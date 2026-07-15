Լյուֆտվաֆեի ղեկավարը զգուշացնում է, որ Եվրոպան «ժամանակ չունի» Պուտինին հակազդելու առանց ամերիկյան զենքի

«Մեր սեփական կարողությունների զարգացումը ժամանակ է պահանջում: Այս պահին մենք ժամանակ չունենք», – ասել է գեներալ-լեյտենանտ Հոլգեր Նոյմանը։
ԲԵՌԼԻՆ — Գերմանիան պետք է շարունակի ԱՄՆ-ից գնել ապացուցված զենքեր, ինչպիսիք են ռեակտիվ կործանիչները՝ Վլադիմիր Պուտինի սպառնալիքին հակազդելու համար, նույնիսկ այն դեպքում, երբ Եվրոպան կառուցում է իր սեփական երկարաժամկետ պաշտպանական արդյունաբերությունը, ասել է երկրի ռազմաօդային ուժերի ղեկավարը։
«Եթե ռազմաօդային ուժերի կամ ՆԱՏՕ-ի ռազմաօդային ուժերի խնդիրը հնարավորինս շուտ պատրաստ լինելն է, մենք կարող ենք ստիպված լինել ձեռք բերել առևտրային առումով մատչելի համակարգեր», – հարցազրույցում ասել է գեներալ-լեյտենանտ Հոլգեր Նոյմանը։
Նման համակարգերը կարող են չբավարարել Գերմանիայի բոլոր պահանջները, ասել է նա, բայց կարող են լինել «լավագույն բանը, որ կարող եք գնել հիմա հաջորդ մի քանի տարիների համար»։
«Մեր սեփական կարողությունների զարգացումը ժամանակ է պահանջում: Այս պահին մենք ժամանակ չունենք», – ասել է Նոյմանը։
Նրա մեկնաբանությունները հնչում են ԵՄ-ի կողմից պաշտպանական ծախսերի ավելացումը դեպի եվրոպական արտադրողներ ուղղորդելու ջանքերի ֆոնին՝ նվազեցնելով կախվածությունը ԱՄՆ խոշոր մատակարարներից, քանի որ եվրոպական երկրները արագորեն վերազինվում են՝ Ռուսաստանին զսպելու համար։
Եվրամիությունը օգտագործում է նոր ֆինանսավորման գործիքներ՝ խրախուսելու երկրներին համատեղ գնումներ կատարել և ամրապնդել դաշինքի պաշտպանական-արդյունաբերական բազան։ ԵՄ-ի կողմից ֆինանսավորվող նախագծերի նոր կանոնները սահմանափակում են դաշինքից դուրս երկրների, այդ թվում՝ ԱՄՆ-ի, մասնակցությունը մինչև նախագծի արժեքի ոչ ավելի, քան 35 տոկոսը, ինչը զայրացրել է ԱՄՆ պաշտոնյաներին։
Այնուամենայնիվ, ԵՄ արդյունաբերական խթանը երկարաժամկետ է, մինչդեռ ռազմական կարիքները անհապաղ են։
Նոյմանն ասել է, որ եվրոպական արդյունաբերությունն ունի ուժեղ կարողություններ, բայց չի զարգացրել առաջատար տեխնոլոգիաներ նույն տեմպերով, ինչ Միացյալ Նահանգները։ Այժմ նպատակն է կամուրջ կազմել անհապաղ բացերը՝ առանց հրաժարվելու եվրոպական նախագծերից։
Ամենաակնհայտ օրինակը ամերիկյան արտադրության Lockheed Martin F-35 Lightning II-ն է։ Բեռլինը 2022 թվականի դեկտեմբերին հաստատել է 8.3 միլիարդ եվրո արժողությամբ 35 F-35A գաղտնի կործանիչների գնումը, և ինքնաթիռը կփոխարինի հնացած Tornado-ին ատոմային ռումբեր կրելու համար՝ ՆԱՏՕ-ի միջուկային համատեղ օգտագործման պայմանավորվածությունների շրջանակներում։
Նոյմանն ասել է, որ առաջին գերմանական ինքնաթիռը պետք է դուրս գա ԱՄՆ-ի արտադրական գծից սեպտեմբերին, իսկ առաջին ինքնաթիռները սպասվում են Գերմանիայի արևմուտքում գտնվող Բյուխել ավիաբազայում 2027 թվականի վերջին՝ ԱՄՆ-ում մեկ տարվա օդաչուական վերապատրաստումից հետո։
«Լյուֆտվաֆեի ներսում կան գաղափարներ՝ ավելի շատ F-35-ներ ձեռք բերելու համար», – ասել է նա։ «Որոշումը, իհարկե, պաշտպանության նախարարությաննն է։ Եվ դեռևս որոշում չկա»։
Գերմանիայի կառավարությունը ավելի քան 2 միլիարդ եվրո է հատկացրել 15 լրացուցիչ ինքնաթիռի համար՝ նախատեսվող նավատորմը 35-ից հասցնելով 50-ի։
Քննարկումը հրատապ դարձավ այն բանից հետո, երբ Գերմանիան և Ֆրանսիան հունիսին հրաժարվեցին «Ապագայի մարտական օդային համակարգի» հիմքում ընկած վեցերորդ սերնդի կործանիչը համատեղ մշակելու ծրագրերից՝ Airbus-ի և Dassault-ի միջև ղեկավարության և աշխատանքի համատեղ օգտագործման վերաբերյալ վեճերից հետո։
Նոյմանը շեշտեց, որ FCAS-ի ավելի լայն հայեցակարգը պարտադիր չէ, որ ավարտվի։ «Միակ որոշումը, որը կայացվել է, այն է, որ մենք միասին չենք կառուցի օդաչուավոր հրամանատարական կործանիչ», – ասաց նա։
Գերմանիան նաև գնում է Eurofighter-ի մեկ այլ տրանշ՝ 2031-2034 թվականների միջև մատակարարման համար։ Սակայն Նոյմանը նշեց, որ այդ պահից հետո չորրորդ սերնդի ինքնաթիռների հետագա գնումներ չպետք է լինեն։
«2035 թվականից հետո կամ 2035 թվականից սկսվող ամեն ինչ պետք է լինի հինգերորդ սերնդի կամ ավելի առաջադեմ», – ասաց նա։
Նոյմանը նշեց, որ վերջնական լուծումը պետք է մնա եվրոպական՝ կամ միանալով առկա նախագծին, կամ մշակելով նոր ինքնաթիռ գործընկերների հետ։ Սակայն երկու ճանապարհներն էլ, հավանաբար, մինչև 2035 թվականը կործանիչ չեն ստեղծի։
«Հարցն այն է, թե ինչ է կատարվում այդ ընթացքում», – ասաց նա։
Բաց մի թողեք
Գերմանիան զգուշացնում է, որ ԵՄ պաշտպանական գնումների գործընթացը կարող է խեղդել նորարարությունը
«Թրամփյան քաղաքականություն». Աբորտի դեմ պայքարը բորբոքվում է Մադրիդի պահպանողականների կողմից առաջ քաշված օրենքի շուրջ
Եվրոպական խորհրդարանում քննարկվել է Բաքվում ապօրինաբար պահվող հայ գերիների հարցը․ Լուսանկարներ