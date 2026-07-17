17/07/2026

EU – Armenia

Ռուսաստան մուտք գործող յուրաքանչյուր օտարերկրացի կգտնվի ոստիկանության և հատուկ ծառայությունների շուրջօրյա հսկողության տակ

infomitk@gmail.com 17/07/2026 1 min read

Ապագայում Ռուսաստան մուտք գործող միգրանտները պարտավորված կլինեն ձեռք բերել հեռախոս, որի միջոցով ոստիկանները կիմանան նրանց գտնվելու վայրը։

Այդ մասին, ինչպես փոխանցել է ՌԻԱ Նովոստին, Դաշնային խորհրդի միջազգային հարցերով կոմիտեի նիստում հայտարարել է ՌԴ ՆԳՆ գլխավոր քարտուղար-փոխնախարար Իգոր Զուբովը։

«Յուրաքանչյուր միգրանտ, որ այստեղ է գալիս աշխատանքի կամ երկարաժամկետ բնակության համար, գրանցման ժամանակ պարտավորված կլինի հեռախոս ձեռք բերել, որտեղ կգրանցի նրա էլեկտրոնային պրոֆիլը»,- ասել է Զուբովը և պարզաբանել, որ այդ դեպքում միգրանտը «չի կարողանալու առանց թույլտվության փոխել բնակության վայրը կամ մի բնակավայրից տեղափոխվել մյուսը»։

Ռուսաստանի ՆԳՆ բարձրաստիճան պաշտոնյան չի մասնավորեցրել՝ այդ պարտավորությունը միգրանտը ստանձնելու է ՌԴ օրենսդրությամբ սահմանված կարգո՞վ, թե՞ գերատեսչական որոշմամբ, բայց քանի որ նա այդ մասին խոսել է երկրի բարձրագույն օրենսդիր մարմնում, ենթադրելի է, որ դաշնային կառավարությունը մոտ ապագայում հանդես կգա օրենքը խստացնելու առաջարկությամբ։

Անցյալ շաբաթ ՌԴ նախագահ Պուտինը միգրանտների աշխատանքի իրավունքի վերաբերյալ օրենսդրական փոփոխությունների փաթեթ է ստորագրել։ Ըստ այդմ, աշխատանքի իրավունքի համար տարեկան վճար է սահմանվում նաև միգրանտների տասնութ տարին լրացած զավակների համար։ Եթե նրանք աշխատանքի իրավունք ձեռք չեն բերում, ապա տասնութ տարին լրանալուց հետո երեսունօրյա ժամկետում պետք է լքեն ՌԴ տարածքը։

Ռուսաստանի ՆԳ փոխնախարար Զուբովի ներկայացրած առաջարկությունը, ամենայն հավանականությամբ, օրենսդրական տեսք կստանա պետական դումայի ընտրություններից հետո։

Փաստացի Ռուսաստան մուտք գործող յուրաքանչյուր օտարերկրացի կգտնվի ոստիկանության և հատուկ ծառայությունների շուրջօրյա հսկողության տակ։ Ըստ երևույթին, սահմանափակումը կտարածվի նաև մինչ այդ Ռուսաստանում աշխատանք գտած անձանց վրա։

Բաց մի թողեք

1 min read

Քաղաքացիները Մալաթիայի ջրանցքից դուրս են բերել տղամարդու, ով հայտնել է, որ ևս 2 մարդ է ընկել ջրանցքը

17/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վարչապետը չի ուզում, որ հայկական դրոշը բարձրացնեն

17/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Տառասխալով ցուցանակներ՝ ճանապարհին. Լուսանկար

17/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Երբ ամուսնական հավատարմությունը ժամադրության է գնում. «Տումաչ Ռոմանտիկ»՝ սիրո, վախի և մարդկային անհեթեթության կատակերգության պրեմիերան՝ Ստանիսլավկու թատրոնում․ Լուսանկարներ

17/07/2026 infomitk@gmail.com

Պրոֆեսոր Ալեքսանդր Մալայան․ բժիշկ, ով մարդկանց վերադարձնում էր ոչ միայն տեսողությունը, այլև կյանքի լույսը

17/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ուկրաինայի խորհրդարանը աջակցում է նոր ռազմական կաբինետին՝ պաշտպանության նախարարի պաշտոնանկության շուրջ սկանդալի ֆոնին

17/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ-ն նշանակում է Ֆիտտոյին՝ Կիպրոս-Թուրքիա դժվար բանակցությունները վերսկսելու համար. Լուսանկար

17/07/2026 infomitk@gmail.com