Բրյուսելում իշխանության համար պայքար է ծավալվում անօրինական իսրայելական բնակավայրերի հետ առևտուրը սահմանափակելու կամ արգելելու «տարբերակների» շուրջ
Երկուշաբթի օրը Բրյուսելում բացահայտ կբացահայտվի ԵՄ-ում երկարատև վեճը, քանի որ արտաքին գործերի նախարարները կքննարկեն անօրինական իսրայելական բնակավայրերի հետ առևտուրն արգելելու մի շարք վիճելի տարբերակներ։
Ամիսներ շարունակ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի Եվրոպական հանձնաժողովը բանակցում էր Եվրոպական արտաքին գործողությունների ծառայության (EEAS)՝ Կայա Կալլասի կողմից ղեկավարվող ԵՄ դիվանագիտական կորպուսի հետ՝ իշխանության համար պայքարում այն մասին, թե ով պետք է վերահսկի արտաքին քաղաքականությունը։
Այնպիսի երկրներ, ինչպիսիք են Ֆրանսիան, Իսպանիան, Բելգիան, Շվեդիան, Իռլանդիան և Նիդեռլանդները, պնդում են, որ ԵՄ-ում արգելվում է անօրինական բնակավայրերի հետ առևտուրը՝ պնդելով, որ անհրաժեշտ է դաշինքը համապատասխանեցնել միջազգային իրավունքին։
Կալլասը, որը գտնվում է 11 արտաքին գործերի նախարարների ճնշման տակ, իր հերթին ճնշում է գործադրել իր գործընկերների վրա հանձնաժողովում և այս տարվա սկզբին մեղադրել նրանց ապրիլին իր կողմից պահանջված իրավական վերանայման աշխատանքները խափանելու մեջ։
Նույնիսկ այն ժամանակ, երբ ֆոն դեր Լեյենի հանձնաժողովը անցյալ շաբաթ անդամ պետություններին տարածեց երկար սպասված իրավական խորհրդատվությունը, ակնհայտ էր, որ ԵՄ գործադիր մարմինը այդքան էլ ոգևորված չէր նման քայլով։
«Ես չեմ կարծում, որ մենք ուրախ համագործակցություն ենք ունեցել հանձնաժողովի հետ այս հարցում», – ասաց ԵՄ բարձրաստիճան դիվանագետը, որի երկիրը կողմ է արգելքին։
Հանձնաժողովի փաստաթուղթը պաշտոնական առաջարկ չի արել, փոխարենը առաջարկել է բնակավայրերից ապրանքների հոսքը սահմանափակելու կամ կանխելու տարբեր իրավական եղանակներ։
Երեք տարբերակներն են՝ ավելի խիստ լիցենզավորման համակարգի սահմանում, չափազանց բարձր մաքսատուրքեր կամ լիակատար արգելք։
Միաձայնության շուրջ բաժանված կարծիքներ
Հանձնաժողովի փաստաթուղթը սրեց բանավեճը այն մասին, թե ինչպիսի համաձայնության շեմ պետք է պահանջվի առաջ շարժվելու համար՝ հարց, որը թվում է իրավական, բայց կարևոր է ցանկացած առաջարկվող միջոցառում իրականացնելու համար։
Երկրները, որոնք կողմ են բնակավայրերի հետ առևտուրն արգելելուն, պնդում են, որ այն պետք է ներկայացվի պարզապես որպես առևտրային միջոց, որը պահանջում է անդամ պետությունների միջև ավելի ցածր շեմ՝ որակավորված մեծամասնություն, այլ ոչ թե միաձայնություն։
Սակայն Հանձնաժողովն իր փաստաթղթում գրել է, որ բոլոր 27 երկրները պետք է պարտավոր լինեն համաձայնվել ցանկացած հնարավոր քայլի հետ, քանի որ դա ավելի շատ քաղաքական, արտաքին քաղաքականության հարց կլինի, քան տեխնիկական առևտրային միջոց։
Euractiv-ին աղբյուրը հայտնել է, որ փաստաթուղթը գրվել է Գերմանիայի նախկին պաշտպանության նախարար և քրիստոնյա դեմոկրատ ֆոն դեր Լեյենի շրջապատի պաշտոնյաների կողմից։
«Հանձնաժողովի փաստաթուղթը չի կոչ անում միաձայնության։ Բայց եթե կարդաք այն, շատ պարզ է թվում, որ դա է այն, ինչ նա մտածում է», – ասել է դիվանագետը։
Ցանկացած միջոցառման միաձայն հաստատման պահանջը թույլ կտա «ոչ» ճամբարում գտնվող ցանկացած առանձին երկրի, լինի դա Գերմանիան, թե Չեխիան, դադարեցնել այն։ Բեռլինը վճռականորեն պնդում է, որ քայլը պետք է համարվի արտաքին քաղաքականության պատժամիջոց՝ պահանջելով, որ բոլոր 27 երկրները համաձայնվեն։
