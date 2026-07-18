18/07/2026

EU – Armenia

Ամենա 3 պահերից մեկը՝ առաջինը.․․ Սիրուշոն հուզիչ շնորհավորել է որդու ծնունդը

infomitk@gmail.com 18/07/2026

Երգչուհի Սիրուշոն շնորհավորել է տղայի ծննդյան տարեդարձը՝ ջերմ տեսանյութ հրապարակելով առաջնեկի ծննդից։

Կից գրել է․ «Շնորհավոր ծնունդդ իմ տղա.. ինչ ասես չլսեցի տարիներ շարունակ քո ծնվելու ու իմ մասին…

Էս պահը մշտապես կմնա ինձ հետ…իմ կյանքի ամենասիրած, ամենաանբացատրելի, ԱՄԵՆԱ 3 պահերից մեկը՝ առաջինը..

12 տարի անցավ ու արդեն մեր ընկերն ես»։

Blog Image

Բաց մի թողեք

1 min read

Մունդիալ – 2026․ Ինֆանտինոն 2026 թվականի Աշխարհի առաջնությունը անվանել է պատմության մեջ լավագույնը․ Լուսանկար

18/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ֆրանսիայի դեսպանատունը Ազգային տոնի ընդունելությանը հյուրերի սննդային թունավորման մասին հայտարարություն է տարածել

18/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մունդիալ – 2026. ՖԻՖԱ‑ն բացառել է ԱԱ-2026-ի եզրափակչի հետաձգումը անտառային հրդեհների ֆոնին. Լուսանկար

18/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Էնդի Բերնեմը կդառնա Մեծ Բրիտանիայի նոր վարչապետը

18/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ադրբեջանում զինծառայող է զոհվել զորավարժությունների ժամանակ

18/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Արմավիրում 36-ամյա վարորդը բախվել է գազատար խողովակներին, վրաերթի ենթարկել 11-ամյա հետիոտնի․ վիրավոր կա. Լուսանկար

18/07/2026 infomitk@gmail.com

Վարկային համաներումը շքեղություն չէ

18/07/2026 infomitk@gmail.com