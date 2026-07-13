Լը Պենին տապալելու ծրագիրը. նրան ներկայացնել որպես ձախակողմյան

Աջ ծայրահեղ վետերանի ամենաուժեղ հակառակորդը խաղադրույք է անում, որ նա դժվարությամբ կգրավի կենտրոնամետ ընտրողներին։
ՓԱՐԻԶ — Աջ ծայրահեղ առաջնորդ Մարին Լը Պենի անակնկալ վերադարձը 2027 թվականի Ֆրանսիայի նախագահական ընտրություններին ստիպում է նրա հիմնական մրցակիցներից մեկին՝ Էդուարդ Ֆիլիպին, վերանայել իր հարձակման ծրագրերը։
Մայիսին իր քարոզարշավը սկսելուց հետո՝ խոստանալով ընտրողներին համոզել «շատ լավատեսական» պահպանողական օրակարգի մեջ, նախկին վարչապետը և նրա զորքերը այժմ հետապնդում են Լը Պենին՝ որպես ֆինանսապես անպատասխանատու ձախակողմյան։
«Մարին Լը Պենն ունի հարթակ, որը մեծ մասամբ ձախակողմյան է», – ասաց Ֆիլիպի օգտին քարոզարշավ անցկացնող Եվրախորհրդարանի անդամ Նատալի Լուազոն։
Սա Լը Պենի նկատմամբ նոր քննադատություն չէ։ Աջակողմյան քննադատները վաղուց մեղադրել են նրա կուսակցությանը՝ «Ազգային միավորմանը», տնտեսական անհամապատասխանության մեջ, և Ֆիլիպն ինքը նրանց անվանել է երկերեսանի վերջերս Փարիզում կայացած հանրահավաքի ժամանակ։ Սակայն այժմ, երբ Լը Պենը պաշտոնական թեկնածուն է, այլ ոչ թե Ջորդան Բարդելան՝ նրա 30-ամյա պաշտպանյալը, որը համարվում էր ավելի ընդունելի պահպանողական ընտրողների համար, Ֆիլիպը և նրա թիմը խաղադրույք են կատարում, որ իրենց հարվածները ավելի ուժեղ կլինեն։
Լը Պենի յուրացման համար դատապարտումը և պետական պաշտոններում առաջադրվելու հնգամյա արգելքը, որը նրան տրվել էր անցյալ տարի, Բարդելլային դրդել էին դառնալ «Ազգային միաբանության» ենթադրյալ թեկնածու։ Այդ դերում նա փորձեց ընդլայնել ծայրահեղ աջերի գրավչությունը՝ ուսումնասիրելով ավելի բիզնեսամետ, ֆինանսապես պահպանողական քաղաքականություն։
Սակայն Լը Պենի առաջին բողոքարկումն ավարտվեց երեքշաբթի օրը տեղի ունեցած ցնցող իրավական հետաձգմամբ, որը թույլ է տալիս նրան առաջադրվել նախագահի պաշտոնում, ինչը նշանակում է, որ կուսակցության ծրագրում կհաղթի նրա միջամտողական սոցիալական պետության տեսլականը։
«Ազգային միաբանությունը» չի արձագանքել այս հոդվածի վերաբերյալ մեկնաբանության խնդրանքին։
Ֆիլիպը և նրա դաշնակիցները կարծում են, որ Լը Պենը ավելի դժվար թեկնածու կլինի հաղթելու համար, քան Բարդելան, բայց նրանք, կարծես, վստահ են նրա քաղաքականությունը քննադատելու իրենց ունակության մեջ։
«Լը Պենը և Բարդելան երկուսն էլ ունեին իրենց ուժեղ և թույլ կողմերը», – ասաց Ֆիլիպինամետ խորհրդարանական Ֆրեդերիկ Վալետուն: «Լը Պենն ավելի փորձառու է և, հավանաբար, ավելի դժվար մրցակից, բայց նրա ծրագիրը մի շարք առումներով իմաստ չունի»:
Համեմատության համար, Բարդելայի ակնհայտ գաղափարախոսական ճկունությունը տնտեսական քաղաքականության հարցերում նրան սպառնալիք դարձրեց Ֆիլիպից և այլ աջակողմյան թեկնածուներից ֆինանսապես պահպանողական ընտրողներին գրավելու համար:
Վկայական է երկու ծայրահեղ աջ առաջնորդների դիրքորոշումների հակասությունը կենսաթոշակային բարեփոխումների վիճելի հարցում:
Լը Պենը պաշտոնապես աջակցում է Ֆրանսիայի կենսաթոշակային նվազագույն տարիքը 62 տարեկանից իջեցնելուն՝ չեղարկելով նախագահ Էմանուել Մակրոնի 2023 թվականի վիճելի բարեփոխումը, որը նախատեսում էր աստիճանական բարձրացում մինչև 64: Սակայն Բարդելան բացել էր դուռը իր կուսակցության դիրքորոշման փոփոխության համար՝ Ֆրանսիայի պետական ֆինանսների վիճակի վերաբերյալ մտահոգությունների պատճառով, որտեղ, ըստ Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպության (OECD), կանխատեսվում է, որ պարտքը մինչև 2050 թվականը տնտեսական արտադրանքի 115.5 տոկոսից կբարձրանա մինչև 203 տոկոս:
Այժմ, երբ Բարդելան դուրս է մնացել մրցավազքից, Ֆիլիպի «Հորիզոններ» կուսակցությունը մտադիր է հարվածել Լե Պենին «կենսաթոշակային բարեփոխումները չեղարկելու և մարդկանց համոզելու համար, որ կարող են ավելի քիչ աշխատել, խիստ պետականաշինության վրա հիմնված հարթակի անհամապատասխանության և աբսուրդության համար», – ասել է Վալետուն։
Մյուս կողմից, Ֆիլիպը խոսել է կենսաթոշակային տարիքը Մակրոնի բարեփոխումից ավելի բարձր բարձրացնելու հնարավորության մասին։ Չնայած այդ միջոցառումը, հավանաբար, լայն հանրության շրջանում ժողովրդականություն չի վայելի, այն կարող է գրավել այն ընտրողներին, որոնց Բարդելան փորձում էր գրավել։
«Աջակողմյան ընտրողը, որը գնահատում է ազատ ձեռներեցությունը և հարկաբյուջետային ու բյուջետային խոհեմության մի տեսակ, ավելի քիչ հակված կլինի քվեարկել Մարին Լե Պենի օգտին [քան Բարդելայի]։ Էդուարդ Ֆիլիպը կարող է գրավել նրանց», – ասել է Ֆիլիպի քարոզարշավի համանախագահ Ժիլ Բուայեն։
Բաց մի թողեք
Ֆոն դեր Լեյենի և Կալլասի միջև քաղաքական պայքար է ծավալվում
Ուկրաինան հարմար պահ է տեսնում Պուտինի վրա ձմռանից առաջ ճնշում գործադրելու համար
Եվրոպական ֆոնդային բորսաները պայքարում են Ուոլ Սթրիթի բանկերի դեմ առևտրի ապագայի համար