Ռուսաստանը մեղադրվում է ընտրություններից առաջ գերմանական ծայրահեղ աջերի համար ապատեղեկատվություն տարածելու մեջ

Վերջին ամիսներին X, TikTok և Bluesky կայքերում ավելի ու ավելի մեծ թվով ապատեղեկատվություն տարածող գրառումներ են հայտնվել։
Որոշ գերմանացի օրենսդիրներ և հակակրեմլյան ակտիվիստներ կասկածում են Ռուսաստանին զգայուն տարածաշրջանային բաժանումներ բորբոքելու, հիմնական քաղաքական կուսակցություններին վարկաբեկելու և ապատեղեկատվություն տարածելու մեջ՝ Գերմանիայում կայանալիք թեժ տարածաշրջանային ընտրություններից առաջ ծայրահեղ աջերին օգնելու համար։
Սաքսոնիա-Անհալթ և Մեկլենբուրգ-Արևմտյան Պոմերանիա նախկին կոմունիստական արևելյան նահանգներում «Գերմանիայի համար այլընտրանք» (AfD) կուսակցությունը առաջատարն է սեպտեմբերի 6-ին և 20-ին նախատեսված քվեարկություններից առաջ։
Հականերգաղթային, ռուսամետ կուսակցությունը նպատակ ունի վերահսկողություն հաստատել տարածաշրջանային կառավարության վրա, որը կլինի ծայրահեղ աջերի համար առաջինը Գերմանիայում 1945 թվականից ի վեր, և հարված հասցնել կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցի ոչ ժողովրդական իշխող կոալիցիային։
Վերջին ամիսներին X, TikTok և Bluesky կայքերում ավելի ու ավելի մեծ թվով ապատեղեկատվություն տարածող գրառումներ են հայտնվել։
Անվտանգության հարցերով կենտրոնացած օրենսդիրների համար գլխավոր կասկածյալը Մոսկվան է, որը՝ Գերմանիան ապակայունացնելու իր ջանքերում, մեղադրվում է AfD-ին ապավինելու մեջ: Կուսակցությունը հերքում է սա՝ փոխարենը պնդելով, որ ինքը «քաղաքական» մանիպուլյացիայի զոհ է։
Antibot4Navalny-ն՝ անանուն հակակրեմլյան ակտիվիստների խումբը, որը կոչվել է ռուս հանգուցյալ ընդդիմադիր գործչի անունով, հունիսին հայտնաբերել է առաջին արշավը։
Սա ներառում էր հայտնի լրատվամիջոցների, այդ թվում՝ AFP-ի, մակետային տարբերակներ, որոնք հայտնվում էին առցանց և կենտրոնանում էին արևելյան և արևմտյան Գերմանիայի միջև պառակտումներ հրահրելու վրա։
Հաղորդվելուց հետո գրառումները կիսող հաշիվները արգելափակվել են։
Խումբը հուլիսին հայտնաբերել է երկրորդ արշավը, որի ընթացքում քաղաքական գործիչները մեղադրվել են կոռուպցիայի և սեռական հանցագործությունների մեջ՝ գերմանական առաջատար լրատվամիջոցներից, ինչպիսիք են հանրային հեռարձակող ARD-ն և Deutsche Welle-ն, ստացված գրառումներում։
Երկու կուսակցություններ չեն թիրախավորվել՝ AfD-ն և BSW-ն՝ փոքր, ռուսամետ, ծայրահեղ ձախակողմյան կազմակերպություն։
Antibot4Navalny-ն կարծում է, որ արշավները կապված էին Կրեմլի ազդեցության գործողության՝ «Մատրյոշկայի» (ռուսական տիկնիկ) հետ, որը նախկինում կապված է եղել քաղաքական նպատակներով կեղծ բովանդակության տարածման հետ։
Չնայած Ռուսաստանի ներգրավվածության անհերքելի ապացույցներ չկան, «այլ հավաստի բացատրություն չկա», – ասել է խմբի ակտիվիստներից մեկը, որը AFP-ին հարցազրույց է տվել հաղորդագրությունների հավելվածի միջոցով։
«Մենք մոտ երկուուկես տարի ամեն օր հետևում ենք «Մատրյոշկային», – ասել է ակտիվիստը՝ նշելով, որ գերմանական արշավները նմանատիպ մեթոդներ են կիրառում։
AfD-ն և Ռուսաստանը «կիսում են աշխատանքը»
Կանաչների կուսակցության պատգամավոր և խորհրդարանի հետախուզության վերահսկողության հանձնաժողովի փոխնախագահ Կոնստանտին ֆոն Նոտցը ասում է, որ ակնհայտ է, որ Ռուսաստանը և ծայրահեղ աջերը «կիսում են աշխատանքը»։
«Ռուսաստանից Գերմանիա տարածվող պատմությունը, որի բյուջեն հասնում է միլիոնների, այնուհետև միտումնավոր վերահեռարձակվում է AfD-ի կողմից՝ նպատակային ձևով», – ասել է նա AFP-ին՝ հավելելով, որ նման ջանքերը տարածված են այսօրվա ընտրություններում։
