Ամենա 3 պահերից մեկը՝ առաջինը.․․ Սիրուշոն հուզիչ շնորհավորել է որդու ծնունդը

Երգչուհի Սիրուշոն շնորհավորել է տղայի ծննդյան տարեդարձը՝ ջերմ տեսանյութ հրապարակելով առաջնեկի ծննդից։
Կից գրել է․ «Շնորհավոր ծնունդդ իմ տղա.. ինչ ասես չլսեցի տարիներ շարունակ քո ծնվելու ու իմ մասին…
Էս պահը մշտապես կմնա ինձ հետ…իմ կյանքի ամենասիրած, ամենաանբացատրելի, ԱՄԵՆԱ 3 պահերից մեկը՝ առաջինը..
12 տարի անցավ ու արդեն մեր ընկերն ես»։
Բաց մի թողեք
Մունդիալ – 2026․ Ինֆանտինոն 2026 թվականի Աշխարհի առաջնությունը անվանել է պատմության մեջ լավագույնը․ Լուսանկար
Ֆրանսիայի դեսպանատունը Ազգային տոնի ընդունելությանը հյուրերի սննդային թունավորման մասին հայտարարություն է տարածել
Մունդիալ – 2026. ՖԻՖԱ‑ն բացառել է ԱԱ-2026-ի եզրափակչի հետաձգումը անտառային հրդեհների ֆոնին. Լուսանկար