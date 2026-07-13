13/07/2026

EU – Armenia

Թուրքիայի կողմից S-400-ների վաճառքի Պարսից ծոցում նախագիծը անվտանգության հետ կապված մտահոգություններ է առաջացնում

infomitk@gmail.com 13/07/2026 1 min read

Կատարը, Միացյալ Արաբական Էմիրությունները և Սաուդյան Արաբիան բոլորն էլ ունեն ամերիկյան ռազմական բազաներ և շահագործում են ամերիկյան զենքի համակարգեր, նշում է հետախուզության պաշտոնյան:

Տարածաշրջանային հետախուզության պաշտոնյայի խոսքով՝ Թուրքիայի մտադրությունը՝ վաճառել իր ռուսական արտադրության S-400 հակաօդային պաշտպանության համակարգը Պարսից ծոցի պետությանը՝ ամերիկյան F-35 կործանիչներ ձեռք բերելու համար ճանապարհ հարթելու համար, անվտանգության հետ կապված նոր մտահոգություններ է առաջացնում։

Վաշինգտոնը վաղուց է պնդում, որ եթե Թուրքիան նույն տարածքում շահագործի ԱՄՆ-ում արտադրված F-35 կործանիչներ՝ Ռուսաստանի S-400 հակաօդային պաշտպանության համակարգի հետ մեկտեղ, ապա դա թույլ կտա Մոսկվային հավաքել զգայուն տվյալներ Արևմուտքի ամենաժամանակակից գաղտնի ինքնաթիռների վերաբերյալ, ինչը հնարավոր է՝ վտանգի ենթարկի նրա հնարավորությունները։

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովում հայտարարել է, որ կաջակցի Թուրքիայի վերադարձին F-35 ծրագրին, որից այն բացառված է 2020 թվականից՝ ռուսական հակաօդային պաշտպանության համակարգը գնելուց հետո։

Թուրքական «Հյուրիեթ» օրաթերթը հուլիսի 10-ին հայտնել է, որ գործարք է կնքվել S-400-ը կամ Կատարին, կամ Միացյալ Արաբական Էմիրություններին վաճառելու համար։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը նշել է, որ հարցը «շատ զգայուն» է և հաստատել է, որ թուրքական կողմի հետ բանակցությունները շարունակվում են։

Այնուամենայնիվ, տարածաշրջանային հետախուզության պաշտոնյան հարցրել է, թե ինչպես է S-400-ի վաճառքը Պարսից ծոցի պետությանը կնվազեցնի ամերիկյան զենքի համակարգերի ռուսական տեխնոլոգիաներին ենթարկվելու ռիսկը։

«Կատարը, Արաբական Միացյալ Էմիրությունները և Սաուդյան Արաբիան բոլորը հյուրընկալում են ԱՄՆ ռազմական բազաներ և շահագործում են ամերիկյան զենքի համակարգեր։ Մի՞թե դա դեռևս չի՞ ստեղծի Մոսկվային զգայուն տեղեկատվության բացահայտման ռիսկ», – հարցրել է պաշտոնյան։

Պաշտոնյան նաև ասել է, որ Ռուսաստանի ակնհայտ պատրաստակամությունը՝ քննարկելու S-400-ի վաճառքը երրորդ երկրին, հարցեր է առաջացնում այն ​​մասին, թե արդյոք Մոսկվան փոխել է իր մոտեցումը Անկարայի և Վաշինգտոնի նկատմամբ։

«Կարծես թե Ռուսաստանը պատրաստ է նպաստել այնպիսի կարգավորման, որը օգուտ կբերի և՛ ամերիկացիներին, և՛ թուրքերին: Դա, կարծես, հակասում է այն ռազմավարությանը, որը մինչ այժմ նա իրականացրել է տարածաշրջանում», – ասել է պաշտոնյան։

Ռուսական սարքավորումները Պարսից ծոցի երկրներից մեկին վաճառելու հնարավորությունը ներկայումս «վերլուծվում է», Euractiv-ին հաստատել է ռուսական դիվանագիտական ​​աղբյուրը՝ բացատրելով, որ որոշ անվտանգության հետ կապված հարցեր դեռևս լուծված չեն։

Euractiv-ի կողմից կապվելով՝ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը մեկնաբանել է, որ հարցը դուրս է իր իրավասությունից, ինչը ենթադրում է, որ վերջնական որոշումը այժմ Կրեմլի ձեռքում է։

Տարածաշրջանային երկրներից մեկի պաշտոնյայի խոսքով՝ Ռուսաստանը կարող է զիջումներ խնդրել Թուրքիայից՝ համակարգի վերավաճառքը թույլատրելու համար։

Կրեմլի հիմնական պահանջներից մեկն այն է, որ Թուրքիան շարունակի զերծ մնալ Ռուսաստանի դեմ ԵՄ պատժամիջոցներին լայնորեն համապատասխանելուց: Մինչ օրս Մոսկվային մեծապես հաջողվել է Անկարային դուրս պահել Արևմտյան պատժամիջոցների ռեժիմից։

Պատերազմի առաջին տարիներին Մոսկվան նաև հիասթափված էր Մոնտրյոյի կոնվենցիայի համաձայն Անկարայի որոշումից՝ մերժել թուրքական նեղուցներով անցումը ռուսական ռազմանավերին, որոնց գրանցված նավահանգիստները գտնվում էին Սև ծովից դուրս։

Պաշտոնյան նաև ասել է, որ Ռուսաստանը բազմիցս ճնշում է գործադրել Թուրքիայի վրա՝ սահմանափակելու Ուկրաինային տրամադրվող ռազմական օգնությունը։ Բացի այդ, Թուրքիան մնում է Ուկրաինայի Ռուսաստանի կողմից օկուպացված մասերից եկող հացահատիկի տարանցիկ հանգույցը։

Ե՛վ Իսրայելը, և՛ Հունաստանը հայտարարել են, որ դեմ կլինեն Անկարայի վերադարձին F-35 ծրագրին։

«Իսրայելը կպահպանի իր ռազմական առավելությունը Թուրքիայի նկատմամբ, նույնիսկ եթե Անկարան ձեռք բերի F-35 կործանիչներ», – հունական Kathimerini օրաթերթին ասել է Իսրայելի փոխարտգործնախարար Շարեն Հասկելը։

Բաց մի թողեք

1 min read

Լյուքսեմբուրգի վարչապետը կոչ է անում ՆԱՏՕ-ի ավելի մեծ մասնագիտացման և միջոցների համախմբման

13/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Գլխավոր օղակ». Թրամփի Սենատի շշնջացողը հեռացել է

13/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Գերեվարված աֆրիկացի նորակոչիկները ասում են, որ ուզում են տուն վերադառնալ՝ Ռուսաստան

13/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ուկրաինայի դեմ պատերազմում զոհվել է ՌԴ-ի կողմից հավաքագրված ավելի քան 3500 օտարերկրացի

13/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱՄՆ-ն և Իրանը փոխանակվել են հարվածներով․ ինչ է հայտնի

13/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Զելենսկին հայտարարում է կառավարության վերադասավորման, այդ թվում՝ Ուկրաինայի նոր վարչապետի մասին

13/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Կամավորների կոալիցիայի» առաջնորդները կհանդիպեն Փարիզում՝ Բաստիլի օրվա շքերթից առաջ

13/07/2026 infomitk@gmail.com