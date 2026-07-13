Ուկրաինան հարմար պահ է տեսնում Պուտինի վրա ձմռանից առաջ ճնշում գործադրելու համար

Կիևը և նրա դաշնակիցները կարծում են, որ ռուսական վառելիքի ենթակառուցվածքների վրա խորը հարվածները Ուկրաինային մարտադաշտի առավելություն են տվել, որը նրանք այժմ պետք է վերածեն լծակի։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ – Կիևը շտապում է Ռուսաստանին առավելագույն վնաս հասցնել՝ Ուկրաինայի էներգետիկ ենթակառուցվածքների վրա ավերիչ հարձակումների ևս մեկ ձմռանից առաջ։
Ուկրաինան մեծ հաջողություններ է գրանցել պատերազմում՝ մեծ մասամբ շնորհիվ հեռահար անօդաչու թռչող սարքերի օգտագործման, որոնք կարողացել են խորը հարվածներ հասցնել Ռուսաստանին՝ կտրելով մատակարարման գծերը և թուլացնելով Մոսկվայի ռազմական և տնտեսական հնարավորությունները։
«Մենք տեսնում ենք ավելի թույլ Ռուսաստան», – ասել է Էստոնիայի արտաքին գործերի նախարար Մարգուս Ցախնան։ «Պատճառն այն է, որ Ուկրաինան կարողացել է պայքարել և զարգացնել խորը հարվածների համար սեփական հնարավորությունները»։
Հիմա գլխավորը նախագահ Վլադիմիր Պուտինի վրա ճնշում գործադրելն է, նախքան Ռուսաստանը կարողանա պատճենել Ուկրաինայի անօդաչու թռչող սարքերի տեխնոլոգիան և օգտագործել այն հակահարվածների համար, ասել են երկու ուկրաինացի պաշտոնյաներ, որոնց անանունությունը թույլատրվել է ազատորեն խոսել Կիևի մտածողության մասին։
Ուկրաինայի համար մեկ այլ կարևոր հարց ժամանակն է։ Երկիրը շատ ավելի է տառապում ձմռանը, քանի որ Ռուսաստանը անդադար անօդաչու թռչող սարքերի հարձակումներով ջախջախում է իր էներգետիկ ցանցերը և կենտրոնական ջեռուցման ցանցերը, մինչդեռ երկրի որոշ մասերում ջերմաստիճանը իջնում է մինչև -20 կամ 30 աստիճան Ցելսիուս: Ռուսական հարձակումները հարվածել են Ուկրաինային պատերազմի բոլոր ձմեռներին մինչ օրս։
Առայժմ Ուկրաինան առավելություն ունի պատերազմում, ինչը կարող է նաև ձևավորել ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի գլխավորած ցանկացած վերսկսված խաղաղության բանակցությունների պայմանները, ասել են ուկրաինացի պաշտոնյաները։
Ռուսաստանի նկատմամբ մոտեցումը պետք է լինի «ավելի մեծ ճնշում, առանց զիջումների և միայն [բանակցել] ուժի հիման վրա», – ասել է Ցախնան: «Պուտինը դեռևս ռացիոնալ է»։
Նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ազդանշան է տվել, որ պատրաստ կլինի սառեցնել պատերազմը ներկայիս սահմաններով, բայց Պուտինը ցանկանում է, որ Ուկրաինան զիջի այն տարածքները, որոնք իր ուժերը լիովին չեն վերահսկում: Պաշտոնյաները նշել են, որ Կիևի մտահոգությունն այն է, որ ցանկացած խաղաղության նախաձեռնություն կարող է վերածվել Ուկրաինայի վրա ճնշման՝ զիջումներ անելու, այլ ոչ թե Մոսկվայի վրա՝ պատերազմը դադարեցնելու համար, ասել են պաշտոնյաները։
Պուտինի վառելիքի գլխացավը
Ուկրաինայի հաջողության ամենաակնհայտ նշանը Ռուսաստանի էներգետիկ խնդիրներն են։
Անցյալ շաբաթ ուկրաինական անօդաչու թռչող սարքերը հարվածել են Օմսկի նավթավերամշակման գործարանին, որը գտնվում է առաջնագծից ավելի քան 2500 կիլոմետր հեռավորության վրա: Այս օբյեկտը մշակում է Ռուսաստանի ընդհանուր վերամշակված նավթի արտադրության մոտ 10 տոկոսը, և Ուկրաինայի գլխավոր շտաբը հայտարարել է, որ հարվածը վնասել է նավթի վերամշակման առաջնային բլոկը:
