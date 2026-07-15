15/07/2026

EU – Armenia

Պուտինի հաջորդ քայլը կլինի Բալթյան ներխուժումը, զգուշացնում է առաջատար ռուս այլախոհը

infomitk@gmail.com 15/07/2026 1 min read

Կիևը իր խորը հարվածները համարում է բանակցությունների լծակ: Գարի Կասպարովն ասում է, որ ճնշումը Մոսկվային կտանի դեպի Արևմուտքի նոր փորձություն:

Ռուսաստանի ընդդիմադիր ակտիվիստ Գարի Կասպարովի խոսքով՝ Վլադիմիր Պուտինը մտադրություն չունի խաղաղության համաձայնագիր կնքել Ուկրաինայի հետ և, ավելի հավանական է, որ փոխարենը սրի իր պատերազմը սեպտեմբերին Մոսկվայում կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններից հետո:

Այլախոհի նախազգուշացումը հնչում է այն ժամանակ, երբ Ուկրաինան ակտիվացրել է հարձակումները Ռուսաստանի ռազմական լոգիստիկայի և էներգետիկ ենթակառուցվածքների վրա, մի խթան, որը, ըստ Էստոնիայի արտաքին գործերի նախարար Մարգուս Ցախնայի, Ռուսաստանին «ավելի թույլ» է դարձրել, և Կիևը հույս ունի, որ կարող է առավելություն տալ նրան բանակցությունների սեղանի շուրջ:

Այնուամենայնիվ, Կասպարովը պնդում է, որ աճող ճնշումը Պուտինին ավելի հավանական է դարձնում սրացումը, քան փոխզիջումը, և որ Ռուսաստանի պարտությունից զատ ցանկացած կարգավորում պարզապես ժամանակ կտա Մոսկվային վերախմբավորվելու համար:

«Պուտինը միշտ սրում էր իրավիճակը, երբ զգում էր, որ դժվարության մեջ է… ամենաբնական սրացումը սադրանքն է», – ասել է Կասպարովը, շախմատի նախկին աշխարհի չեմպիոնը, որն այժմ Կրեմլի ամենաակնառու վտարանդի քննադատներից մեկն է:

Կասպարովն ասել է, որ նման քայլը կարող է ենթադրել ներխուժում ՆԱՏՕ-ի արևելյան թևի որևէ երկիր, ինչպիսիք են Լատվիան կամ Էստոնիան, որպեսզի ստուգվի, թե արդյոք դաշինքի մյուս անդամները, և մասնավորապես Միացյալ Նահանգները, կարձագանքեն։

Նա մատնանշել է Ռուսաստանի կառավարության կողմից վերջերս առաջարկված իրավական փոփոխությունները, որոնք հեշտացնում են զորքերի մոբիլիզացիան՝ վերացնելով նախկինում զինվորական ծառայության զորակոչելու համար անհրաժեշտ բժշկական զննումը, որպես ցուցիչ այն բանի, որ Մոսկվան պատրաստվում է հետագա հակամարտության։

«Ռուսական քարոզչական մեքենայում, Ռուսաստանի կառավարության գործողություններում, Պուտինի ելույթներում չկա ոչ մի նշան», որ Կրեմլը պատրաստվում է խաղաղության, ասել է նա՝ հավելելով, որ բոլոր նշանները միայն մեկ ուղղությամբ են մատնանշում. «Պատերազմ, պատերազմ, պատերազմ, պատերազմ»։

Կասպարովը մերժել է այն փաստարկը, որ Ռուսաստանը չունի ռեսուրսներ մեկ այլ ճակատ բացելու համար։ Նա ասել է, որ Մոսկվան կարիք չի ունենա լայնածավալ ներխուժում սկսելու՝ ՆԱՏՕ-ի հեղինակությունը խաթարելու համար, այլ փոխարենը կարող է գրավել մի փոքր սահմանային քաղաք՝ հնարավոր է՝ ռուսախոս բնակչությամբ քաղաք, և սպասել, թե ինչպես կարձագանքի դաշինքը։

Եթե ​​ԱՄՆ-ն այդ դեպքում չկարողանար պաշտպանել հարձակման ենթարկված երկիրը, ասաց Կասպարովը, Պուտինը կհասներ իր նպատակին. «ՆԱՏՕ-ն այլևս այնտեղ չէ»։