Մոտ մեկ տասնյակ երկրներ, որոնց աջակցում են ԵՄ խորհրդի ներքին իրավաբանները և պաղեստինամետ գիտնականները, մերժում են դա։
Իտալիան, որը կշեռքի նժարը կշեռքի նժարին կշեռքի նժարին կդարձներ առևտրային առաջարկի համար որակյալ մեծամասնության, ազդարարել է դրա քննարկման պատրաստակամության մասին։ Արտաքին գործերի նախարարների մի խումբ պետք է նշի, որ աբսուրդ է չսպասել, որ միջազգային առևտրային քաղաքականությունը կպարունակի ուժեղ արտաքին քաղաքականություն, և մեղադրի Հանձնաժողովին մարտավարությունը հետաձգելու մեջ։
Կալլասն ինքը՝ այս տարվա սկզբին, խոստովանեց, որ որևէ քայլի համար ո՛չ միաձայնություն, ո՛չ էլ ավելի ցածր որակյալ մեծամասնություն՝ առնվազն 15 երկրներից, որոնք ներկայացնում են ԵՄ բնակչության երկու երրորդը։
Ավելի լայն պատկեր
Հանձնաժողովը անցյալ տարվա սեպտեմբերին պաշտոնապես առաջարկեց Իսրայելի դեմ լայնածավալ պատժամիջոցներ, այդ թվում՝ կասեցնել առևտրային արտոնությունները, որոնք Իսրայելը վայելում է ԵՄ-ի հետ Ասոցացման համաձայնագրի շրջանակներում։
Շատերը կպնդեն, որ դա այնքան կտրուկ քաղաքական բլուր էր, որ դատապարտված էր երբեք համաձայնության չգալ ազգային կառավարությունների միջև, որոնք մինչ օրս չեն համաձայնվել դրա շուրջ։
Ֆոն դեր Լեյենի հանձնաժողովն այժմ օգտագործում է այն փաստարկը, որ քանի որ ամենամեծ պատժամիջոցների ընդունման հարցում միաձայնություն չկա, նորերի վրա չափազանց մեծ ջանքեր չպետք է գործադրվեն, սակայն որոշ ազգային դիվանագետներ դա համարում են ցինիկ։
Անօրինական բնակավայրերի հետ առևտրի առանձին հարցի մասին հարցին, որը չի ընդգրկվում ԵՄ-ի և Իսրայելի Ասոցացման համաձայնագրով, ֆոն դեր Լեյենը անցյալ շաբաթ պատասխանատվությունը գցեց ազգային կառավարությունների վրա՝ լրագրողներին ասելով. «Գնդակը անդամ պետությունների դաշտում է»։
Իռլանդիայի արտաքին գործերի նախարար Հելեն ՄաքԷնթին կոչ է արել քվեարկություն անցկացնել «հնարավորինս շուտ»՝ իրավական տարբերակների ներկայացումից հետո։ Սակայն ԵՄ-ի քաղաքական օրացույցը՝ և Իսրայելի՝ առաջիկա…
Իռլանդիայի արտաքին գործերի նախարար Հելեն ՄաքԷնթին կոչ է արել քվեարկություն անցկացնել «հնարավորինս շուտ»՝ իրավական տարբերակների ներկայացումից հետո։ Սակայն ԵՄ քաղաքական օրացույցը, ինչպես նաև Իսրայելի քաղաքական օրացույցը՝ առաջիկա ընտրությունների հետ մեկտեղ, ենթադրում են, որ հավանական է հետագա լճացման մի շրջան։
Երկուշաբթի օրվա հանդիպումից հետո ԵՄ արտաքին գործերի նախարարները պաշտոնապես չեն հավաքվի մինչև հոկտեմբերի 12-ը, երբ Իսրայելը, հավանաբար, կգտնվի իր ընտրարշավի գագաթնակետին։
Կիրակի օրը երկրի կոալիցիոն կառավարությունը հայտարարեց, որ Իսրայելում խորհրդարանական ընտրությունները տեղի կունենան հոկտեմբերի 27-ին։ Եվրոպական կառույցները, հավանաբար, զգուշ կլինեն որևէ միջոց ձեռնարկելուց բուռն ընտրարշավի ընթացքում, հատկապես այն պատճառով, որ դա կարող է օգտակար լինել ծայրահեղական նախարարների, ինչպիսին է Իթամար Բեն Գվիրը, ձեռքին, քանի որ թեկնածուները պայքարում են Բենիամին Նեթանյահուին և նրա կոալիցիոն գործընկերներին հաղթելու համար։
Դա նշանակում է, որ ոչ փոքր մասամբ Հանձնաժողովի շնորհիվ, որ Իսրայելը առայժմ ազատ է պատասխանատվությունից։
Բաց մի թողեք
Ուկրաինան հարմար պահ է տեսնում Պուտինի վրա ձմռանից առաջ ճնշում գործադրելու համար
Լը Պենին տապալելու ծրագիրը. նրան ներկայացնել որպես ձախակողմյան
Եվրոպական ֆոնդային բորսաները պայքարում են Ուոլ Սթրիթի բանկերի դեմ առևտրի ապագայի համար