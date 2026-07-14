14/07/2026

EU – Armenia

Քննչականը չի առգրավի Ծառուկյանի ձիերին

infomitk@gmail.com 14/07/2026 1 min read

Քննչական կոմիտեն հերքում է տեղեկությունը, թե քննիչները պատրաստվում են «Բարգավաճ Հայաստան» կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի առանձնատնից առգրավել նրա ձիերին։

«Ընդամենն իրականացվել է ձիերի զննություն, ձիերի՝ տեղափոխելու հետ կապված տեղեկատվությունն իրականությանը չի համապատասխանու»,–ին հայտնեց ՔԿ խոսնակ Կիմա Ավդալյանը։

Նշենք, որ ավելի վաղ փաստաբան Հովհաննես Վարդանյանը լրագրողների հետ զրույցում նշել էր, որ իրենց համար անհասկանալի պատճառներով ձիերի առգրավումը հետաձգվել է։

«Առգրավման որոշումը դեռ հուլիսի 10 ին է կայացվել, տեխնիկական խնդիրներ էին առաջացել տեղափոխման հետ կապված։ Այնուհետև այսօր պետք է առգրավեին, բայց մեզ համար անհասկանալի պայմաններում դեռևս դա չի արվում ու չգիտենք՝ ինչու։ Մենք այժմ բողոքարկում ենք դատավարական կարգով քննիչի կայացրած որոշումը, քանի որ դրանք համարվում են ընտանի կենդանիներ և որևէ քրեական վարույթի առարկա չեն կարող հանդիսանալ»,- լրագրողներին ասել էր փաստաբանը։

Բաց մի թողեք

1 min read

Վանաձորի սպանության փորձի գործով 8 անձի քրեական գործը դատարանում է

13/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Քենթ»-ը, «Բեսթ»-ը, «Վհո»-ն ծեծի են ենթարկել «Բգո»-ին. Մանրամասներ՝ Վանաձորում աղմկահարույց միջադեպի մասին

13/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Գագիկ Բեգլարյանից կբռնագանձվի 76.8 միլիոն դրամ

13/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Մունդիալ – 2026. Արգենտինային կհեռացնե՞ն Աշխարհի առաջնությունից

14/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Եվրոպական զորքերը միանում են Փարիզում Բաստիլի օրվա շքերթին՝ Ուկրաինայի համար միասնության ցուցադրությամբ

14/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Բրյուսելը պատրաստվում է ներկայացնել Մերկոսուրի ոճով պաշտպանական մեխանիզմը Ավստրալիայի առևտրային համաձայնագրի համար

14/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հոգեկան առողջության պահպանման կենտրոնում հայտնաբերվել է կյանքից հեռացած կին

14/07/2026 infomitk@gmail.com