Մեծ Բրիտանիայի հաջորդ վարչապետը խաղադրույք է կատարում, որ իր «մանչեստրյան հագուստը» և սելֆի տեսանյութերը հաղթանակ կտանեն Լեյբորիստական կուսակցությանը, սակայն փորձագետները զգուշացնում են, որ կան ռիսկեր։
ԼՈՆԴՈՆ — Մեծ Բրիտանիայի քաղաքական ղեկավարությունը շուտով կփայլի։
Երկուշաբթի օրը Քիր Սթարմերը պատրաստվում է Մեծ Բրիտանիայի վարչապետի պաշտոնը հանձնել Մեծ Մանչեստրի նախկին քաղաքապետ Էնդի Բըրնհեմին։
Կառավարության գագաթնակետին նոր կադրերի ներարկմանը զուգընթաց, անցումը կբերի նաև քաղաքական ոճերի վերանայման։
Կհեռանա 63-ամյա կոճկված Սթարմերը՝ մեթոդական լոնդոնյան իրավաբան, որը թագավորության ասպետ էր և հաստատության հենասյուն՝ դեռևս քաղաքականություն մտնելուց առաջ։ Կգա 56-ամյա Բըրնհեմը՝ հաճախակի հրապարակող սոցիալական ցանցերում, որը սելֆի տեսանյութերում զարգացրել է զրուցասեր, ժպտերես վարքագիծ և նախընտրում է աշխատանքի գնալ բաճկոն և մարզաշապիկ։
Բըրնհեմը անցյալ ամիս հաղթեց Մեյքերֆիլդում անցկացված հատուկ ընտրություններում՝ ստանալով Վեստմինստեր վերադառնալու հնարավորություն և հնարավորություն ունենալով առաջադրվել Լեյբորիստական կուսակցության ղեկավարության համար։ Նա պատրաստվում է ուրբաթ օրը դառնալ կուսակցության առաջնորդ, իսկ երկուշաբթի օրը՝ Չարլզ III թագավորի կողմից նշանակվել վարչապետ՝ մի հանդիպման, որի ժամանակ, անկասկած, պարտադիր կլինի պաշտոնական կոստյում և փողկապ։
Սակայն նրա ամենօրյա տեսքը, հավանաբար, չի փոխվի։ Հարցը կլինի, թե արդյոք Բըրնհեմի ուշադիր մշակված, պարզ հագուստի ապրանքանիշը կարող է վերադարձնել այն ընտրողներին, ովքեր լքել են Լեյբորիստական կուսակցությունը կուսակցության հաղթանակից երկու տարի անց։ Բըրնհեմը և նրան իշխանությունը փոխանցող պատգամավորները հստակորեն հավատում են, որ դա օգնում է։
«Քաղաքական գործիչները միշտ օգտագործել են հագուստը ուղերձ հղելու համար», – ասաց Ջեյմս Լայոնսը, Սթարմերի Դաունինգ սթրիթի նախկին ռազմավարական հաղորդակցությունների տնօրենը։ Ուինսթոն Չերչիլը «սիրենային կոստյում» ուներ, որը կրում էր Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի օդային հարձակումների ժամանակ, իսկ Մարգարետ Թետչերը հայտնի էր իր ձեռքի պայուսակով ամենուր, որտեղ գնում էր, ասաց նա։
«Էնդին իրավացիորեն ցանկանում է պահպանել իր մանչեստրյան ինքնությունը, բայց գիտակցում է, որ դուք նաև պետք է հագնվեք աշխատանքի համար», – ասաց Լայոնսը, որն այժմ Penta Group կորպորատիվ խորհրդատվական ընկերության ավագ գործընկեր է։ «Ես կսպասեի կոստյում, երբ նա պետք է, և մարզաշապիկներ, երբ նա պետք չէ»։
«Իրականում՝ մուգ կապույտ»
