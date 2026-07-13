Եվրոպային անհրաժեշտ է համատեղ պատմություն, այլ ոչ թե մեկ հիշողություն

Տասնամյակներ շարունակ Եվրոպան փորձել է պատասխանել թվացյալ պարզ հարցին. ի՞նչ է նշանակում լինել եվրոպացի։ Սակայն պատասխանը երբեք լիովին հարմարավետ չի եղել։
Եվրոպան ո՛չ ընդլայնված ազգ է, ո՛չ էլ համայնք, որը կառուցված է մեկ լեզվի, մեկ հիշողության կամ մեկ պատմական փորձի վրա։ Դրա առանձնահատկությունը հենց այն է, որ նա կառուցել է ընդհանուր քաղաքական նախագիծ տարբեր պատմություններից, որոնք երբեմն վիրավորված են, հակասական և նույնիսկ հակադիր։
Հնարավոր է, որ սխալը ենթադրելն է, որ եվրոպական ինքնությունը կարող է աճել միայն այն բանից, ինչը բոլորը հավասարապես կիսում են։ Քաղաքական ինքնությունները չեն կառուցվում միայն ընդհանրությունների վրա։ Դրանք նաև կոփվում են որպես սեփական ճանաչելու ունակության մեջ, թե ինչ են ուրիշները ներդրում ունենում ամբողջի մեջ։
Եվրոպան կիսում է պատմությունը, բայց միշտ չէ, որ կիսում է այդ պատմության նույն հիշողությունը։ Այն, ինչ որոշների համար ազատագրում էր, մյուսների համար կարող է պարտություն լինել. այն, ինչ որոշների համար ընդլայնում էր, մյուսների համար կարող է կորուստ լինել. այն, ինչ որոշների համար ազգային հպարտություն է, մյուսների համար դեռ կարող է անհարմար հարց լինել։
Իսպանական պարադոքս. չափազանց եվրոպական Ամերիկայի համար և չափազանց ամերիկյան Եվրոպայի համար: Հետևաբար, եվրոպական իրական մարտահրավերը միասնական հիշողություն ստեղծելը չէ։ Այն համատեղ պատմություն ձևավորելու համար է։
Այստեղ տրանսատլանտյան փորձը կարող է օգտակար բանալին առաջարկել։ Երկար ժամանակ Իսպանիայի, Պորտուգալիայի, Ֆրանսիայի, Նիդեռլանդների և Միացյալ Թագավորության ամերիկյան չափումը ընկալվել է որպես նրանց համապատասխան ազգային պատմությունների շարունակություն։ Իսպանիայի դեպքում այդ հարաբերությունները նշանավորվել են ակնհայտ լարվածություններով՝ հպարտություն, մեղքի զգացում, հիշողություն, քննադատություն, պատկանելություն, վերքեր և հնարավորություն։ Իսպանիան հաճախ դիտվել է որպես հարավային, միջերկրածովյան, ատլանտյան և ամերիկյան Եվրոպա՝ միաժամանակ. չափազանց եվրոպական Ամերիկայի համար և չափազանց ամերիկյան՝ Եվրոպայի որոշակի նեղ գաղափարի համար։ Բայց գուցե այդ անհարմարությունը թուլություն չէ։ Գուցե, իրականում, դա առավելություն է։
Իսպանիայի ատլանտյան չափումը բացառություն չէ նրա եվրոպականության մեջ, այլ նրա ամենաարժեքավոր ներդրումներից մեկը ընդհանուր նախագծում։ Դրա միջոցով Եվրոպան ոչ միայն հիշում է իր անցյալի բարդ մասը, այլև ձեռք է բերում աշխարհի հետ կապվելու միջոց։ Նույնը տեղի է ունենում նաև այլ ազգային փորձառությունների հետ, երբ դրանք դադարում են ընկալվել որպես հատուկ հատկանիշներ և սկսում են գործել որպես համատեղ կարողություններ։
