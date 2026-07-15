Պուտինի հաջորդ քայլը կլինի Բալթյան ներխուժումը, զգուշացնում է առաջատար ռուս այլախոհը

Կիևը իր խորը հարվածները համարում է բանակցությունների լծակ: Գարի Կասպարովն ասում է, որ ճնշումը Մոսկվային կտանի դեպի Արևմուտքի նոր փորձություն:
Ռուսաստանի ընդդիմադիր ակտիվիստ Գարի Կասպարովի խոսքով՝ Վլադիմիր Պուտինը մտադրություն չունի խաղաղության համաձայնագիր կնքել Ուկրաինայի հետ և, ավելի հավանական է, որ փոխարենը սրի իր պատերազմը սեպտեմբերին Մոսկվայում կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններից հետո:
Այլախոհի նախազգուշացումը հնչում է այն ժամանակ, երբ Ուկրաինան ակտիվացրել է հարձակումները Ռուսաստանի ռազմական լոգիստիկայի և էներգետիկ ենթակառուցվածքների վրա, մի խթան, որը, ըստ Էստոնիայի արտաքին գործերի նախարար Մարգուս Ցախնայի, Ռուսաստանին «ավելի թույլ» է դարձրել, և Կիևը հույս ունի, որ կարող է առավելություն տալ նրան բանակցությունների սեղանի շուրջ:
Այնուամենայնիվ, Կասպարովը պնդում է, որ աճող ճնշումը Պուտինին ավելի հավանական է դարձնում սրացումը, քան փոխզիջումը, և որ Ռուսաստանի պարտությունից զատ ցանկացած կարգավորում պարզապես ժամանակ կտա Մոսկվային վերախմբավորվելու համար:
«Պուտինը միշտ սրում էր իրավիճակը, երբ զգում էր, որ դժվարության մեջ է… ամենաբնական սրացումը սադրանքն է», – ասել է Կասպարովը, շախմատի նախկին աշխարհի չեմպիոնը, որն այժմ Կրեմլի ամենաակնառու վտարանդի քննադատներից մեկն է:
Կասպարովն ասել է, որ նման քայլը կարող է ենթադրել ներխուժում ՆԱՏՕ-ի արևելյան թևի որևէ երկիր, ինչպիսիք են Լատվիան կամ Էստոնիան, որպեսզի ստուգվի, թե արդյոք դաշինքի մյուս անդամները, և մասնավորապես Միացյալ Նահանգները, կարձագանքեն։
Նա մատնանշել է Ռուսաստանի կառավարության կողմից վերջերս առաջարկված իրավական փոփոխությունները, որոնք հեշտացնում են զորքերի մոբիլիզացիան՝ վերացնելով նախկինում զինվորական ծառայության զորակոչելու համար անհրաժեշտ բժշկական զննումը, որպես ցուցիչ այն բանի, որ Մոսկվան պատրաստվում է հետագա հակամարտության։
«Ռուսական քարոզչական մեքենայում, Ռուսաստանի կառավարության գործողություններում, Պուտինի ելույթներում չկա ոչ մի նշան», որ Կրեմլը պատրաստվում է խաղաղության, ասել է նա՝ հավելելով, որ բոլոր նշանները միայն մեկ ուղղությամբ են մատնանշում. «Պատերազմ, պատերազմ, պատերազմ, պատերազմ»։
Կասպարովը մերժել է այն փաստարկը, որ Ռուսաստանը չունի ռեսուրսներ մեկ այլ ճակատ բացելու համար։ Նա ասել է, որ Մոսկվան կարիք չի ունենա լայնածավալ ներխուժում սկսելու՝ ՆԱՏՕ-ի հեղինակությունը խաթարելու համար, այլ փոխարենը կարող է գրավել մի փոքր սահմանային քաղաք՝ հնարավոր է՝ ռուսախոս բնակչությամբ քաղաք, և սպասել, թե ինչպես կարձագանքի դաշինքը։
