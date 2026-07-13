Լյուքսեմբուրգի վարչապետը կոչ է անում ՆԱՏՕ-ի ավելի մեծ մասնագիտացման և միջոցների համախմբման

Լյուքսեմբուրգը առաջատար դեր է խաղում արբանյակային կապի և օդ-օդ լիցքավորման ոլորտում
Լյուքսեմբուրգի վարչապետը կոչ արեց ՆԱՏՕ-ի երկրներին մասնագիտանալ ազգային պաշտպանական կարողությունների մեջ՝ ընդգծելով իր երկրի առաջատար դերը արբանյակային կապի և օդ-օդ լիցքավորման աջակցության գործում։
«ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում մասնագիտացումը չափազանց կարևոր է», – անցյալ շաբաթ Անկարայում ՆԱՏՕ-ի պաշտպանական արդյունաբերության ֆորումի շրջանակներում Euractiv-ին տված հարցազրույցում ասել է Լյուկ Ֆրիդենը։ «Մենք պատմականորեն շատ բան ենք արել մեր հարևան երկրների հետ, օրինակ՝ օդ-օդ լիցքավորման ոլորտում»։
Անցյալ շաբաթ ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի ժամանակ Լյուքսեմբուրգը, ՆԱՏՕ-ի ութ այլ դաշնակիցների հետ միասին, հայտարարեց օդ-օդ լիցքավորման և տեղափոխման հնարավորություններով նոր Airbus A330 բազմաֆունկցիոնալ տանկերային տրանսպորտային (MRTT) ինքնաթիռի մատակարարման մասին։
Լյուքսեմբուրգը 2016 թվականին համատեղ մեկնարկեց այդ ծրագիրը Նիդեռլանդների հետ, չնայած առանձին ռազմաօդային ուժեր չունենալուն։ Նավատորմի հիմնական գործառնական բազան գտնվում է Նիդեռլանդների Էյնդհովեն քաղաքում։
«Տրամաբանական չէ, որ յուրաքանչյուր երկիր գնում է իր ինքնաթիռները։ Մենք կարող ենք դրանք առանձին գնել, բայց մենք պետք է միավորենք դրանք՝ դրանք առավելագույնս արդյունավետ կերպով օգտագործելու համար», – ասաց Ֆրիդենը՝ մատնանշելով Լյուքսեմբուրգի դերը ՆԱՏՕ-ի տանկերի և տրանսպորտային ինքնաթիռների համատեղ նավատորմում։
«Երկրների մեծ մասը գիտակցում է, որ միասին մենք ավելի ուժեղ ենք և պետք է մրցակցենք աշխարհի այլ խոշոր տերությունների հետ, որոնք ակնհայտորեն ավելի շատ գործիքներ ունեն իրենց տրամադրության տակ։ Եվրոպական երկրները բոլորը համեմատաբար փոքր են», – ավելացրեց նա։
Մեծ Դքսությունը վաղուց ի վեր հետ է մնում ՆԱՏՕ-ի ՀՆԱ-ի 2%-ի նպատակից, բայց 2025 թվականին հիմնական պաշտպանության վրա ծախսել է իր ՀՆԱ-ի 2.01%-ը, և, ըստ դաշինքի վերջին տվյալների, կանխատեսվում է, որ այս տարի կհասնի 2.03%-ի։
Առաջատարը տիեզերքում
«Մենք ավանդաբար ուժեղ ենք եղել տիեզերքում», – ընդգծեց վարչապետը՝ նշելով, որ Լյուքսեմբուրգում է գտնվում աշխարհի խոշորագույն արբանյակային օպերատորներից մեկը՝ SES-ը։
Վերջին տարիներին տիեզերական ոլորտը կարևորություն է ձեռք բերել ռազմական նպատակների համար, մասնավորապես՝ դիտարկման, կապի և հրթիռային պաշտպանության համար։
Լյուքսեմբուրգը համագործակցել է SES-ի հետ՝ GovSat արբանյակային ծրագիր ստեղծելու համար, որը կապ է ապահովում կառավարական և ռազմական օգտատերերի համար ամբողջ Եվրոպայում, ինչպես նաև Աֆրիկայում, Մերձավոր Արևելքում և Ասիայի որոշ մասերում։
Այս տարվա սկզբին օրենսդիրները նաև հաստատել են GovSat-2 նոր տարբերակի՝ լրացուցիչ կապի և պաշտպանության հնարավորություններով գործարկումը։
Նոր արբանյակային ծրագիրը «հատկապես ուղղված է կառավարական կապի ապահովմանը», – ասել է Ֆրիդենը, – «ոչ միայն մեզ համար, այլև այլ անդամ պետությունների տրամադրության տակ դնելու համար»։
Երկիրը նաև նպաստում է GovSatCom-ին՝ ԵՄ ծրագրին, որը միավորում է ԵՄ 27 երկրներին պատկանող արբանյակներից առկա կապի հնարավորությունները և որը մեկնարկել է տարվա սկզբին։
«Պաշտպանությունը դառնում է իրական եվրոպական նպատակ և ոչ միայն ազգային նպատակ, որտեղ մենք մեկ ակտիվը դնում ենք մյուսի կողքին, այլև երբ այն օգտագործում ենք և միավորում ենք», – ասել է նա։
Բաց մի թողեք
Թուրքիայի կողմից S-400-ների վաճառքի Պարսից ծոցում նախագիծը անվտանգության հետ կապված մտահոգություններ է առաջացնում
«Գլխավոր օղակ». Թրամփի Սենատի շշնջացողը հեռացել է
Գերեվարված աֆրիկացի նորակոչիկները ասում են, որ ուզում են տուն վերադառնալ՝ Ռուսաստան