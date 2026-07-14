14/07/2026

EU – Armenia

«Կամավորների կոալիցիայի» առաջին զորավարժությունները տեղի կունենան Լեհաստանում

infomitk@gmail.com 14/07/2026 1 min read

«Կամավորների կոալիցիայի» առաջին զորավարժությունները ֆրանսիական և բրիտանական զորքերի մասնակցությամբ տեղի կունենան Լեհաստանում այս աշնանը, հայտարարել է երկրի վարչապետ Դոնալդ Տուսկը Փարիզում կոալիցիայի առաջնորդների հանդիպումից հետո։

«Մեր կարծիքով, համատեղ որոշումը, որ ֆրանսիական և բրիտանական զորքերի մասնակցությամբ առաջին զորավարժությունները տեղի կունենան Լեհաստանում այս աշնանը, կարևոր իրադարձություն էր», – ասել է Տուսկը Փարիզում ասուլիսի ժամանակ։

Ըստ Տուսկի՝ սա միջազգային միջոցառում է, որին այստեղ ժամանող հիմնական մասնակիցները կլինեն ֆրանսիացիներն ու բրիտանացիները։ «Լեհաստանը ներգրավված է եղել սկզբից. մենք ոչ միայն մասնակցում ենք, այլև բառի ողջ իմաստով՝ հանդես ենք գալիս որպես հյուրընկալող», – բացատրել է վարչապետը։

Տուսկը նաև հայտարարել է, որ Վարշավան կապահովի Եվրոպայում զորքերի մշտական ​​ներկայության լոգիստիկ և ֆինանսական աջակցություն, ոչ միայն ԱՄՆ-ից, այլև նրա դաշնակիցներից։ «Լեհաստանի հիմնական դերը լիովին ճանաչվում է։ Մեր դիրքորոշումը ոչ միայն այս կոալիցիայի շրջանակներում, այլև ամբողջ Եվրոպայում, իսկապես նշանակալի է», – ընդգծել է Տուսկը։

Բուլղարիան չի մասնակցում Ուկրաինայի հարցով «կամավորների կոալիցիային», ասել է վարչապետ Ռումեն Ռադեւը հայտարարել է։

«Ես անձամբ նախագահ Մակրոնից հրավեր եմ ստացել Բուլղարիային մասնակցելու «կամավորների կոալիցիային», բայց մենք չենք մասնակցում այն ​​կոալիցիային, որը պնդում է Ուկրաինային ֆինանսական և ռազմական օգնությունը շարունակելու վրա», – ասել է նա Փարիզում՝ Ֆրանսիայի ազգային տոնի առթիվ ռազմական շքերթից առաջ։

Նրա կարծիքով՝ Ուկրաինայում հակամարտության լուծումը ոչ թե ռազմական միջոցներով այն երկարաձգելու, այլ «ուժեղ դիվանագիտական ​​առաքելության մեջ է, որը վերջապես կդադարեցնի լարվածության սրումը»։

Բուլղարիան չի մասնակցել Փարիզում կայացած «կամավորների կոալիցիայի» հանդիպմանը։

← Back

Thank you for your response. ✨

Բաց մի թողեք

1 min read

Ժամանակն է նստել բանակցությունների սեղանի շուրջ․ Գերմանիայի կանցլերը դիմել է Մոսկվային

14/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իրանի նախկին նախագահի գրասենյակը հերքել է նրան «Մոսադի» կողմից հավաքագրելու մասին լուրը

14/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իրանը և ԱՄՆ-ն գիշերվա ընթացքում փոխադարձ hարվածներ են հասցրել միմյանց

14/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ժամանակն է նստել բանակցությունների սեղանի շուրջ․ Գերմանիայի կանցլերը դիմել է Մոսկվային

14/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

13-ամյա աղջիկ է կյանքից հեռացել. էներգետիկներ էր խմել, ի՞նչ է հայտնի

14/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ալբանիան պատրաստ է Հայաստանի հետ կիսել ԵՄ ինտեգրման իր փորձը. Լուսանկար

14/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վերջին անգամ այստեղ եղել էի ուսանողական տարիներին․ վարչապետն ընթերցանությամբ է զբաղվել․ տեսանյութ

14/07/2026 infomitk@gmail.com