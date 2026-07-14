«Կամավորների կոալիցիայի» առաջին զորավարժությունները տեղի կունենան Լեհաստանում

«Կամավորների կոալիցիայի» առաջին զորավարժությունները ֆրանսիական և բրիտանական զորքերի մասնակցությամբ տեղի կունենան Լեհաստանում այս աշնանը, հայտարարել է երկրի վարչապետ Դոնալդ Տուսկը Փարիզում կոալիցիայի առաջնորդների հանդիպումից հետո։
«Մեր կարծիքով, համատեղ որոշումը, որ ֆրանսիական և բրիտանական զորքերի մասնակցությամբ առաջին զորավարժությունները տեղի կունենան Լեհաստանում այս աշնանը, կարևոր իրադարձություն էր», – ասել է Տուսկը Փարիզում ասուլիսի ժամանակ։
Ըստ Տուսկի՝ սա միջազգային միջոցառում է, որին այստեղ ժամանող հիմնական մասնակիցները կլինեն ֆրանսիացիներն ու բրիտանացիները։ «Լեհաստանը ներգրավված է եղել սկզբից. մենք ոչ միայն մասնակցում ենք, այլև բառի ողջ իմաստով՝ հանդես ենք գալիս որպես հյուրընկալող», – բացատրել է վարչապետը։
Տուսկը նաև հայտարարել է, որ Վարշավան կապահովի Եվրոպայում զորքերի մշտական ներկայության լոգիստիկ և ֆինանսական աջակցություն, ոչ միայն ԱՄՆ-ից, այլև նրա դաշնակիցներից։ «Լեհաստանի հիմնական դերը լիովին ճանաչվում է։ Մեր դիրքորոշումը ոչ միայն այս կոալիցիայի շրջանակներում, այլև ամբողջ Եվրոպայում, իսկապես նշանակալի է», – ընդգծել է Տուսկը։
Բուլղարիան չի մասնակցում Ուկրաինայի հարցով «կամավորների կոալիցիային», ասել է վարչապետ Ռումեն Ռադեւը հայտարարել է։
«Ես անձամբ նախագահ Մակրոնից հրավեր եմ ստացել Բուլղարիային մասնակցելու «կամավորների կոալիցիային», բայց մենք չենք մասնակցում այն կոալիցիային, որը պնդում է Ուկրաինային ֆինանսական և ռազմական օգնությունը շարունակելու վրա», – ասել է նա Փարիզում՝ Ֆրանսիայի ազգային տոնի առթիվ ռազմական շքերթից առաջ։
Նրա կարծիքով՝ Ուկրաինայում հակամարտության լուծումը ոչ թե ռազմական միջոցներով այն երկարաձգելու, այլ «ուժեղ դիվանագիտական առաքելության մեջ է, որը վերջապես կդադարեցնի լարվածության սրումը»։
Բուլղարիան չի մասնակցել Փարիզում կայացած «կամավորների կոալիցիայի» հանդիպմանը։
Բաց մի թողեք
Ժամանակն է նստել բանակցությունների սեղանի շուրջ․ Գերմանիայի կանցլերը դիմել է Մոսկվային
Իրանի նախկին նախագահի գրասենյակը հերքել է նրան «Մոսադի» կողմից հավաքագրելու մասին լուրը
Իրանը և ԱՄՆ-ն գիշերվա ընթացքում փոխադարձ hարվածներ են հասցրել միմյանց