ԱՄՆ-ի համար Իրանի դեմ պատերազմի արժեքը կարող է ավելի քան 3 անգամ ավելի բարձր լինել

Իրանի դեմ ԱՄՆ-ի պատերազմի արժեքը կարող է ավելի քան 3 անգամ ավելի բարձր լինել, քան վերջին գնահատականը (մոտ 30 միլիարդ դոլար), գրել է «NBC News»-ը՝ հղում անելով աղբյուրների։
Երեք ամերիկացի պաշտոնյաների և ներքին գնահատականներին ծանոթ երեք անձանց խոսքով՝ երեք անգամ ավելի է կարող լինել արժեքը։
ԱՄՆ ներքին գնահատականներով պատերազմի ընդհանուր արժեքը գնահատվում է 80-ից 100 միլիարդ դոլար։
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ չի ուզում բանակցել Իրանի հետ։
«Ես չեմ ուզում հիմա բանակցել», – ասել Թրամփը «Fox News»-ին տված հարցազրույցում։
– Եթե մենք հենց հիմա հեռանայինք, նրանց [Իրանին] 20 տարի կպահանջվեր վերականգնելու այն, ինչ ունեն։ Այս մարդկանց հետ բանակցելու միակ ճանապարհը ուժի դիրքերից է, իսկ միակ ուժը՝ ռազմական ուժը։ Բառացիորեն երկու օր առաջ մենք համաձայնագիր կնքեցինք, իսկ հետո նրանք այն խախտեցին վերջին րոպեին։
– Ինչպես գիտեք, մենք արդեն երկու անգամ հարվածել ենք Խարգ կղզուն։ Նույնիսկ երեք անգամ։ Ես ասացի. «Հարվածեք ամեն ինչին, բայց պարզապես թողեք այս փոքրիկ տարածքը 25 յարդ հեռավորության վրա», քանի որ ես խնդիրներ չեմ ուզում համաշխարհային տնտեսության համար։ Ինչ վերաբերում է [այդ տարածքը] գրավելուն, եթե մենք բավականաչափ թուլացնենք նրանց և բավականաչափ հետ մղենք, ես դա կանեի։ Ես չեմ կարծում, որ նրանք այլընտրանք ունեն։ Կարծում եմ, եթե ես դա չանեի այնպես, ինչպես հիմա անում եմ, նրանք երբեք համաձայնագիր չէին կնքի։ Նրանք երբեք համաձայնագիր չէին կնքի Օբամայի հետ։ Նրանց ասած ամեն ինչ սուտ է։ Ես երբեք նման բան չեմ տեսել։
– [Անցումը] բաց է, եթե մարդիկ ցանկանում են անցնել։ Այն փակ է միայն Իրանի համար՝ թե՛ ներսից, թե՛ դրսից։ Մենք արդեն մտածում ենք հիանալի այլընտրանքների մասին, այդ թվում՝ Տեխասի և Ալյասկայի։
– Ինչպես գիտեք, մենք շատ զգույշ ենք քաղաքացիական բնակչության հետ։ Բայց ես ասացի. «Ավելի լավ է, գործարք կնքեք։ Հակառակ դեպքում ձեզ ոչինչ չի մնա»։
– Մենք այսօր երեկոյան շատ ուժեղ ենք հարվածելու նրանց, վաղը երեկոյան շատ ուժեղ ենք հարվածելու նրանց, հաջորդ գիշեր շատ ուժեղ ենք հարվածելու նրանց։ Եվ հետո, հաջորդ շաբաթ, իրավիճակը շատ վատ կլինի նրանց համար, քանի որ հաջորդ շաբաթ նրանց հերթն է հարվածել նրանց էլեկտրակայաններին և կամուրջներին։ Մենք քանդելու ենք նրանց բոլոր էլեկտրակայաններն ու կամուրջները։
Բաց մի թողեք
«88» առևտրային օբյեկտում իրականացված հսկողության արդյունքում արձանագրվել է 33 վարչական իրավախախտում․ Տեսանյութ
Մերժվել է «ՏԱՇԻՐ ԿԱՊԻՏԱԼ»-ի կողմից ընդդեմ ՀՀ կառավարության հայցադիմումը․ ՀԷՑ-ի պետականացումն առաջ է մղվում
Բրյուսելը պատրաստվում է ներկայացնել Մերկոսուրի ոճով պաշտպանական մեխանիզմը Ավստրալիայի առևտրային համաձայնագրի համար