14/07/2026

EU – Armenia

Իրանի նախկին նախագահի գրասենյակը հերքել է նրան «Մոսադի» կողմից հավաքագրելու մասին լուրը

infomitk@gmail.com 14/07/2026 1 min read

Իրանի նախկին նախագահ Մահմուդ Ահմադինեժադի գրասենյակը լիովին կեղծ է անվանել «Նյու Յորք Թայմս»-ի այն տեղեկությունը, թե Իսրայելի հետախուզական ծառայությունները գաղտնի կերպով հավաքագրել են քաղաքական գործչին։

««Նյու Յորք Թայմս»-ը հրապարակել է լիովին կեղծ հաղորդագրություն Ահմադինեժադի մասին և փորձել է գրգռել հասարակական կարծիքը՝ շահագործելով զգայուն քաղաքական իրավիճակը», – հայտարարել է գրասենյակը՝ հրապարակումը անվանելով Իրանի դեմ հոգեբանական պատերազմի մաս և նշելով, որ թերթը հավաստի չէ։

Ավելի վաղ թեթրը գրել էր, որ Ահմադինեժադը ձերբակալվել է ԻՀՊԿ-ի կողմից՝ Մոսադի հետ նրա կապերի բացահայտումից հետո։

Բաց մի թողեք

1 min read

Ժամանակն է նստել բանակցությունների սեղանի շուրջ․ Գերմանիայի կանցլերը դիմել է Մոսկվային

14/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Կամավորների կոալիցիայի» առաջին զորավարժությունները տեղի կունենան Լեհաստանում

14/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իրանը և ԱՄՆ-ն գիշերվա ընթացքում փոխադարձ hարվածներ են հասցրել միմյանց

14/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ժամանակն է նստել բանակցությունների սեղանի շուրջ․ Գերմանիայի կանցլերը դիմել է Մոսկվային

14/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

13-ամյա աղջիկ է կյանքից հեռացել. էներգետիկներ էր խմել, ի՞նչ է հայտնի

14/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ալբանիան պատրաստ է Հայաստանի հետ կիսել ԵՄ ինտեգրման իր փորձը. Լուսանկար

14/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վերջին անգամ այստեղ եղել էի ուսանողական տարիներին․ վարչապետն ընթերցանությամբ է զբաղվել․ տեսանյութ

14/07/2026 infomitk@gmail.com