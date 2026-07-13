Թուրքիայի կողմից S-400-ների վաճառքի Պարսից ծոցում նախագիծը անվտանգության հետ կապված մտահոգություններ է առաջացնում

Կատարը, Միացյալ Արաբական Էմիրությունները և Սաուդյան Արաբիան բոլորն էլ ունեն ամերիկյան ռազմական բազաներ և շահագործում են ամերիկյան զենքի համակարգեր, նշում է հետախուզության պաշտոնյան:
Տարածաշրջանային հետախուզության պաշտոնյայի խոսքով՝ Թուրքիայի մտադրությունը՝ վաճառել իր ռուսական արտադրության S-400 հակաօդային պաշտպանության համակարգը Պարսից ծոցի պետությանը՝ ամերիկյան F-35 կործանիչներ ձեռք բերելու համար ճանապարհ հարթելու համար, անվտանգության հետ կապված նոր մտահոգություններ է առաջացնում։
Վաշինգտոնը վաղուց է պնդում, որ եթե Թուրքիան նույն տարածքում շահագործի ԱՄՆ-ում արտադրված F-35 կործանիչներ՝ Ռուսաստանի S-400 հակաօդային պաշտպանության համակարգի հետ մեկտեղ, ապա դա թույլ կտա Մոսկվային հավաքել զգայուն տվյալներ Արևմուտքի ամենաժամանակակից գաղտնի ինքնաթիռների վերաբերյալ, ինչը հնարավոր է՝ վտանգի ենթարկի նրա հնարավորությունները։
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովում հայտարարել է, որ կաջակցի Թուրքիայի վերադարձին F-35 ծրագրին, որից այն բացառված է 2020 թվականից՝ ռուսական հակաօդային պաշտպանության համակարգը գնելուց հետո։
Թուրքական «Հյուրիեթ» օրաթերթը հուլիսի 10-ին հայտնել է, որ գործարք է կնքվել S-400-ը կամ Կատարին, կամ Միացյալ Արաբական Էմիրություններին վաճառելու համար։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը նշել է, որ հարցը «շատ զգայուն» է և հաստատել է, որ թուրքական կողմի հետ բանակցությունները շարունակվում են։
Այնուամենայնիվ, տարածաշրջանային հետախուզության պաշտոնյան հարցրել է, թե ինչպես է S-400-ի վաճառքը Պարսից ծոցի պետությանը կնվազեցնի ամերիկյան զենքի համակարգերի ռուսական տեխնոլոգիաներին ենթարկվելու ռիսկը։
«Կատարը, Արաբական Միացյալ Էմիրությունները և Սաուդյան Արաբիան բոլորը հյուրընկալում են ԱՄՆ ռազմական բազաներ և շահագործում են ամերիկյան զենքի համակարգեր։ Մի՞թե դա դեռևս չի՞ ստեղծի Մոսկվային զգայուն տեղեկատվության բացահայտման ռիսկ», – հարցրել է պաշտոնյան։
Պաշտոնյան նաև ասել է, որ Ռուսաստանի ակնհայտ պատրաստակամությունը՝ քննարկելու S-400-ի վաճառքը երրորդ երկրին, հարցեր է առաջացնում այն մասին, թե արդյոք Մոսկվան փոխել է իր մոտեցումը Անկարայի և Վաշինգտոնի նկատմամբ։
«Կարծես թե Ռուսաստանը պատրաստ է նպաստել այնպիսի կարգավորման, որը օգուտ կբերի և՛ ամերիկացիներին, և՛ թուրքերին: Դա, կարծես, հակասում է այն ռազմավարությանը, որը մինչ այժմ նա իրականացրել է տարածաշրջանում», – ասել է պաշտոնյան։
Ռուսական սարքավորումները Պարսից ծոցի երկրներից մեկին վաճառելու հնարավորությունը ներկայումս «վերլուծվում է», Euractiv-ին հաստատել է ռուսական դիվանագիտական աղբյուրը՝ բացատրելով, որ որոշ անվտանգության հետ կապված հարցեր դեռևս լուծված չեն։
Euractiv-ի կողմից կապվելով՝ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը մեկնաբանել է, որ հարցը դուրս է իր իրավասությունից, ինչը ենթադրում է, որ վերջնական որոշումը այժմ Կրեմլի ձեռքում է։
Տարածաշրջանային երկրներից մեկի պաշտոնյայի խոսքով՝ Ռուսաստանը կարող է զիջումներ խնդրել Թուրքիայից՝ համակարգի վերավաճառքը թույլատրելու համար։
Կրեմլի հիմնական պահանջներից մեկն այն է, որ Թուրքիան շարունակի զերծ մնալ Ռուսաստանի դեմ ԵՄ պատժամիջոցներին լայնորեն համապատասխանելուց: Մինչ օրս Մոսկվային մեծապես հաջողվել է Անկարային դուրս պահել Արևմտյան պատժամիջոցների ռեժիմից։
Պատերազմի առաջին տարիներին Մոսկվան նաև հիասթափված էր Մոնտրյոյի կոնվենցիայի համաձայն Անկարայի որոշումից՝ մերժել թուրքական նեղուցներով անցումը ռուսական ռազմանավերին, որոնց գրանցված նավահանգիստները գտնվում էին Սև ծովից դուրս։
Պաշտոնյան նաև ասել է, որ Ռուսաստանը բազմիցս ճնշում է գործադրել Թուրքիայի վրա՝ սահմանափակելու Ուկրաինային տրամադրվող ռազմական օգնությունը։ Բացի այդ, Թուրքիան մնում է Ուկրաինայի Ռուսաստանի կողմից օկուպացված մասերից եկող հացահատիկի տարանցիկ հանգույցը։
Ե՛վ Իսրայելը, և՛ Հունաստանը հայտարարել են, որ դեմ կլինեն Անկարայի վերադարձին F-35 ծրագրին։
«Իսրայելը կպահպանի իր ռազմական առավելությունը Թուրքիայի նկատմամբ, նույնիսկ եթե Անկարան ձեռք բերի F-35 կործանիչներ», – հունական Kathimerini օրաթերթին ասել է Իսրայելի փոխարտգործնախարար Շարեն Հասկելը։
Բաց մի թողեք
Լյուքսեմբուրգի վարչապետը կոչ է անում ՆԱՏՕ-ի ավելի մեծ մասնագիտացման և միջոցների համախմբման
«Գլխավոր օղակ». Թրամփի Սենատի շշնջացողը հեռացել է
Գերեվարված աֆրիկացի նորակոչիկները ասում են, որ ուզում են տուն վերադառնալ՝ Ռուսաստան