Անցյալ չորեքշաբթի Կիևը նաև հարվածել է Թաթարստանի Հանրապետության և Սարատովի ու Վորոնեժի մարզերի նավթավերամշակման գործարաններին, իսկ կիրակի օրը ուկրաինական անօդաչու թռչող սարքը հարվածել է տանկերի, երբ այն մտնում էր Ազովի և Սև ծովերի միջև գտնվող ջրանցքը:
Գարնանից ի վեր Ուկրաինան ուժեղացրել է բենզին, դիզելային վառելիք և ավիացիոն վառելիք արտադրող նավթավերամշակման գործարանների հարվածները, ինչը նպաստել է երկրի մեծ մասում պակասի, և գրեթե բոլոր ռուսական շրջաններն այժմ հայտնում են վառելիքի մատակարարման խնդիրների մասին:
Ճգնաժամը հատկապես սուր է Ղրիմում, որտեղ իշխանությունները հայտարարել են արտակարգ դրություն և արգելել վառելիքի վաճառքը: Զբոսաշրջությունը, որը թերակղզու ամառային տնտեսության կարևոր մասն է, խիստ տուժել է:
Ուկրաինայի համար Ղրիմը կարևոր է թե՛ խորհրդանշական, թե՛ որպես ռազմական կենտրոն: Այնտեղ վառելիքի մատակարարման խափանումը բարդացնում է ռուսական լոգիստիկան, միաժամանակ խաթարելով այն վերահսկողության կերպարը, որը Մոսկվան կերտել է 2014 թվականին թերակղզին անօրինական կերպով անեքսիայից հետո:
Օմսկի հարձակումը ցույց տվեց, թե որքան առաջ է գնացել Կիևը, քանի որ հարվածը, ըստ որոշ տեղեկությունների, իրականացվել է ուկրաինական Fire Point ընկերության կողմից արտադրված նոր FP-1 անօդաչու թռչող սարքերով, որոնք կարող են հասնել մինչև 2700 կիլոմետր հեռավորության վրա:
Ուկրաինայի արշավը նախատեսված է պատերազմն ավելի թանկ դարձնելու Կրեմլի համար, ավելի տեսանելի դարձնելու ռուսների համար և ավելի դժվարացնելու Պուտինի համար՝ առանց ավելի լայն ներքին հետևանքների:
Էստոնացի Ցախնան պնդում է, որ ճնշումն արդեն փոխում է Կրեմլի շուրջ տիրող տրամադրությունը:
«Ոչ ոք այլևս չի խոսում հաղթանակի մասին», – ասաց նա Պուտինի մերձավոր շրջապատի մասին: «Խոսքն արդեն այն մասին է, թե ինչ կպատահի նրանց հետ անձամբ պատերազմից հետո»:
Ուկրաինայի ԵՄ կողմնակիցները շարժվում են նույն ուղղությամբ
«Մենք պետք է Ուկրաինային տանք այն ամենը, ինչ նրանց անհրաժեշտ է, քանի որ հիմա ժամանակն է ճնշում գործադրելու», – ասել է ԵՄ դիվանագետներից մեկը, որի անունը չի նշվել, քանի որ նա իրավասու չէր մեկնաբանել արձանագրությունը: «Ցանկացած ուշացում հիմա մեզ բոլորիս կարժենա: Ուկրաինան չի պայքարում միայն իր համար»:
Այդ հրատապությունը կցուցադրվի երկուշաբթի օրը, երբ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը Փարիզում կանցկացնի «Կամավորների կոալիցիայի» հանդիպում: Կիևը հույս ունի, որ հավաքը քաղաքական աջակցությունը կփոխակերպի զենքի, հակաօդային պաշտպանության և այլ ռազմական օգնության ավելի արագ մատակարարումների, և նոր թափ կհաղորդի Ռուսաստանի ներկայիս խոցելիությունները շահագործելու իր ջանքերին՝ նախքան պատուհանի փակվելը:
Բելառուսի խաղարկություն
Ուկրաինայի վստահությունը տեսանելի է նաև նրա հյուսիսում։
Անցյալ ամիս Զելենսկին բելառուս բռնապետ և Պուտինի կարևոր դաշնակից Ալեքսանդր Լուկաշենկոյին վերջնագիր ներկայացրեց. նա մեկ շաբաթ ժամանակ ուներ Բելառուսի տարածքից ռելեային սարքավորումները հեռացնելու համար, հակառակ դեպքում Ուկրաինան դրանք ուժով կհեռացներ։
