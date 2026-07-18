18/07/2026

EU – Armenia

Ֆրանսիայի դեսպանատունը Ազգային տոնի ընդունելությանը հյուրերի սննդային թունավորման մասին հայտարարություն է տարածել

infomitk@gmail.com 18/07/2026 1 min read

Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանությունը պաշտոնապես արձագանքել է հուլիսի 14-ին Ազգային տոնի առթիվ կազմակերպված ընդունելության ընթացքում գրանցված միջադեպին՝ հաստատելով, որ միջոցառման մի շարք մասնակիցների մոտ ի հայտ են եկել սննդային թունավորման ախտանիշներ։

Դեսպանությունը  տեղեկացրել է, որ պատճառները պարզելու նպատակով դիմել է ՀՀ առողջապահության նախարարությանը։

Բաց մի թողեք

1 min read

Մունդիալ – 2026․ Ինֆանտինոն 2026 թվականի Աշխարհի առաջնությունը անվանել է պատմության մեջ լավագույնը․ Լուսանկար

18/07/2026 infomitk@gmail.com

Ամենա 3 պահերից մեկը՝ առաջինը.․․ Սիրուշոն հուզիչ շնորհավորել է որդու ծնունդը

18/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մունդիալ – 2026. ՖԻՖԱ‑ն բացառել է ԱԱ-2026-ի եզրափակչի հետաձգումը անտառային հրդեհների ֆոնին. Լուսանկար

18/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Էնդի Բերնեմը կդառնա Մեծ Բրիտանիայի նոր վարչապետը

18/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ադրբեջանում զինծառայող է զոհվել զորավարժությունների ժամանակ

18/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Արմավիրում 36-ամյա վարորդը բախվել է գազատար խողովակներին, վրաերթի ենթարկել 11-ամյա հետիոտնի․ վիրավոր կա. Լուսանկար

18/07/2026 infomitk@gmail.com

Վարկային համաներումը շքեղություն չէ

18/07/2026 infomitk@gmail.com