«Կամավորների կոալիցիայի» առաջնորդները կհանդիպեն Փարիզում՝ Բաստիլի օրվա շքերթից առաջ

Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին, ինչպես սպասվում է, երկուշաբթի և երեքշաբթի օրերին կլինի Փարիզում։
Ֆրանսիան պատրաստվում է հյուրընկալել «Կամավորների կոալիցիայի» հանդիպումը՝ այս տարվա հուլիսի 14-ի տոնակատարություններից առաջ, որի ընթացքում առնվազն 25 պետության կամ կառավարության ղեկավարներ կհանդիպեն Փարիզում՝ երկուշաբթի օրը քննարկելու Ուկրաինային աջակցելու հարցը։
Փարիզում ստեղծված և Միացյալ Թագավորության հետ համատեղ ղեկավարվող կոալիցիան այժմ ընդլայնվել է՝ ներառելով 37 երկիր, որոնք հանդիպումներ են անցկացնում ինչպես անձամբ, այնպես էլ տեսակոնֆերանսի միջոցով։ Երկու նոր անդամներ՝ Մոլդովան և Հյուսիսային Մակեդոնիան, նախատեսված է առաջին անգամ մասնակցել երկուշաբթի օրվա հանդիպմանը։
Հաշմանդամների հյուրանոցում հանդիպման ժամանակ դաշնակիցները, ըստ Ֆրանսիայի նախագահի, կձգտեն «ամրապնդել» Ուկրաինային աջակցելու համար միասնության և համագործակցության նորացված զգացումը, որը վերահաստատվեց վերջերս Էվիանում կայացած G7 գագաթնաժողովում և Անկարայում կայացած ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովում, որտեղ դաշնակիցները պարտավորվեցին 2026 թվականին Կիևին ուղարկել 70 միլիարդ եվրո ռազմական օգնություն։
Նպատակն է ցույց տալ, որ արևմտյան դաշնակիցները շարունակում են աջակցել Ուկրաինային, և որ Մոսկվան չի կարող հույսը դնել «պատերազմական հոգնածության» վրա, ըստ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի խորհրդականի։
Կոալիցիայի առաջնորդները կկենտրոնանան օդային պաշտպանության համագործակցության վրա, ներառյալ ԱՄՆ-ի կողմից Ուկրաինայում Patriot հրթիռների լիցենզավորված արտադրության նոր հայտարարված ծրագրերը։ Նրանք նաև կքննարկեն հակահրթիռային համակարգի ստեղծումը։
Ինչ վերաբերում է Ուկրաինայի անվտանգության երաշխիքներին ենթադրական հրադադարի դեպքում, Ֆրանսիայի նախագահությունը նշում է, որ առաջնագծից հեռու տեղակայված բազմազգ ուժեր տեղակայելու ծրագրերը «պատրաստ են»։ Այնուամենայնիվ, դրանք «ենթակա են փոփոխության», քանի որ ռազմական գործողությունների դադարեցման հեռանկարը դեռևս հեռավոր է թվում։
Բացի զորքերի ներկայությունից տեղում, այս երաշխիքները հիմնված կլինեն «իրավաբանորեն պարտավորեցնող» երկկողմ համաձայնագրերի և ԱՄՆ-ի մասնակցության վրա հրադադարի մոնիթորինգում։
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին, ինչպես սպասվում է, երկուշաբթի և երեքշաբթի օրերին կլինի Փարիզում։
Բաստիլի օրվա շքերթ
Հանդիպումը տեղի կունենա Ֆրանսիայի ամենամյա Բաստիլի օրվա տոնակատարությունների նախօրեին։
Ելիսեյան պալատը հայտարարել է, որ այս տարվա շքերթին կմասնակցեն մոտ 6800 զինծառայողներ, որոնց թիվը 15%-ով ավելի է, քան նախորդ տարի, և մասնակցող տրանսպորտային միջոցների և ինքնաթիռների թիվը 30%-ով ավելի է։
Ընդհանուր առմամբ, շքերթը կղեկավարեն «Կամքի կոալիցիայի» երկրները ներկայացնող մոտ 500 զինծառայողներ։
Ֆրանսիական բանակի օդային ակրոբատիկայի թիմը՝ Patrouille de France-ը, նույնպես կմասնակցի՝ ուղեկցվելով Ֆրանսիայում մարզված ուկրաինացի օդաչուների երկու Mirage կործանիչներով: Շքերթին մասնակցելու են նաև գերմանական, բրիտանական, խորվաթական, դանիական, իսպանական, հունական, իտալական, նորվեգական, լեհական և շվեդական ինքնաթիռներ:
Բաց մի թողեք
Ուկրաինայի դեմ պատերազմում զոհվել է ՌԴ-ի կողմից հավաքագրված ավելի քան 3500 օտարերկրացի
ԱՄՆ-ն և Իրանը փոխանակվել են հարվածներով․ ինչ է հայտնի
Զելենսկին հայտարարում է կառավարության վերադասավորման, այդ թվում՝ Ուկրաինայի նոր վարչապետի մասին