Լատվիան և Ուկրաինան դիմում են ֆուտբոլին՝ գենդերային անհավասարությունը նվազեցնելու համար

Լատվիայում բազային մարզչական աշխատանքից մինչև Ուկրաինայում պատերազմական ժամանակների դիմադրողականությունը, ֆուտբոլը օգնում է քանդել գենդերային կարծրատիպերը
Այս հոդվածը մեր «TARGET – երիտասարդ ֆուտբոլիստները որպես գենդերային հավասարության դեսպաններ» հատուկ զեկույցի մի մասն է
TARGET նախագիծը միավորում է Լատվիային և Ուկրաինային՝ ֆուտբոլն օգտագործելու որպես գենդերային կարծրատիպերին մարտահրավեր նետելու և կանանց ու աղջիկների համար հնարավորությունները ընդլայնելու գործիք: Չնայած երկու երկրներն էլ կիսում են այս նպատակը, նրանք սկսում են տարբեր դիրքերից:
Համաշխարհային տնտեսական ֆորումի 2025 թվականի գլոբալ գենդերային անհավասարության զեկույցի համաձայն՝ Լատվիան զբաղեցնում է 21-րդ տեղը աշխարհում՝ վերացնելով գենդերային անհավասարության 77.8 տոկոսը, մինչդեռ Ուկրաինան զբաղեցնում է 62-րդ տեղը՝ անհավասարության 73 տոկոսը վերացնելով:
Այս հակադիր ֆոնի վրա երկու ֆուտբոլային ասոցիացիաները TARGET-ի մոտեցումը հարմարեցնում են իրենց ազգային համատեքստերին: Լատվիայում կանանց մասնակցության և մարզչական կրթության ավելացումից մինչև Ուկրաինայում պատերազմական ժամանակների մարտահրավերների պայմաններում ներառման պահպանումը, նախագիծը ցույց է տալիս, թե ինչպես կարող է ֆուտբոլը աջակցել գենդերային հավասարության առաջխաղացման ավելի լայն ջանքերին:
Լատվիա. Առաջընթացը դանդաղում է, քանի որ անհավասարությունները շարունակվում են
Լատվիան աստիճանաբար առաջընթաց է գրանցել գենդերային հավասարության հարցում, սակայն կառուցվածքային անհավասարությունները մնում են: Երկիրը 2025 թվականի գենդերային հավասարության ինդեքսում հավաքել է 56.7 միավոր՝ զբաղեցնելով 24-րդ տեղը ԵՄ անդամ պետությունների շարքում: Չնայած նրա միավորը 2010 թվականից ի վեր բարելավվել է 3.7 միավորով, վերջին տարիներին առաջընթացը դանդաղել է:
Լատվիան ԵՄ-ի ամենաուժեղ ցուցանիշներից մեկն է՝ կանանց աշխատաշուկայում բարձր մասնակցությամբ, մինչդեռ կանայք ավելի հավանական է, որ ավարտեն բարձրագույն կրթությունը, քան տղամարդիկ: Այնուամենայնիվ, կրթական տարանջատումը մնում է խորը արմատացած:
Կանայք շարունակում են թերներկայացված լինել STEM ոլորտներում, ավանդական գենդերային դերերը դեռևս ձևավորում են կարիերայի ընտրությունը, և կանայք հայտնում են, որ գենդերային անհավասարության հետ կապված խնդիրներ ունեն գրեթե երկու անգամ ավելի հաճախ, քան տղամարդիկ:
Մասնակցությունից մինչև մշակութային փոփոխություն
Այս ավելի լայն անհավասարությունները արտացոլվում են սպորտում: Չնայած կանանց ֆուտբոլը կայուն աճ է գրանցել, լատվիացի շահագրգիռ կողմերը պնդում են, որ միայն մասնակցության աճը չի ապահովի երկարատև հավասարություն:
Ուշադրությունը տեղափոխվել է մարզիչների կրթության և ապացույցների վրա հիմնված մոտեցումների վրա, որոնք մարտահրավեր են նետում անգիտակից կողմնակալությանը, ստեղծում են ավելի ներառական մարզական միջավայրեր և բարձրացնում խաղացողների վստահությունը՝ անկախ սեռից:
Կին մարզիչների թվի ավելացումը նույնպես առաջնահերթություն է եղել: Հասարակական գործունեությունը նպատակ ունի ստեղծել հյուրընկալ միջավայր նորեկ խաղացողների համար՝ միաժամանակ երիտասարդներին զինելով իրենց համայնքներում գենդերային հավասարության դեսպաններ դառնալու համար։
Լատվիայի փորձի տարածումը Եվրոպա
Լատվիան նույնպես ձգտել է այս փորձը ներդնել եվրոպական քաղաքականության մշակման մեջ։
Լատվիայի ֆուտբոլի ֆեդերացիան (LFF) միակ ազգային ֆուտբոլային ֆեդերացիան էր, որը հրավիրվել էր մասնակցելու Եվրոպական խորհրդարանում ԵՄ սպորտային քաղաքականության ապագայի վերաբերյալ ռազմավարական քննարկմանը, որտեղ այն ներկայացրեց TARGET-ը որպես ֆուտբոլի սոցիալական ներառման և հավասար հնարավորությունների ներդրման օրինակ։
