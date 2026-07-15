ԵՄ  – ԱՄՆ սահմանային տվյալների համաձայնագրի շուրջ «էական մտահոգություններ» են մնում

ԵՄ կառավարությունները շարունակում են բաժանված մնալ ԱՄՆ-ի հետ տվյալների փոխանակման պաշտպանության միջոցների վերաբերյալ հիմնական բանակցություններից առաջ
Ազգերի մայրաքաղաքները շարունակում են տարաձայնություններ ունենալ ԵՄ-ԱՄՆ սահմանային անվտանգության համաձայնագրի նախագծի շուրջ, և դեսպանները չորեքշաբթի օրը պետք է որոշեն, թե արդյոք վերջին փոխզիջումը բավարար է բանակցությունները առաջ մղելու համար։
ԵՄ խորհրդի ներքին գրառման համաձայն՝ դեսպաններին կխնդրվի որոշել, թե արդյոք ԱՄՆ-ի հետ վերանայված համաձայնագիրը ընդունելի է, այն բանից հետո, երբ ամիսներ շարունակ բանակցությունները չեն կարողացել վերացնել տվյալների փոխանակման պաշտպանության միջոցների վերաբերյալ տարաձայնությունները։
ԵՄ-ն ամիսներ շարունակ բանակցություններ է վարել Վաշինգտոնի հետ այն մասին, թե ինչպես են ԱՄՆ իշխանությունները կարողանալու մուտք գործել ԱՄՆ մեկնող եվրոպացիների տվյալներին, այդ թվում՝ զգայուն կենսաչափական տեղեկատվությանը, ինչպիսիք են մատնահետքերը և դեմքի սկանավորումները։
Համաձայնության չհասնելու դեպքում երկրները կարող են կորցնել մուտքը ԱՄՆ վիզայի ազատման ծրագրին։ Որոշ Եվրախորհրդարանի անդամներ, ինչպես նաև ԵՄ տվյալների պաշտպանության վերահսկող մարմինը, կոչ են արել ավելի ուժեղ պաշտպանության միջոցների։
Վերջին ջանքերը հաջորդում են ԱՄՆ-ի հետ բանակցությունների մեկ այլ փուլին, այն բանից հետո, երբ մայրաքաղաքները դեմ են արտահայտվել ապրիլին ձեռք բերված սկզբունքային համաձայնագրին։
Որոշ կառավարություններ պնդում էին, որ նախագիծը բավարար երաշխիքներ չի տրամադրում այնպիսի հարցերի վերաբերյալ, ինչպիսիք են համաձայնագրի շրջանակը, տեղեկատվության փոխանակման մոդելը և տվյալների պաշտպանության կանոնները, որոնք վերաբերում են հետագա մշակմանը, հետագա փոխանցումներին, պահպանման ժամկետներին և զգայուն անձնական տվյալներին, ըստ դիվանագիտական փաստաթղթի։
Հանձնաժողովը վերադարձել է Վաշինգտոն՝ փոփոխություններ փնտրելու համար և այս ամսվա սկզբին ներկայացրել է վերանայված տեքստ։ Մինչդեռ մի քանի երկրներ ողջունել են բարելավումները, մյուսները շարունակել են արտահայտել «էական մտահոգություններ», ըստ փաստաթղթի։
Կառավարությունների վրա այժմ ճնշում է գործադրվում՝ որոշելու, թե արդյոք վերանայված տեքստը ընդունելի է, թե՞ բացահայտելու մնացած այն փոփոխությունները, որոնք, նրանց կարծիքով, դեռևս հնարավոր են։
Ժամանակները, սակայն, քիչ տեղ են թողնում բանակցությունների ևս մեկ երկարատև փուլի համար։
ԱՄՆ-ն ակնկալում է, որ մասնակից երկրները մինչև 2026 թվականի վերջը կունենան «Սահմանային անվտանգության բարելավված գործընկերություն» և, ըստ երևույթին, ճնշում է գործադրում ինչպես Բրյուսելի, այնպես էլ ազգային կառավարությունների վրա՝ մինչ այդ բանակցություններն ավարտելու համար։
Փաստաթղթի համաձայն՝ ԱՄՆ դեսպանատունը վերջերս նախագծի վերաբերյալ նախապատմական նամակ է ուղարկել ԵՄ բոլոր մայրաքաղաքներին։
Երբ ԵՄ-ն համաձայնության հասնի ԱՄՆ-ի հետ, Վաշինգտոնը դեռ պետք է երկկողմ համաձայնագրեր կնքի յուրաքանչյուր մասնակից երկրի հետ՝ նշելով, թե ԱՄՆ իշխանությունները որ տվյալների բազաներին կարող են մուտք գործել։
Առաջարկը առաջացրել է Եվրախորհրդարանի պատգամավորների դիմադրությունը, քանի որ տվյալները կփոխանցվեն ԱՄՆ ներգաղթի և մաքսային ծառայությանը (ICE), որը մեղադրվում է մարդու իրավունքների խախտումների մեջ։
«Կարծես թե եվրոպացի քաղաքացիների շատ անձնական տվյալներ կարող են փոխանցվել ICE-ին», – ասել է հոլանդացի «Renew» կուսակցության անդամ Ռաքել Գարսիա Հերմիդա-վան դեր Վալլեն։
«Ես չեմ կարծում, որ կա որևէ եվրոպացի քաղաքացի, որը ցանկանում է դա։ ԱՄՆ-ն ԵՄ-ին անվիզա մուտքի կարիք ունի նույնքան, որքան մենք՝ ԱՄՆ-ին։ [Դոնալդ] Թրամփը խոսում է ուժի լեզվով, ժամանակն է, որ մենք էլ դա անենք»։
Բաց մի թողեք
Մելոնիի բարեփոխումը ճնշում է առաջացնում երկրի ներսում և բախում Բրյուսելի հետ
ԵՄ հանձնաժողովը քննարկում է պաշտոնյաներին այլ երկրներում աշխատելու գործուղելու հարցը
Իսրայելին քննադատող մայրաքաղաքները ստիպում են ֆոն դեր Լեյենին դիմակայել անօրինական բնակավայրերի շուրջ