ԵՄ-ի մարտահրավերը՝ կառուցել ընդհանուր եվրոպական պատմություն
Եվրամիությունը կառուցել է ընդհանուր շուկա, ընդհանուր ինստիտուտներ և մասամբ՝ ընդհանուր արտաքին քաղաքականություն: Սակայն այն դեռևս ունի ավելի դժվար մի բան, որը սպասում է. իր պատմական տարաձայնությունները վերածել ընդհանուր քերականության: «Միասնություն բազմազանության մեջ» բանաձևը չպետք է ընկալվի որպես հաճելի կարգախոս, այլ որպես քաղաքական խնդիր՝ ոչ թե ջնջել տարաձայնությունները, այլ սովորել դրանք վերածել ընդհանուր կարողությունների:
Այդ տեսանկյունից հարցը փոխվում է: Այլևս միայն այն մասին չէ, թե ինչ է Եվրոպան պարտական իր տրանսատլանտյան պատմությանը, այլ այն մասին, թե ինչ կարող է այդ պատմությունը անել Եվրոպայի համար 21-րդ դարում:
Եվրոպան կիսում է պատմությունը, բայց միշտ չէ, որ կիսում է այդ պատմության նույն հիշողությունը:
Եվրոպական պատմությունը չպետք է գործի միայն որպես ազգային ինքնությունների թանգարան, այլ որպես համատեղ գործիքակազմ: Ատլանտյան, Միջերկրածովյան, Կենտրոնական Եվրոպայի, Բալթյան կամ Բալկանյան յուրաքանչյուր փորձ կարող է ընդլայնել եվրոպական նախագիծը, երբ այն դադարում է ընկալվել որպես մեկ պետության բացառիկ ժառանգություն և սկսում է գործել որպես ամբողջության ռեսուրս:
Այդ փոխակերպումը ինքնուրույն տեղի չի ունենում: Այն պահանջում է մշակութային և քաղաքական որոշում՝ դադարեցնել ազգային պատմությունները որպես փակ բաժանմունքներ դիտարկելը և սկսել դրանք ներառել ընդհանուր եվրոպական պատմության մեջ։ Ատլանտյան դեպքում դա նշանակում է բարդ հիշողությունը վերածել իրական համագործակցության՝ կրթություն, ժառանգություն, համալսարաններ, մշակութային արդյունաբերություններ, մշակութային դիվանագիտություն և Լատինական Ամերիկայի հետ երկխոսության տարածքներ։ Այնտեղ Եվրոպան ոչ միայն ավելի լավ է հիշում, այլև ավելի լավ է գործում։
Հետևաբար, հարցը նրանում չէ, թե արդյոք ամբողջ Եվրոպան հավասար չափով կիսում է նույն ատլանտյան պատմությունը։ Այն չի կիսում։ Հարցն այն է, թե արդյոք Եվրոպան ի վիճակի է այդ պատմությունը, որը ծնվել է իր որոշ անդամ պետություններում, վերածել ամբողջ եվրոպական նախագծի ռեսուրսի։ Ատլանտյան կապը չպետք է ընկալվի որպես պատմական նոստալգիա կամ որպես անհարմար ժառանգություն, որը մայրցամաքը դիտարկում է դրսից։ Սա այն եղանակներից մեկն է, որով Եվրոպան կարող է ընդլայնել իր զրույցը աշխարհի հետ։
Մասնատված աշխարհում, որտեղ ազդեցությունը այլևս չի չափվում միայն ռազմական կամ տնտեսական հզորությամբ, այլև վստահությամբ, օրինականությամբ և կապ հաստատելու կարողությամբ, մշակույթը դադարում է լինել զարդարանք։ Այն դառնում է ենթակառուցվածք։ Ահա թե ինչու ժառանգությունը, կրթությունը, համալսարանները և ստեղծագործական արդյունաբերությունները չպետք է զբաղեցնեն եվրոպական նախագծի դեկորատիվ, այլ ռազմավարական տեղ. դրանք օգնում են բացատրել Եվրոպան, պրոյեկտել այն և ճանաչելի դարձնել իր սահմաններում և դրանից դուրս։