Եվրահանձնաժողովի հետ քննարկումները նաև ուսումնասիրել են ֆուտբոլի ավելի լայն սոցիալական ազդեցությունը ցուցադրող նախագծերի շուրջ ավելի սերտ համագործակցությունը՝ արտացոլելով այն աճող գիտակցումը, որ սպորտում գենդերային հավասարությունը չի կարող չափվել միայն մասնակցությամբ։
Ուկրաինա. Առաջընթացը ճնշման տակ է
Ուկրաինայի ջանքերը սպորտում գենդերային հավասարությունը խթանելու ուղղությամբ շարունակվել են՝ չնայած շարունակվող պատերազմին։
Քանի որ երկիրը ձգտում է վերականգնման և եվրոպական չափանիշներին ավելի մոտենալու, գենդերային հավասարությունը դարձել է հանրային քաղաքականության ավելի ու ավելի կարևոր տարր, որտեղ սպորտը ճանաչվում է որպես սոցիալական վերաբերմունքը մարտահրավեր նետելու և հնարավորությունները ընդլայնելու միջոց։
Ուկրաինայի առաջին գենդերային հավասարության ինդեքսը երկրին տվել է 100-ից 61.4 միավոր՝ ընդգծելով ինչպես արձանագրված առաջընթացը, այնպես էլ դեռևս անելիք ճանապարհը։ Հաշվետվությունը շեշտում է, որ գենդերային հավասարությունը պետք է լինի երկրի երկարաժամկետ վերականգնման և վերակառուցման մաս։
Ֆուտբոլը որպես ներառման շարժիչ ուժ
Այս ֆոնի վրա ֆուտբոլը դարձել է ներառման խթանման հարթակ։ Ուկրաինայի ֆուտբոլի ասոցիացիան (UAF) շարունակել է ընդլայնել կանանց և աղջիկների համար հնարավորությունները՝ չնայած պատերազմին, կենտրոնանալով ժողովրդական մասնակցության, մարզիչների կրթության և իրազեկման արշավների վրա։
Ֆեդերացիան աշխատում է մարտահրավեր նետել ֆուտբոլի՝ որպես տղամարդկանց սպորտի ընկալմանը՝ խթանելով ավելի ներառական մարզչական գործունեությունը, կրթական գործունեությունը և կին մարզիչների և խաղացողների ավելի մեծ մասնակցությունը։
Ուկրաինայի նախկին ավագ Դարյա Ապանաշչենկոն ասում է, որ գլխավոր խոչընդոտը տաղանդը չէ, այլ մարզչական, հարմարությունների և երկարաժամկետ զարգացման հնարավորությունների անհավասար հասանելիությունը։ Նա նաև ընդգծում է տեսանելի կանացի օրինակների կարևորությունը՝ ավելի շատ աղջիկների խրախուսելու համար, որպեսզի նրանք զբաղվեն այս սպորտաձևով։
Ներառում սեռից այն կողմ
UAF-ը նաև ընդլայնել է իր ուշադրությունը ներառման վրա։ ՈՒԵՖԱ-ի «Խաղացողներ» ծրագիրը աղջիկներին ծանոթացնում է ֆուտբոլին՝ պատմություններ պատմելու և խաղի միջոցով, մինչդեռ «Ներառական ֆուտբոլային բաժիններ» նախաձեռնությունը հաշմանդամություն ունեցող երեխաների համար ապահովում է հարմարեցված մարզումներ։
Այս նախաձեռնությունները արտացոլում են ավելի լայն քաղաքականության ուղղություն: ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագրի Ուկրաինայի գենդերային հավասարության 2025-2029 թվականների ռազմավարությունը գենդերային հավասարությունը սահմանում է որպես երկրի վերականգնման և երկարաժամկետ զարգացման նախապայման՝ կոչ անելով հավասար մասնակցության որոշումների կայացմանը, տնտեսական կյանքին և հանրային հաստատություններին։
Չնայած գլոբալ գենդերային հավասարությունը մնում է մոտավորապես 123 տարի հեռու, Լատվիայի և Ուկրաինայի փորձը ցույց է տալիս, որ ժողովրդական ֆուտբոլի, կրթության և ներառման մեջ կայուն ներդրումները կարող են օգնել արագացնել առաջընթացը՝ ցույց տալով սպորտի ներուժը՝ խթանելու ավելի լայն սոցիալական փոփոխություններ:
Բաց մի թողեք
Ռուսաստանը մեղադրվում է ընտրություններից առաջ գերմանական ծայրահեղ աջերի համար ապատեղեկատվություն տարածելու մեջ
ՆԱՏՕ-ն Թուրքիայի համար ծուղակ է լարել, որպեսզի նրա աշխարհաքաղաքական թռիչքը կասեցնի
Եվրոպան հակաբալիստիկ համակարգ է ստեղծում Թուրքիայում