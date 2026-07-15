Գերմանիան զգուշացնում է, որ ԵՄ պաշտպանական գնումների գործընթացը կարող է խեղդել նորարարությունը

Սպառազինությունների ղեկավար Կարստեն Ստավիցկին ասել է, որ բազմազգ ծրագրերը կարող են չափազանց շատ ժամանակ պահանջել:
ԵՄ պաշտպանական գնումները չպետք է կենտրոնանան մեկ եվրոպական համակարգի վրա, այլ՝ տարբեր մրցակցային ծրագրերի զարգացման խթանման վրա՝ նորարարությունը խթանելու համար, Euractiv-ին ասել է Գերմանիայի պաշտպանության նախարարության սպառազինությունների վարչության ղեկավար Կարստեն Ստավիցկին։
Բունդեսվերի սարքավորումների, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և ծառայության մեջ աջակցության դաշնային գրասենյակի (կարճ՝ BAAINBw) Բրյուսելյան գրասենյակի բացումից առաջ տված հարցազրույցում Ստավիցկին պնդել է, որ ԵՄ-ի ձգտումը՝ ստեղծել միասնական եվրոպական պաշտպանական շուկա, կարող է խեղդել տեխնոլոգիական մրցակցությունը՝ խրախուսելով համատեղ գնումները մրցակից համակարգերի մշակման փոխարեն։
«Իմ կարծիքով, կա մի հիմնարար գիտակցում, որը դեռևս չի ընկալվել Բրյուսելում», – ասել է Ստավիցկին։ «Մենք պետք է հեռանանք պետական գնումների օրենսդրության վրա հիմնված մրցակցությունից, որը հանգեցնում է եվրոպական պաշտպանական շուկայի ներդաշնակեցման, դեպի տեխնոլոգիական մրցակցություն՝ մեր անվտանգության և պաշտպանության համար լավագույն արտադրանքն ապահովելու համար»։
Նա ասաց, որ Եվրոպան պետք է ներդրումներ կատարի մրցակցող տեխնոլոգիաների մեջ՝ լավագույն ռազմական տեխնիկան արտադրելու համար, որպես օրինակ բերելով Ուկրաինայի պատերազմական գնումների մոդելը։
Ստավիցկին ասաց, որ Բրյուսելում BAAINBw նոր գրասենյակը, որը նախատեսվում է բացել սեպտեմբերին կամ հոկտեմբերին՝ 25-30 հոգուց բաղկացած թիմով։ Դա թույլ կտա գերմանացի պաշտոնյաներին անմիջականորեն շփվել Եվրոպական հանձնաժողովի և ԵՄ այլ հաստատությունների հետ։
Մեկը միշտ չէ, որ ավելի լավն է
ԵՄ-ն վերջին պաշտպանական կանոնակարգերը կողմնորոշել է դեպի միասնական եվրոպական պաշտպանական շուկայի ստեղծումը՝ ազգային պաշտպանական համակարգերի քանակը կրճատելու միջոցով փոխգործունակությունը բարելավելու և ծախսերը կրճատելու համար։
Սակայն սա մրցակիցներին կստիպի համատեղ ձեռնարկություններ կազմել՝ համատեղ արտադրանք մշակելու համար, պնդեց Ստավիցկին։ «Եթե ես ուզում եմ տեխնոլոգիական մրցակցություն՝ լավագույն արտադրանքը ստանալու համար, ես պետք է պատրաստ լինեմ ներդնել անհրաժեշտ միջոցները և մշակել երկու կամ երեք արտադրանք, առնվազն որպես նախատիպեր, մինչև որոշակի կետ»։
Բրյուսելի գրասենյակը նպատակ ունի կամուրջ կառուցել այդ հիմնարար գաղափարախոսական տարբերությունը։
«Եթե մենք կարողանանք Բրյուսելում անմիջապես նստել նրանց հետ, ովքեր իրականում կարող են փոփոխություններ մտցնել կանոնակարգերում, ապա մենք զգալի առաջընթաց կգրանցենք», – ասաց Ստավիցկին։ Դա գերմանացիներին հնարավորություն կտա իրենց կարծիքը հայտնել Հանձնաժողովին և ուրիշներին, «փոխարենը հետագայում ասելու. «Դուք բարի մտադրություններ ունեիք Բրյուսելում, բայց մենք պարզապես չենք կարողանում դա անել»»։
«Բրյուսելում գտնվող այս մասնաճյուղը նախատեսված է ոչ միայն ԵՄ ինստիտուտների համար. ինձ համար այն նաև արդյունաբերական գործընկերների համար նախատեսված առաջնակետ է, մասնավորապես՝ շուկայի վերլուծություն կատարելու համար», – նաև ասաց Ստավիցկին։
Եթե ուզում եք արագ գործել, գնացեք մենակ