Միայն այն Եվրոպան, որը կարող է նայել իր պատմությանը աչքերի մեջ, կարող է այն ազնվորեն օգտագործել։
Սա պահանջում է հասուն հայացք։ Տրանսատլանտյան կապի ռազմավարական արժեքի ճանաչումը չի նշանակում սպիտակեցնել դրա ստվերները կամ անցյալը վերածել քարոզչության։ Ընդհակառակը, միայն այն Եվրոպան, որը կարող է նայել իր պատմությանը աչքերի մեջ, կարող է այն ազնվորեն օգտագործել։ Բայց դրան աչքերի մեջ նայելը չի նշանակում անշարժ կանգնել։ Հիշողությունը չի կարող լինել միայն պարտք. այն պետք է դառնա նաև պատասխանատվություն, գիտելիք և համագործակցություն։
Հնարավոր է՝ Եվրոպայի ապագայի բանալիներից մեկը թաքնված է՝ սովորել բարդ ժառանգությունները վերածել համատեղ գործիքների։ Հարցը վերքերը ջնջելու կամ անցյալին անհարմարություն պատճառելու մասին չէ։ Հարցը պատմությանը երկու հավասարապես ստերիլ ծայրահեղությունների՝ նոստալգիայի և մեղքի միջև հայտնվելուց խուսափելն է։ Դրանց միջև կա երրորդ հնարավորություն՝ կառուցելը։
Այս տրամաբանությունը, թեկուզև անուղղակիորեն, շոշափում է Եվրոպայի ժամանակակից հիմնական բանավեճերից մեկը՝ ինտեգրացիան։ Տարիներ շարունակ Եվրոպան ինքն իրեն հարցնում է, թե ինչպես ինտեգրել ժամանողներին։ Սակայն ոչ ոք չի կարող ինտեգրվել մի նախագծի մեջ, որը չգիտի, թե ինչպես բացատրել իրեն։ Նախքան միայն նոր համայնքներ ներառելու մասին հարցնելը, Եվրոպան պետք է ինքն իրեն հարցնի, թե ինչ ընդհանուր պատմություն է առաջարկում. ոչ թե փակ, բացառող կամ միատարր, այլ բավականաչափ հստակ՝ հասկանալու համար և բավականաչափ լայն՝ ապրելու համար։
Եվրոպայի մարտահրավերը չնեղանալն է, մինչև չգտնի ընդհանուր հայտարար, որտեղ ոչինչ անհարմար չէ, այլ համարձակվել ապրել բազմապատկվող սկզբունքով. ինքնություն, որը չի լուծում տարբերությունը, այլ վերածում է այն ուժի։ Ատլանտյան օվկիանոսը, Միջերկրական ծովը, Արևելքը, Հյուսիսը և կենտրոնը պետք է դադարեն լինել քարտեզի եզրեր և փոխարենը ճանաչվեն որպես մեկ քաղաքական քաղաքակրթության էներգիաներ։ Քանզի Եվրոպան չի դառնա ավելի ուժեղ՝ կառավարելով իր կրճատված տարբերակը, այլ՝ սովորելով աճել այն ամենի հետ միասին, ինչը այն կազմում է։ Եվրոպան ավելի շատ Եվրոպա չի լինի, երբ բոլորը հիշեն նույն բանը. այն ավելի շատ Եվրոպա կլինի, երբ կարողանա յուրաքանչյուր հիշողություն վերածել ապագայի խոստման։
Բաց մի թողեք
Իսպանիայի նախկին վարչապետ Ռախոյ. Ֆրանսիայի աշխարհի առաջնության հավաքականը խաղում է «առանց ֆրանսիացիների»
Էյֆելյան աշտարակը և Փարիզի այլ տեսարժան վայրերը վաղաժամ կփակվեն՝ Ֆրանսիայում նոր շոգի ալիքի պատճառով
Մունդիալ – 2026. Արգենտինան կիսաեզրափակիչում է