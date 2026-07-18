Երևանի Մուրացանի փողոցում մարմին է հայտնաբերվել. ՆԳՆ-ն մանրամասներ է հայտնում

Հուլիսի 18-ին` ժամը 21։18-ին, ՆԳՆ 112 օպերատիվ կառավարման կենտրոն ահազանգ է ստացվել մայրաքաղաքի Մուրացանի փողոցում տեղի ունեցած միջադեպի վերաբերյալ։
Դեպքի վայր են մեկնել ՆԳՆ ոստիկանության օպերատիվ խմբեր, որտեղ հայտնաբերվել է դի։
ՆԳՆ հաղորդմամբ, ձեռնարկվում են անհետաձգելի օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումներ դեպքի բոլոր հանգամանքները պարզելու ուղղությամբ։
Բաց մի թողեք
Արմավիրում 36-ամյա վարորդը բախվել է գազատար խողովակներին, վրաերթի ենթարկել 11-ամյա հետիոտնի․ վիրավոր կա. Լուսանկար
Վարկային համաներումը շքեղություն չէ
Ողբերգական վթար, «Volkswagen Tuareg»-ը «Չայնիի» ոլորանների մոտ հայտնվել է ձորում, վարորդը հայտնաբերվել է մեքենայից դուրս․ Լուսանկար