Գերմանիան քննադատության է ենթարկվել որոշ եվրոպական գործընկերների կողմից, քանի որ այն վերազինվում է, հիմնականում մենակ աշխատելու և ներքին խաղացողներին կամ ԵՄ-ից դուրս ընկերություններին մեծապես օգուտ տալու համար: Դա չնայած այն հանգամանքին, որ պաշտպանության հանձնակատար Անդրիուս Կուբիլիուսը պնդում էր, որ ԵՄ-ի հետ համատեղ գնումները կարող են խնայել մինչև 30% ծախսեր:
Ստավիցկին պաշտպանեց մոտեցումը՝ ասելով, որ Գերմանիայի պաշտպանության գնումները պայմանավորված են երկիրը մինչև 2029 թվականը Ռուսաստանի հնարավոր հարձակումը կանխելու համար նախապատրաստելու անհրաժեշտությամբ, ինչը քիչ ժամանակ է թողնում երկարատև բազմազգ ծրագրերի համար:
«2029 թվականի հետ կապված ամեն ինչ պայմանավորված է, առաջին հերթին, «եթե ուզում եք արագ գործել, գնացեք մենակ» կարգախոսով», – ասաց նա:
Ստավիցկին համաձայն է Կուբիլիուսի հետ այն հարցում, որ անհրաժեշտ չէ փնտրել կատարյալ, հաճախ թանկ լուծում։ Բեռլինը, որպես այդպիսին, հանձնարարել է իր գնումների գործակալությանը առաջնահերթություն տալ արագ մատակարարումներին՝ անհատական պահանջների փոխարեն։
«2022 թվականին մենք մեր գնումների բաժնին ասացինք, որ առաջնայինը արագությունն է, ապա ծախսերը, և այդ պատճառով դուք պետք է նվազեցնեք ձեր պահանջները՝ մոռացեք բարձր նորաձևության և ոսկեզօծ լուծման մասին, քանի որ «բավականաչափ լավը» բավարար է», – ասաց նա։
Ստավիցկիի խոսքով՝ Բեռլինը դեռևս ձգտում է ներգրավել իր գործընկերներին, քանի որ մարտադաշտում դաշնակիցների համատեղելի կամ նույնիսկ նույնական սարքավորումները կլինեն նախընտրելի արդյունքը։
«Երբ ես ներկայումս սկսում եմ զենքի նախագիծ, ես նախ նայում եմ Եվրոպային՝ տեսնելու, թե արդյոք կա գործընկեր, որն արդեն ունի համեմատելի արտադրանք, որը համապատասխանում է պահանջներին», – ասաց նա։
Նա պնդեց, սակայն, որ եվրոպական երկրների մեծ մասը ներկայումս «կենտրոնանում է ազգային, այլ ոչ թե համատեղ սպառազինության վրա», և որ բազմազգ ծրագրերը հաճախ դանդաղում են արդյունաբերական աշխատանքի բաշխման և մասնակցության կանոնների շուրջ բանակցությունների պատճառով։
«Այնուհետև ամեն ինչ սկսում է այնքան բարդանալ, որ ես հայտնվում եմ գնումների գործակալությունում ասելիս. «Դե, նախքան այս ամենը մշակելը, ես մենակ կգնամ, որովհետև պետք է արագ գնամ»։ Փոխարենը. «Ես կցանկանայի հեռու գնալ, և ես կցանկանայի միասին գնալ»։ Ի վերջո, դա է այն, ինչ մենք իրականում ուզում ենք հասնել», – ասաց նա։
Դերեգուլյացիան բավարար չէ
Ստավիցկին ողջունեց պաշտպանական ընկերությունների համար բյուրոկրատական քաշքշուկները կրճատելու ԵՄ վերջին ջանքերը, բայց ասաց, որ դրանք բավարար չեն, պնդելով, որ այդ ջանքերը «կարելի է ամփոփել հետևյալ կերպ. մենք կարգավորում ենք դեերգուլյացիան»։
Եվրահանձնաժողովն արդեն առաջարկել է պաշտպանական պայմանագրերի համար ավելի բարձր շեմեր՝ պետական գնումների կանոններից ազատելու համար, և սպասվում է, որ այս տարվա վերջում կներկայացնի ԵՄ պաշտպանական գնումների օրենսդրության ավելի լայն վերանայում՝ հենց նոր գերմանական գրասենյակի բացման ժամանակին։
«Իրականում ես ավելի գոհ կլինեի, եթե մենք ունենայինք քաջություն երկու-երեք տարով մորատորիում սահմանելու՝ ժամանակավորապես կասեցնելով որոշակի կանոնակարգեր», – ասաց Ստավիցկին՝ պնդելով, որ նման դադարը թույլ կտա Եվրոպայի պաշտպանական արդյունաբերության և գնումների մարմիններին արագացնել վերազինումը։
Բաց մի թողեք
Լյուֆտվաֆեի ղեկավարը զգուշացնում է, որ Եվրոպան «ժամանակ չունի» Պուտինին հակազդելու առանց ամերիկյան զենքի
«Թրամփյան քաղաքականություն». Աբորտի դեմ պայքարը բորբոքվում է Մադրիդի պահպանողականների կողմից առաջ քաշված օրենքի շուրջ
Եվրոպական խորհրդարանում քննարկվել է Բաքվում ապօրինաբար պահվող հայ գերիների հարցը․ Լուսանկարներ