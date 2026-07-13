Զելենսկին հայտարարում է կառավարության վերադասավորման, այդ թվում՝ Ուկրաինայի նոր վարչապետի մասին

Հեռացող վարչապետ Յուլիա Սվիրիդենկոն ասել է, որ հպարտ է իր պաշտոնավարման ընթացքում կատարած աշխատանքով և որ մնում է «պատրաստ ծառայելու ուկրաինական պետությանը»։
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին կիրակի օրը հայտարարել է կառավարության խոշոր վերադասավորման մասին՝ ասելով, որ շուտով կլինի նոր վարչապետ և կաբինետ։
«Ուկրաինան փոխում է իր քաղաքական ռազմավարությունը», – գրել է Զելենսկին X-ում գրառման մեջ՝ հավելելով, որ քննարկել է այդ հարցը ներկայիս վարչապետ Յուլիա Սվիրիդենկոյի հետ։
«Մենք որոշեցինք, որ այս փոփոխությունները պահանջում են նախարարների կաբինետի թարմացում», – շարունակել է նա։ «Ես շնորհակալ եմ Յուլիային վարչապետի պաշտոնում իր հստակ, կայուն և արդյունավետ աշխատանքի, Ուկրաինայի թիմում իր տարիների արդյունավետ ծառայության համար, և ես նրան առաջարկել եմ հնարավորություն ղեկավարել հարաբերությունների նոր և կարևոր ոլորտ՝ հիմնական գործընկերոջ հետ»։
Նա այլ մանրամասներ չի հայտնել 2025 թվականին վարչապետ նշանակված Սվիրիդենկոյի կամ նրա փոխարինողի նոր դերի մասին։
Սոցիալական ցանցերում իր սեփական գրառման մեջ Սվիրիդենկոն նշել է, որ հպարտ է իր պաշտոնավարման ընթացքում կատարած աշխատանքով և որ մնում է «պատրաստ ծառայելու ուկրաինական պետությանը»։
Ուկրաինայում կաբինետի վերադասավորումները պահանջում են խորհրդարանի հաստատում։ Այնուամենայնիվ, օրենսդիրները մեծ մասամբ համախմբվել են Զելենսկու շուրջ՝ 2022 թվականի փետրվարին Ռուսաստանի կողմից երկրի ներխուժումից ի վեր, և սովորաբար չեն խոչընդոտում նրա օրակարգին։
Ռուսական հարվածները Ուկրաինայի վրա շարունակվում են
Այս քայլը կատարվել է այն բանից հետո, երբ Ուկրաինայի հարավ-արևելքում գտնվող Դնեպրոպետրովսկի մարզի վրա Ռուսաստանի հարձակումները գիշերը խլեցին առնվազն երեք մարդու կյանք, հայտնել են տեղական իշխանությունները։
Խերսոնի քաղաքային ռազմական վարչակազմի ղեկավար Յարոսլավ Շանկոյի խոսքով՝ Խերսոնի վրա անօդաչու թռչող սարքի հարվածից զոհվել է նաև մեկ մարդ։
Երկուշաբթի օրը «Կամավորների կոալիցիայի» կազմում գտնվող Ուկրաինայի դաշնակիցների առաջնորդները պատրաստվում են հանդիպել Փարիզում՝ պատերազմը դադարեցնելու վերաբերյալ բանակցությունների համար։
Բաց մի թողեք
Ուկրաինայի դեմ պատերազմում զոհվել է ՌԴ-ի կողմից հավաքագրված ավելի քան 3500 օտարերկրացի
ԱՄՆ-ն և Իրանը փոխանակվել են հարվածներով․ ինչ է հայտնի
«Կամավորների կոալիցիայի» առաջնորդները կհանդիպեն Փարիզում՝ Բաստիլի օրվա շքերթից առաջ