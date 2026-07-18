Մունդիալ – 2026․ Ինֆանտինոն 2026 թվականի Աշխարհի առաջնությունը անվանել է պատմության մեջ լավագույնը․ Լուսանկար

ՖԻՖԱ-ի նախագահ Ջանի Ինֆանտինոն ԱՄՆ-ում, Կանադայում և Մեքսիկայում անցկացված աշխարհի առաջնությունը անվանել է պատմության մեջ լավագույնը։
«Ես ձեզ խոստացել էի, որ կանցկացնենք հիանալի աշխարհի առաջնություն։ Անկասկած, այն գերազանցեց բոլոր սպասումները։ Ամերիկյան երազանքը դարձել է իրականություն, մենք Ամերիկայում միավորել ենք աշխարհը:
Մենք բոլորս այս իրադարձության մասնակիցն ենք, և դրա համար ցանկանում եմ ձեզ շնորհակալություն հայտնել։ Մնացել է ընդամենը երկու հանդիպում, սակայն արդեն հիմա կարելի է ասել, որ այս մրցաշարից շահել են ամբողջ աշխարհը, Ամերիկան և FIFA-ն»,-ասել է Ինֆանտինոն։
v
Բաց մի թողեք
Ամենա 3 պահերից մեկը՝ առաջինը.․․ Սիրուշոն հուզիչ շնորհավորել է որդու ծնունդը
Ֆրանսիայի դեսպանատունը Ազգային տոնի ընդունելությանը հյուրերի սննդային թունավորման մասին հայտարարություն է տարածել
Մունդիալ – 2026. ՖԻՖԱ‑ն բացառել է ԱԱ-2026-ի եզրափակչի հետաձգումը անտառային հրդեհների ֆոնին. Լուսանկար