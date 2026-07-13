Անն Վիդկոմբի սպանության գործով նոր կասկածյալ է ձերբակալվել

Ոստիկանությունը հայտնել է, որ շաբաթ երեկոյան Հարավային Յորքշիրում ձերբակալվել է 28-ամյա բրիտանացի քաղաքացի՝ սպանության կասկածանքով։
Շաբաթ երեկոյան Անգլիայի հարավ-արևմուտքում ոստիկանությունը հայտնել է, որ Անն Վիդկոմբի սպանության կասկածանքով ձերբակալվել է 28-ամյա տղամարդ։
«Կասկածյալը, որը սպիտակամորթ բրիտանացի քաղաքացի է, այժմ ոստիկանության կալանքի տակ է», – ասվում է Դևոնի և Քորնուոլի ոստիկանության հայտարարության մեջ։ Տղամարդը ձերբակալվել է Հարավային Յորքշիրում շաբաթ երեկոյան, հայտնել է ոստիկանությունը։
Վիդկոմբը՝ նախկին պահպանողական նախարարը, որը դարձել է Reform UK-ի խոսնակ, հինգշաբթի օրը ծանր վնասվածքներով հայտնաբերվել է Դևոնի Հեյթոր քաղաքում գտնվող իր տանը։ Ավելի վաղ ոստիկանությունը հայտնել էր, որ Վիդկոմբը, հնարավոր է, մահացած է եղել իր տանը մոտ 24 ժամ, նախքան նրա մարմինը հայտնաբերելը։
78-ամյա նախկին Եվրախորհրդարանի անդամ Վիդկոմբը Brexit-ի կողմնակից էր, որը ժողովրդականություն էր վայելում ռեալիթի շոուներում։ «Reform UK»-ի առաջնորդ Նայջել Ֆարաժը նշել է, որ Վիդեկոմբը «որոշիչ դեր է խաղացել Brexit-ի հարցի լուծման գործում», երբ 2019 թվականին առաջադրվել է որպես Brexit կուսակցության թեկնածու։
Դևոնի և Քորնուոլի ոստիկանությունը հայտարարել է, որ «դեռևս չկան տեղեկություններ, որոնք կարող են ենթադրել, որ սա ահաբեկչության հետ կապված միջադեպ է»։
«Մեզ աջակցել է Հյուսիսարևելյան և Հարավային Յորքշիրի հակաահաբեկչական ոստիկանությունը, որը ձերբակալությունն իրականացրել է Դևոնի և Քորնուոլի ոստիկանության անունից», – ասել է ոստիկանությունը։
«Մենք կփորձենք վաղը տրամադրել լրացուցիչ թարմացումներ», – հավելել է ոստիկանությունը։
Բաց մի թողեք
Ուկրաինայի դեմ պատերազմում զոհվել է ՌԴ-ի կողմից հավաքագրված ավելի քան 3500 օտարերկրացի
ԱՄՆ-ն և Իրանը փոխանակվել են հարվածներով․ ինչ է հայտնի
Զելենսկին հայտարարում է կառավարության վերադասավորման, այդ թվում՝ Ուկրաինայի նոր վարչապետի մասին