Բըրնհեմի Մեյքերֆիլդի քարոզարշավը յուրահատուկ էր նրանով, որ պաստառների վրա ներառեց նրա memoji ոճի ավատարի պատկերը՝ իր ապրանքանիշային մարզաշապիկով, բաճկոնով և սև ակնոցներով: Լեյբորիստական կուսակցության ապրանքանիշը մեծ մասամբ բացակայում էր, և պաստառները պարզապես կոչ էին անում Մեյքերֆիլդի բնակիչներին «ՔՎԵԱՐԿԵՔ ԱՆԴԻԻՆ ՄԵԶ ՀԱՄԱՐ»:
Նա իր առաջին խոշոր ելույթը որպես կուսակցության ղեկավարության թեկնածու՝ իհարկե, Մանչեսթերում՝ սկսեց իր սեփական զգեստապահարանի մասին մի շարք թեթև հղումներով: Բըրնհեմը լսարանին ասաց, որ «պետք է հատուկ թույլտվություն ստանար»՝ այդ առիթով իր «Մանչեսթերի հագուստը»՝ մարզաշապիկ և էլեգանտ բաճկոն կրելու համար:
Այնուհետև նա կատակեց այն մասին, որ իրեն լուսանկարել են վազքի ժամանակ կարճ տաբատով, որը որոշ մեկնաբանների կարծիքով պետք է մի փոքր ավելի երկար լիներ: «Ես գնել եմ մի քանի նոր վազքի կարճ տաբատներ», – ասաց նա: «Կամ դա արեք, կամ փոխեք պարկեշտության օրենքները»: Երրորդ ինքնաքննադատական մեկնաբանության մեջ նա նշեց, որ իր ելույթի վայրը՝ Ժողովրդական պատմության թանգարանը, ցուցադրում է իր հին վերարկուներից մեկը «ապակե արկղում»:
Բըրնհեմի հակառակորդները արդեն նկատել են դա
Պահպանողական կուսակցության առաջնորդ Քեմի Բադենոխը նրան անվանել է «թարթիչների զույգ և սև մարզաշապիկ»։ Նա կարող էր պարզապես անտեսել ծաղրը։ Սակայն փոխարենը նա հրապարակել է կարճ սելֆի տեսանյութ, որտեղ նա թափահարում է թարթիչները, նայում է իր մարզաշապիկին և ասում. «Իրականում այն մուգ կապույտ է»։
Մանչեսթերյան շքեղություն
Լեյբորիստական կուսակցության պատգամավորները Բըրնհեմին ընտրել են որպես իրենց նոր առաջնորդ և երկրի հաջորդ վարչապետ, մասամբ այն պատճառով, որ նրա ոչ պաշտոնական ոճը հակասում է Սթարմերի ոճին և նախատեսված է ընտրողներին հստակ ազդանշան ուղարկելու այն մասին, թե ում կողմն է կուսակցությունը։
Բըրնհեմը օգտագործում է իր հյուսիսանգլիական՝ այսինքն՝ բանվոր դասակարգի՝ արմատները, մինչդեռ Սթարմերը լոնդոնցի է, ով իր ողջ կարիերայի ընթացքում գրասենյակ է եկել կոստյումով և հաճախ ծաղրվում է որպես մետրոպոլիտենի «էլիտայի» անդամ։ Ավելի քիչ պաշտոնական պահերին Սթարմերը հաճախ իր սպիտակ վերնաշապիկն ու փողկապը փոխարինում է սև կամ մուգ կապույտ բաց օձիքով վերնաշապիկով՝ բաճկոնի տակից, չնայած մարզաշապիկով հայտնվելը հազվադեպ է։
Բըրնհեմի հաղորդակցման ձևը նույնքան յուրահատուկ է, որքան նրա հագնվելու ձևը։ Նա իր սիրտը կրում է կարճ թևքերով՝ հռետորական ոճով, որը անձնական է, պարզ և կարող է լինել հուզական, մինչդեռ Սթարմերի խոսքը կարող է թվալ զուսպ և, երբեմն, անհարմար։
