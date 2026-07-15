Ֆոն դեր Լեյենը ժամանել է Կիև՝ Զելենսկիի հետ քննարկելու անօդաչու թռչող սարքերի և ԵՄ-ին անդամակցության հարցերը

Եվրահանձնաժողովի նախագահի Կիև այցը մեծ ուշադրություն կդարձնի անօդաչու թռչող սարքերի արտադրությանը և ԵՄ-ին անդամակցությանը։
Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը ժամանել է Կիև՝ հանդիպելու նախագահ Վլադիմիր Զելենսկիի հետ և խորացնելու Եվրոպական Միության և Ուկրաինայի միջև պաշտպանական համագործակցությունը՝ հատուկ ուշադրություն դարձնելով անօդաչու թռչող սարքերի արտադրությանը։
Չորեքշաբթի օրվա այցը այս տարի երկրորդ անգամն է, որ Եվրահանձնաժողովի նախագահը այցելում է Ուկրաինայի մայրաքաղաք։
Այն ժամանակ՝ փետրվարի վերջին, ֆոն դեր Լեյենը բախվեց մռայլ իրավիճակի։ Ուկրաինան ապրում էր Ռուսաստանի անդադար հարձակումների պատճառով առաջացած լայնածավալ էլեկտրաէներգիայի անջատումների դաժան ձմեռ։ Հունգարիան հանկարծակիորեն արգելափակել էր 90 միլիարդ եվրոյի աջակցության վարկը, և Կիևի անդամակցության գործընթացը լիովին կաթվածահար էր եղել՝ առանց որևէ լուծում տեսնելու։
Այս երկրորդ այցը տեղի է ունենում բոլորովին այլ ֆոնի վրա
Ուկրաինան առավելություն է ստացել մարտադաշտում՝ Ռուսաստանի հեռավոր նավթավերամշակման գործարանների դեմ համարձակ հեռահար հարվածներ հասցնելով, ինչը ցավոտ վառելիքի ճգնաժամ է առաջացնում, որն ավելի է ամրացնում Մոսկվայի սպառվող պատերազմական տնտեսության վրա ազդակները։
90 միլիարդ եվրոյի վարկը գործում է, և անդամակցության գործընթացը առաջ է շարժվում։ Երեքշաբթի օրը Ուկրաինան սկսեց բանակցությունների ևս մեկ փուլ։
«Ուկրաինան ստեղծել է ուժեղ ռազմական թափ։ Իրավիճակը փոխվում է», – ասաց ֆոն դեր Լեյենը Կիև ժամանելուն պես։
«ԵՄ-ն լիովին կատարում է իր դերը՝ մեր 90 միլիարդ եվրոյի վարկով։ Ուկրաինայում ես կհայտարարեմ մեր պաշտպանական արդյունաբերության ինտեգրման խորացման նոր նախաձեռնությունների մասին», – ավելացրեց նա։
Քննարկումները նախատեսված են անօդաչու թռչող սարքերի՝ անօդաչու թռչող սարքերի, որոնք գերիշխում են երկնքում մարտերում, քանի որ հյուծման պատերազմը կանգ է առնում։
Զելենսկին շաբաթներ շարունակ ակնարկել է Ուկրաինայի և Եվրոպական Միության միջև անխուսափելի «անօդաչու սարքերի գործարքի» մասին, որի մանրամասները, ինչպես սպասվում է, կհրապարակվեն չորեքշաբթի օրը։ Հիմնական նորություններից մեկը կլինի այդ անօդաչու սարքերի պահպանումը ԵՄ տարածքում։
Երկու առաջնորդները կներկայացնեն այն որպես փոխադարձ շահեկան գործարք. Ուկրաինան կշահի Եվրոպայի արդյունաբերական մասշտաբներից, իսկ Եվրոպան կօգտագործի Ուկրաինայի տեխնոլոգիական հնարամտությունը։
Կիևում գտնվելու ընթացքում Զելենսկին ֆոն դեր Լեյենին կպարգևատրի նորաստեղծ Եվրոպայի շքանշանով, որը պարգևատրվում է նրանց, ովքեր օգնում են պաշտպանել Ուկրաինայի իրավունքը որպես անկախ պետություն և առաջ մղել նրա ուղին դեպի ԵՄ անդամակցություն։
Նա նաև կմասնակցի Ուկրաինա-Հարավարևելյան Եվրոպա գագաթնաժողովի 5-րդ միջոցառմանը՝ Խորվաթիայի, Մոլդովայի և Ռումինիայի առաջնորդների հետ միասին։
Բաց մի թողեք
Պուտինի հաջորդ քայլը կլինի Բալթյան ներխուժումը, զգուշացնում է առաջատար ռուս այլախոհը
Մեծ Բրիտանիայի հաջորդ վարչապետը խաղադրույք է կատարում, որ իր «մանչեստրյան հագուստը» և սելֆի տեսանյութերը հաղթանակ կտանեն
ԵՄ ընդլայնման հարցերով միանգամից 4 կոնֆերանս տեղի կունենա