Եթե ԱՄՆ-ն այդ դեպքում չկարողանար պաշտպանել հարձակման ենթարկված երկիրը, ասաց Կասպարովը, Պուտինը կհասներ իր նպատակին. «ՆԱՏՕ-ն այլևս այնտեղ չէ»։
Նրա խոսքերը հնչեցին ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեի կողմից ընդունվելուց մի քանի օր անց, երբ «ոչ ոք» չգիտի, թե ինչպես ստիպել Պուտինին նստել բանակցությունների սեղանի շուրջ, քանի որ Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինա լայնածավալ ներխուժումը մտնում է իր հինգերորդ տարին։
Եվրոպայի դերը
Կասպարովը, որը համարվում է պատմության մեծագույն շախմատիստներից մեկը՝ 22 տարեկանում անվիճելի աշխարհի չեմպիոն դառնալուց հետո, ռուս 10 դեմոկրատ ընդդիմադիր գործիչներից մեկն է, որը մասնակցում է Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի Ռուսաստանի դեմոկրատական ուժերի հետ երկխոսության հարթակին։
Նախաձեռնությունը նպատակ ունի արտաքսված ռուս դեմոկրատներին ձայն տալ եվրոպական հաստատություններում։ Կասպարովն ասաց, որ իր անմիջական նպատակներից մեկը երկրից փախած ռուսներին օգնելն է ստանալ իրավական կարգավիճակ և վավերական փաստաթղթեր, երբ նրանց ռուսական փաստաթղթերը լրանան։
Նա պնդեց, որ եվրոպական կառավարությունները պետք է նաև խթանեն Կրեմլի հետ կապերը խզելու պատրաստակամություն ունեցող հմուտ ռուսների համար փախուստի ծրագիր։
«Ո՞րն է Պուտինի ամենաթույլ կետը։ Ուղեղը։ Համակարգչային մասնագետները, ինժեներները, ֆինանսիստները… Նրանց սոցիալական ապահովագրության աջակցություն պետք չէ, նրանց միայն փաստաթղթեր են պետք։ Ուրեմն ինչպե՞ս կլինի նրանց կողմը փոխելու հնարավորություն առաջարկելը», – ասաց նա։
Ավելի լայն իմաստով, նա ասաց, որ Եվրոպան պետք է հրաժարվի այն մտքից, որ պատերազմը կարող է ավարտվել փոխզիջման միջոցով և լիովին նվիրվի Ուկրաինայի հաղթանակին։
«Մեր լավագույն հույսը Պուտինին էլիտաներից առանձնացնելն է», – ասաց նա՝ պնդելով, որ Ռուսաստանի ներսում ուկրաինական հարվածները արդեն ճնշում են գործադրում երկրի իշխանության ներկայացուցիչների վրա։ «Ուկրաինացիները շատ լավ աշխատանք են կատարում, քանի որ ամեն անգամ, երբ ինչ-որ բան են հարվածում, ինչ-որ մեկը գումար է կորցնում»։
Կասպարովն ասաց, որ ԵՄ-ն պետք է խստացնի պատժամիջոցները և արգելի տուրիստական վիզաները Ռուսաստանի քաղաքացիների համար՝ որպես այդ ջանքերի մաս։
«Մենք պետք է համոզվենք, որ Պուտինը պարտվի», – ասաց նա, – «քանի որ այն պահին, երբ Պուտինը պարտվում է պատերազմում, նա ընկնում է»։
Բաց մի թողեք
Ֆոն դեր Լեյենը ժամանել է Կիև՝ Զելենսկիի հետ քննարկելու անօդաչու թռչող սարքերի և ԵՄ-ին անդամակցության հարցերը
Մեծ Բրիտանիայի հաջորդ վարչապետը խաղադրույք է կատարում, որ իր «մանչեստրյան հագուստը» և սելֆի տեսանյութերը հաղթանակ կտանեն
ԵՄ ընդլայնման հարցերով միանգամից 4 կոնֆերանս տեղի կունենա