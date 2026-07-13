13/07/2026

EU – Armenia

ԼՀԿ-ում իմ առաքելությունը համարում եմ ավարտված․ Խաժակյան

infomitk@gmail.com 13/07/2026 1 min read

«21 տարեկանում հեշտ չէր որոշել դառնալ կուսակցական և զբաղվել քաղաքականությամբ: Գիտակցված և բարդ ընտրություն էր, որի համար ափսոսանք չունեմ:

Դավիթ Խաժակյանը հայտարարել է «Լուսավոր Հայաստան» կուսակցությունից դուրս գալու մասին։

Այս տարիներն ինձ համար եղել են քաղաքական հասունացման և զարգացման կարևոր շրջան։ Հումորի էր վերածվել այն, որ ամեն հաջորդ ընտրությանը իմ տարիքը չէր բավականացնում թեկնածու առաջադրվել: Բարեբախտաբար այդ «խոչընդոտները» ևս հաղթահարվեցին:

Փորձել եմ լինել թիմային խաղացող՝ հպարտանալով մեր համատեղ ձեռքբերումներով և պատասխանատվություն կրել ձախողումների համար։

Շնորհակալ եմ բոլոր նրանց, ում հետ այս ճանապարհը միասին անցել ենք՝ գործընկերներիս, նախկին և ներկա թիմակիցներիս, ինչպես նաև կուսակցության նախագահ Էդմոն Մարուքյանին, ում վստահել եմ, ումից սովորել և ում հետ միասին ծառայել եմ մեր պետությանն ու ժողովրդին։

Խորհրդարանական ընտրություններին չմասնակցելը իմ ընտրությունն էր, իսկ այժմ նաև «Լուսավոր Հայաստան» կուսակցությունում իմ առաքելությունը համարում եմ ավարտված՝ թողնելով ջերմեռանդ երիտասարդական ջանքս և ինձ հետ վերցնելով մեծ փորձառություն, ջերմ հիշողություններ և բազմաթիվ լավ ընկերներ:

«Ես հեռանում եմ, որ դառնամ, հազար փակված դռներ բանամ։ Հիմա գնամ, բարով մնաք…»․ Մեսչյանական այս խոսքերով ավարտում եմ հաղորդագրությունս՝ անցած ճանապարհը վերարժևորելով և շարժվելով առաջ՝ Նոր Շնչով»:

«Լուսավոր Հայաստան» կուսակցության Կառավարման խորհրդի որոշմամբ՝ Գևորգ Գորգիսյանն ընտրվել է կուսակցության փոխնախագահ։

Գևորգ Գորգիսյանը երկար տարիներ ակտիվ մասնակցություն է ունեցել կուսակցության քաղաքական և կազմակերպչական գործունեությանը՝ իր ներդրումն ունենալով կուսակցության զարգացման, ծրագրային առաջնահերթությունների առաջմղման և քաղաքական գործունեության իրականացման գործում, նշված է տեքստում։

Բաց մի թողեք

1 min read

Քաղաքացիները iMessage-ի միջոցով շարունակում են ստանալ կեղծ հաղորդագրություններ․ ՆԳՆ ոստիկանություն

12/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կանանց ակումբների և «Նոր մեկնարկ» կրթաթոշակային նախագծի մասին․ Աննա Հակոբյանը մանրամասներ է ներկայացրել. Տեսանյութ

12/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ե՞րբ էր ամենաշուտ ու ամենաուշ Վարդավառը և ո՞րն էր ամենաշոգը

12/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ուկրաինայի դեմ պատերազմում զոհվել է ՌԴ-ի կողմից հավաքագրված ավելի քան 3500 օտարերկրացի

13/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱՄՆ-ն և Իրանը փոխանակվել են հարվածներով․ ինչ է հայտնի

13/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Զելենսկին հայտարարում է կառավարության վերադասավորման, այդ թվում՝ Ուկրաինայի նոր վարչապետի մասին

13/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Կամավորների կոալիցիայի» առաջնորդները կհանդիպեն Փարիզում՝ Բաստիլի օրվա շքերթից առաջ

13/07/2026 infomitk@gmail.com