Լայնածավալ ներխուժման մեկնարկից ի վեր Մոսկվայի ուժերը Բելառուսի տարածքն օգտագործել են Ուկրաինայի դեմ հրթիռային և անօդաչու թռչող սարքերի հարձակումներ իրականացնելու համար։ Զելենսկին ասել է, որ Լուկաշենկոն կատարել է ժամկետի լրանալուց առաջ։
Կիևի համար այս դրվագը ցույց տվեց, որ Մոսկվայի գլխավոր գործընկերներից մեկը պակաս վստահ է Ռուսաստանի պաշտպանությանը, քան նախկինում։
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ժամանում է Բրյուսել՝ մասնակցելու ԵՄ գագաթնաժողովին 2026 թվականի հունիսի 18-ին։ Նիկոլաս Տուկատ/AFP via Getty Images
Ռուսական էներգետիկ ենթակառուցվածքների վրա հարվածները հստակեցրին, որ «Ռուսաստանը նույնիսկ ի վիճակի չէ պաշտպանել իրեն, ուստի Լուկաշենկոն գիտի, որ ի վիճակի չէ պաշտպանել իրեն», – ասաց Ուլյաձիմիր Աստապենկան, նախկին բելառուս դիվանագետ, որն այժմ աշխատում է Սվյատլանա Ցիխանոուսկայայի՝ 2020 թվականի Բելառուսի կեղծված նախագահական ընտրությունների միջազգայնորեն ճանաչված հաղթողի հետ։
Աստապենկան ասաց, որ Լուկաշենկոն խորապես դժկամությամբ է ավելի անմիջականորեն ներգրավվում ներխուժմանը, քանի որ բելառուսական հասարակությունը ճնշող մեծամասնությամբ դեմ է պատերազմին։ «Նա չի կարող հույսը դնել բելառուսների վրա՝ Ուկրաինայի դեմ պայքարելու համար»։
Ցախնան Լուկաշենկոյին անվանեց «լավ լակմուսի թուղթ» Պուտինի շուրջ կուտակված ճնշման համար։ «Այս տղաները… նրանք ուզում են գոյատևել։ Գուցե նա մեզանից ավելի լավ է տեսնում, թե իրականում ինչ է կատարվում Կրեմլում»։
Տեխնոլոգիական մրցավազք
Ուկրաինայի առավելությունը մնում է փխրուն։ Մոսկվայի տնտեսությունը դեռևս պատերազմի մեջ է, Ռուսաստանը ընդլայնել է անօդաչու թռչող սարքերի արտադրությունը, և նրա ուժերը բազմիցս գտել են ուկրաինական նորարարություններին հակազդելու եղանակներ։ Ահա թե ինչու Կիևը ճնշում է գործադրում դաշնակիցների վրա՝ ավելի արագ գործելու ֆինանսավորման և գնումների հարցում։
Ուկրաինայի պաշտպանության նախարար Միխայիլ Ֆեդորովը այս ամիս POLITICO-ին ասել է, որ Կիևին միլիարդավոր դոլարների ռազմական օգնություն է անհրաժեշտ՝ ներկայիս թափը պահպանելու համար: «Եթե մենք բավարար ռեսուրսներ ունենանք պատերազմական նորարարությունների նոր ցիկլ սկսելու համար, նախքան Ռուսաստանը կհարմարվի ներկայիսին, մենք ևս վեց ամիս կունենանք», – ասել է Ֆեդորովը։
Շվեդիայի, Նիդեռլանդների, Գերմանիայի, Դանիայի, Էստոնիայի, Լեհաստանի, Լատվիայի, Ֆինլանդիայի և Լիտվայի պաշտպանության նախարարները այս ամսվա սկզբին նամակ են հղել Եվրոպական պաշտպանության հանձնակատար Անդրիուս Կուբիլիուսին և արտաքին քաղաքականության ղեկավար Կայա Կալլասին՝ կոչ անելով Հանձնաժողովին ավելի արագ գործել Ուկրաինայի կողմից ԵՄ ֆինանսական աջակցության նախատեսված ծախսերի հաստատման հարցում, որպեսզի Կիևը կարողանա օգտագործել իր առավելությունը։
Ուկրաինայի էկոնոմիկայի նախարար Ալեքսեյ Սոբոլևն ասել է, որ Կիևի առավելությունը բխում է անհրաժեշտությունից և կարճ նորարարական ցիկլերից: «Երբ մարդիկ փորձում են սպանել քեզ, դու պետք է գոյատևես և նորարարություններ մտցնես», – ասել է նա: «Այլ ճանապարհ չկա»։
Սակայն Ուկրաինան առավելություն չունի մեկ ոլորտում. անցյալ շաբաթ ՆԱՏՕ-ի Անկարայի գագաթնաժողովում Զելենսկին զգուշացրեց, որ Կիևը բավարար միջոցներ չունի ռուսական բալիստիկ հրթիռները կանգնեցնելու համար, ինչը ընդգծվեց տասնյակ ուկրաինացիների սպանած և վիրավորած մի շարք հարձակումների պատճառով։
