«Թրամփյան քաղաքականություն». Աբորտի դեմ պայքարը բորբոքվում է Մադրիդի պահպանողականների կողմից առաջ քաշված օրենքի շուրջ

Քննադատները նշում են, որ Իսպանիայի Ժողովրդական կուսակցության կողմից առաջ քաշված նպաստների ընդլայնումը կարող է բացել դռները հղիության ընդհատումների սահմանափակումների համար։
ՄԱԴՐԻԴ — Իսպանիայի պահպանողականների կողմից ընտանիքներին ավելի շատ երեխաներ ունենալու խրախուսման ջանքերը աբորտը վերադարձրել են ազգային քաղաքական ասպարեզ։
Պայքարի կենտրոնում է Մադրիդի տարածաշրջանային Ժողովրդական կուսակցության կառավարության կողմից ներկայացված նոր օրենքը, որը թույլ է տալիս ընտանիքներին պահանջել ընտանիքի չափի հետ կապված որոշակի նպաստներ՝ նախքան երեխայի ծնվելը։ Ժողովրդական կուսակցությունը նշում է, որ այս միջոցառումը «խելամիտ, օգտակար և անհրաժեշտ» արձագանք է Իսպանիայի ծնելիության անկմանը, որը Եվրոպայում ամենացածրերից մեկն է, և խոստացել է այն կիրառել ազգային մակարդակով, եթե հաջորդ տարի վերադառնա իշխանության։
Սակայն օրենքը դարձել է մշակութային պատերազմի թեժ կետ, աջակողմյան քաղաքական գործիչները այն համարում են «արթուն» սոցիալական քաղաքականության դեմ հարված, իսկ քննադատները նշում են, որ այն խրախուսում է ծայրահեղ աջերին և վտանգում է Իսպանիան դնել աբորտի քրեականացման ճանապարհին։ Ձախակողմյան պոպուլիստական «Պոդեմոս» կուսակցության առաջնորդ Իոնե Բելարան ասել է, որ դա «մի գաղափար է, որը ուղղակիորեն պատճենվել է Թրամփի քաղաքականությունից»։
Նոր օրենքի համաձայն՝ Մադրիդում ապագա ծնողները կկարողանան դիմել որոշակի արտոնությունների՝ կապված ընտանիքի չափի հետ, նախքան իրենց երեխայի ծնվելը։ Բազմազավակ ընտանիքների համար նախատեսված արտոնությունները, որոնք սովորաբար սկսվում են երրորդ երեխայի ծնունդից, հասանելի կլինեն նաև երկու երեխա ունեցող ընտանիքներին հղիության 14-րդ շաբաթից հետո։
Մադրիդի Ժողովրդական կուսակցության գլխավոր քարտուղար Ալֆոնսո Սերանոն ասել է, որ իր կուսակցությունը «կարծում է, որ որքան շատ ծնունդներ լինեն, այնքան լավ՝ Իսպանիայում և Մադրիդում, ուստի մենք խրախուսում ենք նրանց»՝ ավելի շատ ֆինանսական աջակցություն տրամադրելով։
«Մեր սոցիալական ծառայությունները, մեր կենսաթոշակները կախված են մեր ազգային ժողովրդագրական տվյալներից, և դուք չեք կարող լուծել դա միայն ներգաղթով», – ասել է նա։
ԺԿ ազգային առաջնորդ Ալբերտո Նունյես Ֆեյխոոն օրենքի ընդունումից կարճ ժամանակ անց՝ հուլիսի 2-ին, հայտարարեց, որ եթե դառնա վարչապետ, այն կտարածի Իսպանիայի բոլոր 17 շրջանների վրա։ «Երբ կինը երեխա է սպասում, դա պետք է արտացոլվի պետական հատվածի աջակցության մեջ», – ասաց նա։
Սակայն ձախակողմյան կանանց կազմակերպություններն ու կուսակցությունները պնդում են, որ Ժողովրդական կուսակցությունը (ԺԿ) խթանում է աբորտների դեմ ուղղված օրակարգ՝ հղիությունը հաշվի առնելով որպես նպաստի իրավունք։
Առաջադեմ կանանց ֆեդերացիայի նախագահ Յոլանդա Բեստեյրոն ասել է, որ այս քայլը «ենթադրում է կանանց մարմինները վերահսկելու փորձ և, բեղմնավորված երեխայի պաշտպանության փաստարկի քողի տակ, կրճատում կամ վերացնում է աբորտի հետ կապված իրավունքները»։
