14/07/2026

EU – Armenia

Մունդիալ – 2026. Արգենտինային կհեռացնե՞ն Աշխարհի առաջնությունից

infomitk@gmail.com 14/07/2026 1 min read

Համացանցում լայն տարածում է գտել խնդրագիր, որի հեղինակները պահանջում են Արգենտինայի հավաքականին հեռացնել 2026 թվականի ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունից։ Մինչ այժմ այն արդեն հավաքել է ավելի քան 5 միլիոն ստորագրություն։

Խնդրագրի հեղինակները պնդում են, որ ՖԻՖԱ-ն և մրցավարները կողմնակալ վերաբերմունք են ցուցաբերում Արգենտինայի ազգային հավաքականի, մասնավորապես՝ թիմի ավագ Լիոնել Մեսսիի նկատմամբ։ Նրանց կարծիքով՝ նման պայմաններում մյուս հավաքականները հավասար հնարավորություններ չունեն պայքարելու աշխարհի չեմպիոնի կոչման համար։

Խնդրագրում նշվում է, որ եթե մրցաշարի արդյունքը նախապես կանխորոշված է, ապա մյուս թիմերի մասնակցությունը կորցնում է իր իմաստը։ Այդ պատճառով հեղինակները կոչ են անում Արգենտինային հեռացնել մրցաշարից՝ մյուս հավաքականներին հավասար պայմաններ ապահովելու նպատակով։

Հիշեցնենք, որ Արգենտինայի հավաքականը հուլիսի 15-ին աշխարհի առաջնության կիսաեզրափակչում կմրցի Անգլիայի ընտրանու հետ։

Արգենտինային կհեռացնե՞ն Աշխարհի առաջնությունից

Բաց մի թողեք

1 min read

Ինչպես բարելավել քնի որակը․ պարզ խորհուրդներ. Ինչ կապ կա աղիքային միկրոֆլորայի փոփոխության եւ շաքարային դիաբետի միջեւ

14/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Խայտառակ վիճակ է Վրաստան – Հայաստան սահմանին, երեխաներ են ուշшգնաց եղել․ Լուսանկար

14/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչու են Իրանից մոտոցիկլետներով եկել Երևան. ովքեր են նրանք. Լուսանկար

13/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Մունդիալ – 2026. Արգենտինային կհեռացնե՞ն Աշխարհի առաջնությունից

14/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Եվրոպական զորքերը միանում են Փարիզում Բաստիլի օրվա շքերթին՝ Ուկրաինայի համար միասնության ցուցադրությամբ

14/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Բրյուսելը պատրաստվում է ներկայացնել Մերկոսուրի ոճով պաշտպանական մեխանիզմը Ավստրալիայի առևտրային համաձայնագրի համար

14/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հոգեկան առողջության պահպանման կենտրոնում հայտնաբերվել է կյանքից հեռացած կին

14/07/2026 infomitk@gmail.com