«Խնդրում ենք օգնեք մեզ ձեռք բերել ավելի շատ հակաօդային պաշտպանության հրթիռներ», – ասաց Զելենսկին։ «Մենք ի վիճակի ենք ամեն ինչ անել ինքներս։ Բայց երբ խոսքը վերաբերում է հակաօդային պաշտպանությանը, մեզ անհրաժեշտ է մեր գործընկերների վճռականությունը»։
Ձմեռը և խաղաղության բանակցություններ
Զելենսկու ճնշման արշավը պայմանավորված է հիմնական նկատառմամբ. ձմեռը գալիս է։
Անցյալ ձմռանը քաղաքացիական էներգետիկ ենթակառուցվածքների վրա ռուսական հարձակումները Կիևի հազարավոր տներ թողեցին առանց էլեկտրաէներգիայի զրոյից ցածր ջերմաստիճաններում։ Ուկրաինական ընկերություններն ու իշխանությունները վերականգնել են ցանցին հասցված վնասի մեծ մասը, բայց պաշտոնյաները սպասում են, որ Մոսկվան կրկին կկենտրոնանա ջերմության և էլեկտրաէներգիայի վրա, երբ ջերմաստիճանը իջնի։
Բելգիայի նախկին վարչապետ Ալեքսանդր Դե Կրոոն, որն այժմ ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի ադմինիստրատորն է, ասաց, որ Ուկրաինան փորձում է նվազեցնել իր խոցելիությունը՝ ապակենտրոնացնելով իր էներգետիկ համակարգը տեղական արտադրության, վերականգնվող էներգիայի, պահեստավորման և պահուստային հզորությունների միջոցով։
«Ուկրաինացիները վերաշարադրել են ռազմավարությունը շատ ոլորտներում», – ասել է Դե Կրոոն: «Այժմ նրանք վերաշարադրում են էներգետիկ անվտանգության ռազմավարությունը»: Սակայն այդ աշխատանքը չի ավարտվի մինչև հոկտեմբերին ջերմաստիճանի անկումը:
Կիևը նաև տեսնում է ավելի նեղ քաղաքական պատուհան Ռուսաստանի ներսում: Սեպտեմբերին կայանալիք օրենսդիր ընտրությունների հետ մեկտեղ ուկրաինացի պաշտոնյաները նշել են, որ չեն հավատում, որ Պուտինը քվեարկությունից առաջ կսկսի քաղաքականապես ռիսկային զանգվածային զորակոչի արշավ՝ Ռուսաստանի ծանր մարտադաշտում կորուստները լրացնելու համար:
Ուկրաինայի անմիջական նպատակն է նվազեցնել Ռուսաստանի կարողությունը հարվածելու իր էներգետիկ ցանցին, մեծացնել ճնշումը Պուտինի տնտեսության վրա և ուժի դիրքերից մտնել Թրամփի վարչակազմի կողմից ղեկավարվող ցանկացած դիվանագիտական գործընթաց:
Մարտավարությունը, կարծես, աշխատում է
Չորեքշաբթի օրը ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովում Զելենսկիին դիմելով և անդրադառնալով 2025 թվականի փետրվարին Վաշինգտոնում նրանց հրապարակային պոռթկմանը, Թրամփն ասաց. «Մենք իրականում լավ հարաբերություններ ենք զարգացրել։ Դժվար է հավատալ, չէ՞։ Ձվաձև աշխատասենյակից մինչև հիմա, կարծում եմ, մենք շատ լավ հարաբերություններ ենք զարգացրել»։
«Մենք խոսելու ենք այն մասին, որ մենք ձեզ լիցենզիա ենք տալու Patriot-ներ ստեղծելու համար», – ասաց Թրամփը Զելենսկիին։ «Դա բավականին լավ է, չէ՞»։
Թրամփի տոնի փոփոխությունը մասամբ պայմանավորված է մարտադաշտում Ուկրաինայի ճակատագրի փոփոխությամբ։
«Թրամփը աջակցում է հաղթողին։ Եվ Զելենսկին հիմա հաղթողի տպավորություն է թողնում», – ասաց մեկ այլ ԵՄ դիվանագետ։ «Մենք պետք է այդպես էլ պահպանենք»։
Բաց մի թողեք
Ֆոն դեր Լեյենի և Կալլասի միջև քաղաքական պայքար է ծավալվում
Լը Պենին տապալելու ծրագիրը. նրան ներկայացնել որպես ձախակողմյան
Եվրոպական ֆոնդային բորսաները պայքարում են Ուոլ Սթրիթի բանկերի դեմ առևտրի ապագայի համար