Ոճերի տարբերությունն առավել ակնհայտ է երկու քաղաքական գործիչների կողմից սոցիալական ցանցերի օգտագործման ձևում։ Նույնիսկ իր սոցիալական տեսանյութերում Սթարմերը հաճախ խելացի է, և բովանդակությունը պրոֆեսիոնալ կերպով է արտադրվում՝ ուղիղ խոսելով ֆիքսված տեսախցիկի հետ։
Բըրնհեմի թիմը նույնպես կարող է գեղեցիկ ֆիլմեր նկարահանել, բայց նա նաև բազմաթիվ սելֆի տեսանյութեր է նկարահանում իր հեռախոսով՝ տաքսիի հետևի մասում կամ կայարանի հարթակում: Տպավորությունը այնպիսին է, կարծես թե մոտիկից երևում է թվացյալ սովորական մարդ այնպիսի միջավայրում, որտեղ ընտրողները կարող են անմիջապես կապ հաստատել։
«Բըրնհեմը հանդիպում է ընտրողին և ապագա ընտրողներին այնտեղ, որտեղ նրանք գտնվում են, և դա առցանց է», – ասաց Քեյթի Պերիորը, Թերեզա Մեյի Դաունինգ սթրիթի օպերացիայի նախկին հաղորդակցության տնօրենը: «Կանոնավոր թարմացումներ հրապարակելով՝ նա ցույց է տալիս, թե ինչ է անում՝ որպես Սթարմերի հակաթույն, որին նրանք տեսնում էին որպես ոչ մի տեղ, չնայած նա ծանր աշխատանք էր կատարում կուլիսներում»:
Այնուամենայնիվ, կան ռիսկեր, որ Բըրնհեմը հետևորդներ ձեռք բերի իր ամենօրյա շարժումների մասին կանոնավոր կուլիսային տեսահոլովակների համար, ասաց Պերիորը, iNHouse Communications-ի հիմնադիրը և նախագահը: «Թերությունն այն է, որ դա կարող է թվալ հայտնիների նման և բավականաչափ լուրջ չլինել, և կարող է բարդ դառնալ, երբ իրավիճակը դժվարանում է»:
Ֆուտբոլիստ տղաներ
Մակերեսի տակ Սթարմերն ու Բըրնհեմը շատ ընդհանուր հատկանիշներ ունեն: Հեգնական է, որ ըստ Լայոնսի, Սթարմերը նաև սիրում է հնարավորության դեպքում համեստ հագնվել, «պարզապես ոչ տեսախցիկի առջև»։
Երկու քաղաքական գործիչներն էլ ֆուտբոլի մեծ երկրպագուներ են՝ Սթարմերը «Արսենալի» երկրպագու է, իսկ Բարնհեմը՝ «Էվերթոնի», և նաև՝ սիրողական խաղացողներ։
Բարնհեմի՝ որպես սպորտային երկրպագուի կարգավիճակը նույնպես կարևոր է նրա քաղաքական ինքնության համար։ Նա երկար ժամանակ պայքարել է 1989 թվականի Հիլսբորո մարզադաշտի աղետի զոհերի համար արդարադատության համար, որի ժամանակ 97 մարդ զոհվեց ամբոխի կողմից տեղի ունեցած մահացու հրմշտոցի ժամանակ։
X-ում վերջերս հրապարակված տեսանյութում Բարնհեմը իրեն ամրացրել է տեսախցիկ՝ «Էնդի Քեմ» մակագրությամբ, և վազքի է մեկնել, որի ընթացքում քննարկել է Անգլիայի հավաքականի հեռանկարները ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունում։
Բարնհեմի հյուսիսային սրտից դուրս ընտրողները դեռևս չեն համոզվել, որ նրան կարելի է վստահել։ Հարավցիները հատկապես կասկածամիտ են։
Սակայն, երբ խոսքը վերաբերում է հավանական հաջորդ վարչապետի հագուստին, POLITICO-ի հարցման գործընկեր Public First-ի նոր արդյունքների համաձայն, երկիրը, ընդհանուր առմամբ, բավականին հանգիստ է թվում։
