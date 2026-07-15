Մելոնիի բարեփոխումը ճնշում է առաջացնում երկրի ներսում և բախում Բրյուսելի հետ

Իտալիայի որսորդների իրավունքների զանգվածային ազատականացման առաջարկվող վերանայումը դարձել է երկրի մշակութային պատերազմների նոր ճակատը։
ՀՌՈՄ — Հաջորդ տարվա ընտրություններից առաջ վարչապետ Ջորջիա Մելոնիի աջ թևում քաղաքական մրցակցությունը թեժանում է, և նրա կառավարության կողմից առաջարկվող որսորդական օրենքների բարեփոխումը դարձել է Իտալիայի մշակութային պատերազմների վերջին մարտադաշտը։
Օրենսդրությունը, որը կնշանակի Իտալիայի որսորդական օրենքների ամենամեծ վերանայումը ավելի քան երեք տասնամյակի ընթացքում, կընդլայնի որսորդների իրավունքները՝ երկարացնելով որսորդական տարածքներն ու սեզոնները և ավելացնելով որսորդական տեսակների քանակը։ Առավել հակասական է այն, որ այն որսորդներին կվերանայի որպես «կենսակարգավորիչներ», որոնք օգնում են պաշտպանել կենսաբազմազանությունը։ Այն ընդունվել է երկրի սենատի կողմից և այժմ քննարկվում է Իտալիայի խորհրդարանի գյուղատնտեսության հանձնաժողովի կողմից։
Եթե ընդունվի, օրինագիծը նաև կվերականգնի լարվածությունը Հռոմի և Բրյուսելի միջև։ Դեկտեմբերին Եվրոպական հանձնաժողովը Հռոմին պաշտոնական նամակ ուղարկեց առաջարկի վերաբերյալ՝ մտահոգություններ ունենալով, որ այն կարող է խախտել ԵՄ թռչունների մասին դիրեկտիվը։ ԵՄ գործադիր մարմինը հայտարարել է, որ «ուշադիր հետևում է» օրենսդրության ընդունմանը։
Որսորդները կազմում են Իտալիայի բնակչության 1 տոկոսից պակասը, և հարցումները ցույց են տալիս, որ իտալացիների մոտ 8-ը 10-ից որսը համարում են վտանգավոր կամ անբարոյական։ Կառավարության վճռականությունը՝ շարունակելու բարեփոխումը, ուշադրություն է գրավել որպես պահպանողական ընտրողներին գրավելու հնարավոր խաղ, մասնավորապես այն դեպքում, երբ Մելոնին այժմ ճնշման է ենթարկվում թոշակի անցած գեներալ Ռոբերտո Վաննաչիին պատկանող նոր ազգայնական շարժման կողմից։
«Մենք անհրաժեշտ համարեցինք վերանայել ավելի քան 30 տարեկան օրենսդրությունը և այն հարմարեցնել շրջակա միջավայրի և որսորդության համատեքստին, որը զգալիորեն փոխվել է», – ասել է Սենատի գյուղատնտեսության հանձնաժողովի նախագահ Լուկա Դե Կառլոն՝ մերժելով այն ենթադրությունները, որ բարեփոխումը քաղաքական դրդապատճառներ ունի։
Օրինագիծը «ուղղված չէ պահպանողական ընտրազանգվածին», այլ վայրի բնության պաշտպանությանը՝ ավելի լավ կառավարման միջոցով, պնդել է Մելոնիի «Իտալիայի եղբայրներ» կուսակցության օրենսդիրը։
Բնապահպանական խմբերը համաձայն չեն։ Կենդանիների և շրջակա միջավայրի իրավունքների պաշտպանները այս շաբաթ Նեապոլում բողոքի ակցիաներ են անցկացրել բարեփոխման դեմ, որը ընդդիմությունը անվանել է սպարատուտտո («կրակեք ամեն ինչ») օրենք։ Միևնույն ժամանակ, «Կանաչ Եվրոպա» կուսակցության առաջնորդ Անջելո Բոնելլին մեղադրեց Մելոնիին «որսորդական համայնքից մի քանի ձայներ խլելու» փորձի մեջ։
Չնայած բարեփոխումը քննարկվում է ամիսներ շարունակ, դրա ընդունումը տեղի է ունենում այն ժամանակ, երբ Մելոնին սկսում է զգալի մարտահրավեր տեսնել իր աջ կողմում։ Այս ավելի մրցակցային ոլորտում որսորդությունը դարձել է հարցերի ավելի լայն համաստեղության մաս՝ հրազենի, միգրացիայի և գյուղական ինքնության հետ միասին, որոնք ավելի ու ավելի շատ ծառայում են որպես ավելի լայն պահպանողական ընտրազանգվածի նշիչներ, որոնք վարչապետը այլևս չի կարող ի սկզբանե ընդունված համարել։
Վաննաչին արդեն իսկ հայտնվել է որսորդական ասոցիացիաների հետ հանրային հանդիպումներում՝ պնդելու համար, որ որսորդությունը պարզապես ժամանց չէ, այլ բխում է բնույթը կառավարելու և կարգապահելու պարտականությունից։ Նախկին դեսանտային և բանակի գեներալ լինելով՝ նա բնականորեն գրավիչ է եղել որսորդների և զենքի տերերի համար։
Միևնույն ժամանակ, բարեփոխումը նաև բացահայտել է Մելոնիի կոալիցիայի ներսում առկա լարվածությունը, քանի որ «Ֆորցա Իտալիա»-ի և «Նոյ Մոդերատի»-ի որոշ խորհրդարանականներ իրենց վերապահումներն են հայտնել։
Սուրեյի համալսարանի քաղաքագիտության պրոֆեսոր և արմատական աջերի մասին մի քանի գրքերի հեղինակ Դանիելե Ալբերտացիի կարծիքով, նման բախումները, հավանաբար, կբազմապատկվեն, քանի որ կոալիցիոն գործընկերները փորձում են առանձնանալ ազգայնական աջերից, և քանի որ «Իտալիայի եղբայրները» ձգտում են պահպանել Վաննաչիի շարժմամբ գայթակղված ընտրողներին։
Լուիս համալսարանի քաղաքագիտության պրոֆեսոր Ջովաննի Օրսինան օրենսդրությունը համարում է ոչ թե որսորդության շուրջ բանավեճ, այլ ինքնության շուրջ ևս մեկ պայքար։
«Գաղափարական քաղաքականության տարածքը գնալով նեղանում է», – ասաց Օրսինան։ «Քաղաքականությունն ավելի ու ավելի է ծավալվում լուսանցքներում։ Սա այդ լուսանցքներից մեկն է»։
Բաց մի թողեք
ԵՄ – ԱՄՆ սահմանային տվյալների համաձայնագրի շուրջ «էական մտահոգություններ» են մնում
ԵՄ հանձնաժողովը քննարկում է պաշտոնյաներին այլ երկրներում աշխատելու գործուղելու հարցը
Իսրայելին քննադատող մայրաքաղաքները ստիպում են ֆոն դեր Լեյենին դիմակայել անօրինական բնակավայրերի շուրջ