Ձախակողմյան «Մաս Մադրիդ» կուսակցությունը օրենսդրությունը որակել է որպես «մեդիա ներկայացում աբորտը ժխտողների համար»։
Կոմպլուտենսե համալսարանի քաղաքագետ Քրիստինա Մոնջեն ասել է, որ քննադատների մտահոգությունները հիմնականում հիմնված են քաղաքականության հնարավոր իրավական հետևանքների վրա. «Այն պահից, երբ դուք իրավունքներ եք տալիս պտղին, դուք բացում եք դուռը աբորտի հնարավոր քրեականացման համար»։
Վերջին տարիներին աբորտը երկրորդ պլան էր մղվել իսպանական քաղաքականության մեջ։ 2010 թվականին Խոսե Լուիս Ռոդրիգես Սապատերոյի սոցիալիստական կառավարությունը վերանայեց օրենքները՝ թույլատրելով աբորտները հղիության առաջին 14 շաբաթների ընթացքում, իսկ ավելի ուշ՝ որոշակի հանգամանքներում, որոնք կապված էին հղի կնոջ առողջությանը վտանգի և պտղի ծանր վիճակների հետ։
Ժողովրդական կուսակցությունը, որը ավանդաբար մոտ է եղել կաթոլիկ եկեղեցուն, վիճարկեց այդ օրենսդրությունը Իսպանիայի սահմանադրական դատարանում, սակայն աբորտը հետագայում կորցրեց իր քաղաքական նշանակությունը։ Դատարանը, ի վերջո, մերժեց Ժողովրդական կուսակցության առարկությունները 2023 թվականին։ Նույն թվականին Պեդրո Սանչեսի սոցիալիստական կառավարությունը լրացուցիչ բարեփոխումներ իրականացրեց, որոնք աբորտն ավելի մատչելի դարձրին։
«Հասկանալի էր, որ այս քննարկումն ավարտվել է», – ասաց Մոնջեն։ «Բայց հիմա այն վերաբացվել է»։
Սերանոն պնդել է, որ Մադրիդի նոր օրենքը «ոչ մի կապ չունի աբորտի հետ», սակայն նրա ղեկավարը՝ Մադրիդի շրջանի պոպուլիստ նախագահ Իզաբել Դիաս Այուսոն, այս վիճահարույց հարցը որակել է որպես ավելի լայն մշակութային պատերազմի մաս։
Քննադատելով ձախերի դիրքորոշումը աբորտի և ընտանեկան քաղաքականության վերաբերյալ՝ Այուսոն աջակողմյան El Debate լրատվական կայքին ասել է, որ նպաստների նախաձեռնությունը «զայրացնում է նրանց, ովքեր պարտադրում են անլուրջ, անհիմն, գաղափարախոսական օրակարգեր, ովքեր խորը գիտակցում են, որ մենք ճիշտ ենք»։
Նրա գլխավոր խորհրդական Միգել Անխել Ռոդրիգեսը X-ում գրել է, որ օրենքը «արթուն և ձախակողմյան մշակույթի դեմ հեղափոխության» մաս է կազմում։
Օրենսդրությանը ծայրահեղ աջ Vox կուսակցության աջակցությունը խթանել է այն պնդումները, որ այն աբորտի հասանելիությունը սահմանափակելու երկարաժամկետ ռազմավարության մաս է կազմում։ Vox-ը բարեփոխումը որակել է որպես «կարևոր քայլ», չնայած ցանկանում է ավելի հեռու գնալ չծնված երեխաների իրավունքների պաշտպանության հարցում։
Մադրիդում Այուսոն խուսափել է Vox-ից հույսը դնելուց՝ ագրեսիվ մրցակցելով ընտրողների համար իր ընտրատարածքում և կոշտ դիրքորոշում ընդունելով։
Վերջերս նա անտեսեց տարածաշրջանային կառավարությունների համար ազգային պահանջը՝ պահպանել այն բժիշկների գրանցամատյանները, որոնք հրաժարվում են աբորտներ կատարել խղճի նկատառումներից ելնելով։
Բաց մի թողեք
Գերմանիան զգուշացնում է, որ ԵՄ պաշտպանական գնումների գործընթացը կարող է խեղդել նորարարությունը
Լյուֆտվաֆեի ղեկավարը զգուշացնում է, որ Եվրոպան «ժամանակ չունի» Պուտինին հակազդելու առանց ամերիկյան զենքի
Եվրոպական խորհրդարանում քննարկվել է Բաքվում ապօրինաբար պահվող հայ գերիների հարցը․ Լուսանկարներ