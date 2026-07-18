18/07/2026

EU – Armenia

Երևանի Մուրացանի փողոցում մարմին է հայտնաբերվել. ՆԳՆ-ն մանրամասներ է հայտնում

infomitk@gmail.com 18/07/2026 1 min read

Հուլիսի 18-ին` ժամը 21։18-ին, ՆԳՆ 112 օպերատիվ կառավարման կենտրոն ահազանգ է ստացվել մայրաքաղաքի Մուրացանի փողոցում տեղի ունեցած միջադեպի վերաբերյալ։

Դեպքի վայր են մեկնել ՆԳՆ ոստիկանության օպերատիվ խմբեր, որտեղ հայտնաբերվել է դի։

ՆԳՆ հաղորդմամբ, ձեռնարկվում են անհետաձգելի օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումներ դեպքի բոլոր հանգամանքները պարզելու ուղղությամբ։

Բաց մի թողեք

1 min read

Արմավիրում 36-ամյա վարորդը բախվել է գազատար խողովակներին, վրաերթի ենթարկել 11-ամյա հետիոտնի․ վիրավոր կա. Լուսանկար

18/07/2026 infomitk@gmail.com

Վարկային համաներումը շքեղություն չէ

18/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ողբերգական վթար, «Volkswagen Tuareg»-ը «Չայնիի» ոլորանների մոտ հայտնվել է ձորում, վարորդը հայտնաբերվել է մեքենայից դուրս․ Լուսանկար

18/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Էնդի Բերնեմը կդառնա Մեծ Բրիտանիայի նոր վարչապետը

18/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ադրբեջանում զինծառայող է զոհվել զորավարժությունների ժամանակ

18/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Արմավիրում 36-ամյա վարորդը բախվել է գազատար խողովակներին, վրաերթի ենթարկել 11-ամյա հետիոտնի․ վիրավոր կա. Լուսանկար

18/07/2026 infomitk@gmail.com

Վարկային համաներումը շքեղություն չէ

18/07/2026 infomitk@gmail.com