Ընդդիմադիր օրենսդիրը նաև մեղադրել է կառավարությանը անգործության մեջ՝ կոչ անելով նրան «վերջապես լուրջ վերաբերվել այս վտանգներին»։
Ռուսաստանի դեսպանատունը AFP-ին ուղղված հայտարարության մեջ նման մեղադրանքները անվանել է «ծիծաղելի» և նշել, որ Գերմանիան և Եվրոպան գտնվում են «չափազանց վտանգավոր ուղու» վրա, որը չի ծառայում իրենց քաղաքացիների շահերին։
Մերցի կենտրոնամետ CDU/CSU դաշինքից և կենտրոնամետ ձախ SPD կուսակցությունից կազմված իշխող կոալիցիան հաճախ մեղադրում է Մոսկվային «հիբրիդային» պատերազմ վարելու մեջ, որը համատեղում է ապատեղեկատվությունը, լրտեսությունը և դիվերսիան։
AFP-ի հարցին կառավարությունը ուղղակիորեն չի մեկնաբանել «Մատրյոշկան», բայց ասել է, որ «տեղեկատվական մանիպուլյացիայի գործողությունները… վաղուց են ամենօրյա սպառնալիք ներկայացնում»։
BfV ներքին լրտեսական գործակալությունը հայտարարել է, որ տեղյակ է սոցիալական ցանցերում արշավի մասին և նկատել է նմանություններ ռուսական խմբի հետ։
Այնուամենայնիվ, դեռևս որևէ հակազդեցության միջոցառում չի հայտարարվել։
Հետախուզական վերահսկողության հանձնաժողովի նախագահ, CDU պատգամավոր Մարկ Հենրիխմանը նշել է, որ Գերմանիան պետք է զգույշ լինի նման արշավներին արձագանքելիս՝ ավելորդ ուշադրություն չգրավելու համար։
«Եթե որևէ արշավ թիրախավորելով՝ մենք դրան ավելի շատ հրապարակայնություն հաղորդենք, ապա, ակնհայտորեն, սխալ թույլ կտանք», – ասաց նա։
Antibot4Navalny-ն AFP-ին ասել է, որ չնայած բովանդակության ծավալը «տպավորիչ է», արշավի մինչ այժմ հասանելիությունը սահմանափակ է։
Հենրիխմանը խոստովանել է, որ գերմանացիները «մի փոքր ավելի զգույշ են» պետականորեն աջակցվող ապատեղեկատվության դեմ պայքարում և կոչ է արել երկրի լրտեսներին ավելի մեծ լիազորություններ տալ։
«Ճանաչողական պատերազմ»
Նա կարծում է, որ Ռուսաստանը վարում է «ճանաչողական պատերազմ», որի նպատակն է տարածել վախ և բաժանել Գերմանիան, որը սկսել է իր զինված ուժերի լայնածավալ վերակազմավորում և դարձել է Ուկրաինայի առաջատար դոնորը՝ ձգտելով զսպել Ռուսաստանի ռազմական նկրտումները։
«Մեկ բան հաստատ է. AfD-ն (Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր) Պուտինի խոսնակն է Գերմանիայում և գիտակցաբար շահագործում է այս պատմությունները», – մեղադրել է նա։
Սաքսոնիա-Անհալթում, որտեղ AfD-ն հույս ունի հաղթել սեպտեմբերի 6-ի նահանգային ընտրություններում, կուսակցության առաջնորդներն ու կողմնակիցները մերժում են այս մեղադրանքները։
Նրանք կարծում են, որ AfD-ն ունի ողջամտություն՝ կոչ անելու կառավարությանը դադարեցնել միլիարդներ ծախսել Ուկրաինայի և ներգաղթյալների վրա, և պաշտպանելու, որ Գերմանիան վերսկսի էժան ռուսական էներգակիրներ գնելը՝ իր դժվարին տնտեսությունը վերակենդանացնելու համար։
«Մեկ այլ երկրի հետ ողջամիտ փոխըմբռնման որոնումը չի նշանակում, որ դուք աշխատում եք դրա համար», – AFP-ին ասել է կուսակցության տարածաշրջանում առաջատար թեկնածու Ուլրիխ Զիգմունդը։
«Գերմանիայի շահերը մեր կողմնացույցն են, բայց այդ շահերին սպասարկելու համար մեզ նաև էժան հումք է պետք, դա փաստ է», – ասել է նա անցյալ շաբաթավերջին կուսակցության համագումարի շրջանակներում։
Աջակից Հանս-Յոախիմ Դիտրիխը, 66-ամյա թոշակառու բեռնատարի վարորդ, AFP-ին ասել է. «Կարծում եմ՝ մենք պետք է ավելի ուժեղ պնդենք, այդ թվում՝ AfD-ի շրջանակներում, որ Ռուսաստանը մեր բնական դաշնակիցն է»։
Բաց մի թողեք
Լատվիան և Ուկրաինան դիմում են ֆուտբոլին՝ գենդերային անհավասարությունը նվազեցնելու համար
ՆԱՏՕ-ն Թուրքիայի համար ծուղակ է լարել, որպեսզի նրա աշխարհաքաղաքական թռիչքը կասեցնի
Եվրոպան հակաբալիստիկ համակարգ է ստեղծում Թուրքիայում