ֆրանսիացիների»։ Մեկնաբանությունը ակնհայտորեն հղում էր այն փաստին, որ Ֆրանսիայի հավաքականի շատ խաղացողներ կամ ներգաղթային ծագում ունեն, կամ ծագումով նախկին ֆրանսիական գաղութներից են։
Եվ այնուամենայնիվ, Դեշամի կողմից մրցաշարին հրավիրված 26 խաղացողներից միայն երեքն են ծնվել Ֆրանսիայից դուրս՝ Միքայել Օլիզը, որը ծնվել է Լոնդոնում՝ բրիտանա-նիգերիացի հոր և ֆրանս-ալժիրցի մոր կողմից, Մարկուս Թյուրամը, որը ծնվել է Պարմայում, քանի որ նրա հայրը՝ ֆրանսիական ֆուտբոլի լեգենդ Լիլիան Թյուրամը, այդ ժամանակ խաղում էր Իտալիայում, և Բրայս Սամբան, որը ծնվել է Կոնգոյի Դեմոկրատական Հանրապետությունում։
Լայնորեն տարածված դատապարտում
Իսպանական հեռուստատեսությամբ ելույթ ունենալով՝ իշխող ձախակողմյան PSOE կուսակցության պատգամավոր Խոսե Սեպեդան Ռախոյի մեկնաբանությունները անվանեց «ռասիստական և քսենոֆոբիկ» և ասաց, որ «ամոթալի» է, որ նա նման կերպ է խոսել։
Ֆրանսիայում Ռախոյի խոսքերը լայն արձագանք են առաջացրել նաև սոցիալական ցանցերում, որոնցում քաղաքական գործիչներն իրենց կարծիքն են հայտնել։
Ֆրանսիայի կանանց և տղամարդկանց հավասարության և խտրականության դեմ պայքարի հարցերով նախարար Օրոր Բերժեն X սոցիալական ցանցում գրել է, որ «կրկնվող ռասիստական պոռթկումները անհանդուրժելի են։ Ժամանակն է, որ դրանք դադարեցվեն, և սպորտը վերադառնա սպորտային. մի տարածք, որտեղ մեզ դատում են մեր տաղանդով և ոչ մի այլ չափանիշով»։
Ֆրանսիայի կոմունիստական կուսակցության ազգային քարտուղար Ֆաբիեն Ռուսելը X-ում գրառման մեջ կոչ է արել Ռախոյին «դատապարտել»՝ համեմատելով իր խոսքերը պարագվայցի քաղաքական գործչի կողմից Ֆրանսիայի աստղային հարձակվող Կիլիան Մբապեի մասին վերջերս արված մեկնաբանությունների հետ։ Այդ մեկնաբանությունները Փարիզի դատախազությանը դրդել են հետաքննություն սկսել «սրված հանրային վիրավորանքի» համար, այն բանից հետո, երբ Փարիզի առցանց ատելության դեմ պայքարի ազգային կենտրոն բողոք է ներկայացվել։
«Նրանք պարզապես չեն կարող չարտացոլել նողկալի ռասիզմ՝ մեր հրաշալի ֆրանսիական թիմին զայրացնելու նպատակով», – գրել է նա։
Ելիսեյան պալատը անմիջապես չի արձագանքել Euronews-ի մեկնաբանության խնդրանքին։
Ֆրանսիական ֆուտբոլ և ներգաղթ
Ռախոյի մեկնաբանությունները ֆրանսիական ֆուտբոլի և ներգաղթի վերաբերյալ երկարատև քննարկման մաս են կազմում, որը սկիզբ է առնում Ֆրանսիայի առաջին Աշխարհի գավաթի հաղթանակից 1998 թվականին, երբ Զինեդին Զիդանը, Լիլիան Թյուրամը, Մարսել Դեսային և Պատրիկ Վիեյրան օգնեցին «Կապույտներին» հաղթանակ տանել։
Թիմում ընդգրկված էին բազմաթիվ խաղացողներ, որոնք ծագում էին ներգաղթային ծագում ունեցողներից կամ ազգականներ ունեին նախկին ֆրանսիական գաղութներից, և այն նշվում էր որպես ֆրանսիական բազմամշակութայնության խորհրդանիշ։
Սակայն ոչ բոլորն էին այդպես ընկալում։
Ժան-Մարի Լը Պենի «Ազգային ճակատը» այն ժամանակ պնդում էր, որ թիմը իրականում չի ներկայացնում Ֆրանսիան, և որ «արհեստական» է ներգրավել արտասահմանում ծնված խաղացողների և ներկայացնել նրանց որպես Ֆրանսիայի ազգային հավաքական։
Այդ փաստարկները, որոնք այդ ժամանակ լայնորեն դատապարտվում էին որպես ռասիստական, բազմիցս վերստին ի հայտ են եկել ֆրանսիական քաղաքականության մեջ՝ հաճախ կապված ներգաղթի և ազգային ինքնության վերաբերյալ ավելի լայն բանավեճերի հետ։
Վերջին լարվածությունը տեղի է ունենում այն ժամանակ, երբ Իսպանիայի վարչապետ Պեդրո Սանչեսը երեքշաբթի օրը պետք է այցելի Փարիզ՝ հուլիսի 14-ին նշվող Բաստիլի գրավման օրվա տոնակատարության համար, նույն օրը, երբ Ֆրանսիան և Իսպանիան Դալասում կմրցեն Աշխարհի առաջնության կիսաեզրափակչում։
Բաց մի թողեք
Եվրոպային անհրաժեշտ է համատեղ պատմություն, այլ ոչ թե մեկ հիշողություն
Էյֆելյան աշտարակը և Փարիզի այլ տեսարժան վայրերը վաղաժամ կփակվեն՝ Ֆրանսիայում նոր շոգի ալիքի պատճառով
Մունդիալ – 2026. Արգենտինան կիսաեզրափակիչում է