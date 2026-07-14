Իրանի նախկին նախագահի գրասենյակը հերքել է նրան «Մոսադի» կողմից հավաքագրելու մասին լուրը

Իրանի նախկին նախագահ Մահմուդ Ահմադինեժադի գրասենյակը լիովին կեղծ է անվանել «Նյու Յորք Թայմս»-ի այն տեղեկությունը, թե Իսրայելի հետախուզական ծառայությունները գաղտնի կերպով հավաքագրել են քաղաքական գործչին։
««Նյու Յորք Թայմս»-ը հրապարակել է լիովին կեղծ հաղորդագրություն Ահմադինեժադի մասին և փորձել է գրգռել հասարակական կարծիքը՝ շահագործելով զգայուն քաղաքական իրավիճակը», – հայտարարել է գրասենյակը՝ հրապարակումը անվանելով Իրանի դեմ հոգեբանական պատերազմի մաս և նշելով, որ թերթը հավաստի չէ։
Ավելի վաղ թեթրը գրել էր, որ Ահմադինեժադը ձերբակալվել է ԻՀՊԿ-ի կողմից՝ Մոսադի հետ նրա կապերի բացահայտումից հետո։
Բաց մի թողեք
Ժամանակն է նստել բանակցությունների սեղանի շուրջ․ Գերմանիայի կանցլերը դիմել է Մոսկվային
«Կամավորների կոալիցիայի» առաջին զորավարժությունները տեղի կունենան Լեհաստանում
Իրանը և ԱՄՆ-ն գիշերվա ընթացքում փոխադարձ hարվածներ են հասցրել միմյանց