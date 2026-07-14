Մունդիալ – 2026. Արգենտինային կհեռացնե՞ն Աշխարհի առաջնությունից

Համացանցում լայն տարածում է գտել խնդրագիր, որի հեղինակները պահանջում են Արգենտինայի հավաքականին հեռացնել 2026 թվականի ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունից։ Մինչ այժմ այն արդեն հավաքել է ավելի քան 5 միլիոն ստորագրություն։
Խնդրագրի հեղինակները պնդում են, որ ՖԻՖԱ-ն և մրցավարները կողմնակալ վերաբերմունք են ցուցաբերում Արգենտինայի ազգային հավաքականի, մասնավորապես՝ թիմի ավագ Լիոնել Մեսսիի նկատմամբ։ Նրանց կարծիքով՝ նման պայմաններում մյուս հավաքականները հավասար հնարավորություններ չունեն պայքարելու աշխարհի չեմպիոնի կոչման համար։
Խնդրագրում նշվում է, որ եթե մրցաշարի արդյունքը նախապես կանխորոշված է, ապա մյուս թիմերի մասնակցությունը կորցնում է իր իմաստը։ Այդ պատճառով հեղինակները կոչ են անում Արգենտինային հեռացնել մրցաշարից՝ մյուս հավաքականներին հավասար պայմաններ ապահովելու նպատակով։
Հիշեցնենք, որ Արգենտինայի հավաքականը հուլիսի 15-ին աշխարհի առաջնության կիսաեզրափակչում կմրցի Անգլիայի ընտրանու հետ։
Բաց մի թողեք
Ինչպես բարելավել քնի որակը․ պարզ խորհուրդներ. Ինչ կապ կա աղիքային միկրոֆլորայի փոփոխության եւ շաքարային դիաբետի միջեւ
Խայտառակ վիճակ է Վրաստան – Հայաստան սահմանին, երեխաներ են ուշшգնաց եղել․ Լուսանկար
Ինչու են Իրանից մոտոցիկլետներով եկել Երևան. ովքեր են նրանք. Լուսանկար