Նրա խոսքերը հնչեցին ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեի կողմից ընդունվելուց մի քանի օր անց, երբ «ոչ ոք» չգիտի, թե ինչպես ստիպել Պուտինին նստել բանակցությունների սեղանի շուրջ, քանի որ Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինա լայնածավալ ներխուժումը մտնում է իր հինգերորդ տարին։

Եվրոպայի դերը

Կասպարովը, որը համարվում է պատմության մեծագույն շախմատիստներից մեկը՝ 22 տարեկանում անվիճելի աշխարհի չեմպիոն դառնալուց հետո, ռուս 10 դեմոկրատ ընդդիմադիր գործիչներից մեկն է, որը մասնակցում է Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի Ռուսաստանի դեմոկրատական ​​ուժերի հետ երկխոսության հարթակին։

Նախաձեռնությունը նպատակ ունի արտաքսված ռուս դեմոկրատներին ձայն տալ եվրոպական հաստատություններում։ Կասպարովն ասաց, որ իր անմիջական նպատակներից մեկը երկրից փախած ռուսներին օգնելն է ստանալ իրավական կարգավիճակ և վավերական փաստաթղթեր, երբ նրանց ռուսական փաստաթղթերը լրանան։

Նա պնդեց, որ եվրոպական կառավարությունները պետք է նաև խթանեն Կրեմլի հետ կապերը խզելու պատրաստակամություն ունեցող հմուտ ռուսների համար փախուստի ծրագիր։

«Ո՞րն է Պուտինի ամենաթույլ կետը։ Ուղեղը։ Համակարգչային մասնագետները, ինժեներները, ֆինանսիստները… Նրանց սոցիալական ապահովագրության աջակցություն պետք չէ, նրանց միայն փաստաթղթեր են պետք։ Ուրեմն ինչպե՞ս կլինի նրանց կողմը փոխելու հնարավորություն առաջարկելը», – ասաց նա։

Ավելի լայն իմաստով, նա ասաց, որ Եվրոպան պետք է հրաժարվի այն մտքից, որ պատերազմը կարող է ավարտվել փոխզիջման միջոցով և լիովին նվիրվի Ուկրաինայի հաղթանակին։

«Մեր լավագույն հույսը Պուտինին էլիտաներից առանձնացնելն է», – ասաց նա՝ պնդելով, որ Ռուսաստանի ներսում ուկրաինական հարվածները արդեն ճնշում են գործադրում երկրի իշխանության ներկայացուցիչների վրա։ «Ուկրաինացիները շատ լավ աշխատանք են կատարում, քանի որ ամեն անգամ, երբ ինչ-որ բան են հարվածում, ինչ-որ մեկը գումար է կորցնում»։

Կասպարովն ասաց, որ ԵՄ-ն պետք է խստացնի պատժամիջոցները և արգելի տուրիստական ​​վիզաները Ռուսաստանի քաղաքացիների համար՝ որպես այդ ջանքերի մաս։

«Մենք պետք է համոզվենք, որ Պուտինը պարտվի», – ասաց նա, – «քանի որ այն պահին, երբ Պուտինը պարտվում է պատերազմում, նա ընկնում է»։

Բաց մի թողեք

1 min read

Ֆոն դեր Լեյենը ժամանել է Կիև՝ Զելենսկիի հետ քննարկելու անօդաչու թռչող սարքերի և ԵՄ-ին անդամակցության հարցերը

15/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մեծ Բրիտանիայի հաջորդ վարչապետը խաղադրույք է կատարում, որ իր «մանչեստրյան հագուստը» և սելֆի տեսանյութերը հաղթանակ կտանեն

15/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ ընդլայնման հարցերով միանգամից 4 կոնֆերանս տեղի կունենա

15/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ֆոն դեր Լեյենը ժամանել է Կիև՝ Զելենսկիի հետ քննարկելու անօդաչու թռչող սարքերի և ԵՄ-ին անդամակցության հարցերը

15/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Լատվիան և Ուկրաինան դիմում են ֆուտբոլին՝ գենդերային անհավասարությունը նվազեցնելու համար

15/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ռուսաստանը մեղադրվում է ընտրություններից առաջ գերմանական ծայրահեղ աջերի համար ապատեղեկատվություն տարածելու մեջ

15/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ  – ԱՄՆ սահմանային տվյալների համաձայնագրի շուրջ «էական մտահոգություններ» են մնում

15/07/2026 infomitk@gmail.com