18/07/2026

EU – Armenia

Արմավիրում 36-ամյա վարորդը բախվել է գազատար խողովակներին, վրաերթի ենթարկել 11-ամյա հետիոտնի․ վիրավոր կա. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 18/07/2026 1 min read

Այսօր՝ հուլիսի 18-ին, խոշոր ավտովթար-վրաերթ է տեղի ունեցել Արմավիրի մարզում։

Ժամը 19:40-ի սահմաններում Այգեշատ գյուղում Երևանի բնակիչ 36-ամյա Լևոն Հ․-ն իր վարած «Mercedes» մակնիշի ավտոմեքենայով դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելի գոտուց, բախվել գազատար խողովակներին, կոտրել այն, ապա բախվել երկաթե էլեկտրասյանը, հայտնվել ավտոլվացման կետում՝ վրաերթի ենթարկելով հետիոտն 11-ամյա Է․ Բ․-ին։

Ինչպես հայտնում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, ավտովթար-վրաերթի հետևանքով Է․ Բ․-ն մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել է «Վաղարշապատ» բժշկական կենտրոն։

Վրաերթի ենթարկվածին առաջինը օգնության են հասել քաղաքացիները և ըստ քաղաքացիների հայտնածի օպերատիվորեն ժամանած շտապօգնության բժիշկների հերթապահ խումբը, ովքեր միչև հիվանդանոց տեղափոխելը տեղում առաջին բուժօգնություն են ցուցաբերել։

Հրշեջ փրկարարները հոսանքազրկել են ավտոմեքենան և տեղում իրականացրել հերթապահություն։

Դեպքի վայր են ժամանել նաև «Գազպրոմ Արմենիա», «Տրանսգազ» ընկերությունների աշխատակիցները, ովքեր սկսել են աշխատանքները վնասված գազատար խողովակը նորոգելու ուղղությամբ։

Դեպքի փաստով Վաղարշապատի քննչական բաժնում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։

Blog Image

Բաց մի թողեք

Վարկային համաներումը շքեղություն չէ

18/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Երևանի Մուրացանի փողոցում մարմին է հայտնաբերվել. ՆԳՆ-ն մանրամասներ է հայտնում

18/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ողբերգական վթար, «Volkswagen Tuareg»-ը «Չայնիի» ոլորանների մոտ հայտնվել է ձորում, վարորդը հայտնաբերվել է մեքենայից դուրս․ Լուսանկար

18/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Էնդի Բերնեմը կդառնա Մեծ Բրիտանիայի նոր վարչապետը

18/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ադրբեջանում զինծառայող է զոհվել զորավարժությունների ժամանակ

18/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Արմավիրում 36-ամյա վարորդը բախվել է գազատար խողովակներին, վրաերթի ենթարկել 11-ամյա հետիոտնի․ վիրավոր կա. Լուսանկար

18/07/2026 infomitk@gmail.com

Վարկային համաներումը շքեղություն չէ

18/07/2026 infomitk@gmail.com