19/07/2026

EU – Armenia

Մունդիալ – 2026․ Ինֆանտինոն 2026 թվականի Աշխարհի առաջնությունը անվանել է պատմության մեջ լավագույնը․ Լուսանկար

infomitk@gmail.com 18/07/2026 1 min read

ՖԻՖԱ-ի նախագահ Ջանի Ինֆանտինոն ԱՄՆ-ում, Կանադայում և Մեքսիկայում անցկացված աշխարհի առաջնությունը անվանել է պատմության մեջ լավագույնը։ 

«Ես ձեզ խոստացել էի, որ կանցկացնենք հիանալի աշխարհի առաջնություն։ Անկասկած, այն գերազանցեց բոլոր սպասումները։ Ամերիկյան երազանքը դարձել է իրականություն, մենք Ամերիկայում միավորել ենք աշխարհը:

Մենք բոլորս այս իրադարձության մասնակիցն ենք, և դրա համար ցանկանում եմ ձեզ շնորհակալություն հայտնել։ Մնացել է ընդամենը երկու հանդիպում, սակայն արդեն հիմա կարելի է ասել, որ այս մրցաշարից շահել են ամբողջ աշխարհը, Ամերիկան և FIFA-ն»,-ասել է Ինֆանտինոն։

v

Բաց մի թողեք

Ամենա 3 պահերից մեկը՝ առաջինը.․․ Սիրուշոն հուզիչ շնորհավորել է որդու ծնունդը

18/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ֆրանսիայի դեսպանատունը Ազգային տոնի ընդունելությանը հյուրերի սննդային թունավորման մասին հայտարարություն է տարածել

18/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մունդիալ – 2026. ՖԻՖԱ‑ն բացառել է ԱԱ-2026-ի եզրափակչի հետաձգումը անտառային հրդեհների ֆոնին. Լուսանկար

18/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Էնդի Բերնեմը կդառնա Մեծ Բրիտանիայի նոր վարչապետը

18/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ադրբեջանում զինծառայող է զոհվել զորավարժությունների ժամանակ

18/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Արմավիրում 36-ամյա վարորդը բախվել է գազատար խողովակներին, վրաերթի ենթարկել 11-ամյա հետիոտնի․ վիրավոր կա. Լուսանկար

18/07/2026 infomitk@gmail.com

Վարկային համաներումը շքեղություն չէ

18/07/2026 infomitk@gmail.com