Ընդհանուր առմամբ, մեծահասակների 44 տոկոսը նշում է, որ կարևոր չէ, թե ինչպես է Բըրնհեմը հագնվում որպես վարչապետ, չնայած, ընդհանուր առմամբ, հարցվածները հակված են ընդունել, որ մարզաշապիկ կրելը նրան պակաս պրոֆեսիոնալ տեսք է հաղորդում։
Հարցվածների կեսից ավելին՝ 53 տոկոսը, ասում են, որ Բըրնհեմի հագնվելու ձևը նրան կապ է հաղորդում սովորական մարդկանց հետ։ Նույնիսկ կենտրոնամետ աջակողմյան պահպանողական ընտրողները հակված են համաձայնվել։
Հարցվածների մեծ մասը նաև ասում է, որ նրա առօրյա մարզաշապիկը կամ բաց օձիքով վերնաշապիկը նրան ավելի իսկական է դարձնում։ Տղամարդիկ ավելի հակված են, քան կանայք, մտածել, որ նա պետք է անցնի պաշտոնական կոստյում կրելուն։
Ի՞նչ կարող է սխալ լինել
Բորնմութի համալսարանի քաղաքական հաղորդակցության պրոֆեսոր Դարեն Լիլեքերը նշել է, որ Բըրնհեմը փորձում էր ներկայանալ մի երկրի, որը շատ բան չգիտեր իր մասին, և ցույց տալ ընտրողներին, որ հասկանում է նրանց մտահոգությունները, մասամբ՝ ոչ պաշտոնական հագնվելով։
«Նա փորձում է լիովին հակադրվել Քեյր Սթարմերին», – ասաց Լիլեկերը: «Չեմ կարծում, որ նա կարող է մեծ տարբերություն ստեղծել տնտեսության հետ կապված: Նա պետք է դա ներկայացնի այնպես, որ [համոզի ընտրողներին], որ նա ամեն ինչ անում է ժողովրդի համար»:
Լիլեկերն ասաց, որ հին կանոնը, որ «քաղաքական գործիչները պետք է որոշակի տեսք ունենան՝ հավաստի լինելու համար», այլևս պարտադիր չէ, որ կիրառվի, քանի որ հասարակության մեջ ավելի քիչ մարդիկ են աշխատանքի ժամանակ կոստյումներ, փողկապներ կամ այլ պաշտոնական հագուստ կրում:
Բայց արդյո՞ք կա ռիսկ չափազանց իմիջային ուշադրություն դարձնելու մեջ:
Քաղաքապետերը, որոնք դառնում են վարչապետ, ինչպես Բըրնհեմը և նրանից առաջ Լոնդոնի նախկին քաղաքապետ Բորիս Ջոնսոնը, անսովոր են բրիտանական քաղաքականության մեջ, քանի որ նրանք անձնական մանդատներ են ստացել՝ ուղղակիորեն ընտրվելով իրենց ընտրած քաղաքներում:
Լիլեկերի խոսքով՝ որոշ քաղաքական գործիչներ ցանկանում են ունենալ այդ «անձնական քվեն» և սիրում են այն գաղափարը, որ մարդիկ ընտրել են իրենց, այլ ոչ թե իրենց կուսակցությանը:
Եթե Բըրնհեմի ապրանքանիշը նրա համար պարզապես միջոց է ընտրողների հետ շփվելու համար, «դա նորմալ է», – ասաց Լիլեկերը: «Բայց եթե դա խառնվի ձեր սեփական անհատականության մեջ, դա կարող է խնդիր դառնալ»։
Բաց մի թողեք
Ֆոն դեր Լեյենը ժամանել է Կիև՝ Զելենսկիի հետ քննարկելու անօդաչու թռչող սարքերի և ԵՄ-ին անդամակցության հարցերը
Պուտինի հաջորդ քայլը կլինի Բալթյան ներխուժումը, զգուշացնում է առաջատար ռուս այլախոհը
ԵՄ ընդլայնման հարցերով միանգամից 4 կոնֆերանս տեղի կունենա