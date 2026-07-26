26/07/2026

EU – Armenia

Մեքենան դուրս է եկել երթևեկելի գոտուց, բախվել քարերին ու հողաթմբերին և հայտնվել ձորակում․ կա վիրավnր․ Լուսանկար

infomitk@gmail.com 26/07/2026 1 min read

Հուլիսի 26֊ին ավտովթար է տեղի ունեցել Արմավիրի մարզում։

Ժամը 06։30֊ի սահմաններում Վաղարշապատ-Երևան ավտոճանապարհին, Ծաղկունք գյուղի վարչական տարածքում Վայոց ձորի մարզի բնակիչ 38-ամյա Զևս Ն․-ն իր վարած «Opel Astra» մակնիշի ավտոմեքենայով դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելի գոտուց և քարերին ու հողաթմբերին բախվելով հայտնվել ձորակում։

Վթարի հետևանքով վարորդը մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել է «Վաղարշապատ» բժշկական կենտրոն։

Վթարի փաստով Վաղարշապատի քննչական բաժնում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, որտեղ էլ պարզվում է ավտոմեքենայի սեփականատիրոջ ինքնությունը։

Բաց մի թողեք

1 min read

«Մեգամոլ» առևտրի կենտրոնի մոտ բախվել են «Range Rover»-ը և «Opel Astra»-ն․ կան վիրավորներ․ Լուսանկար

26/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Խոշոր ավտովթար է տեղի ունեցել Գեղարքունիքում․ վիրավորներ կան. Լուսանկար

26/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ողբերգական վթար, Թալին-Քարակերտ ճանապարհին «ԿամԱԶ» է կողաշրջվել, 51-ամյա վարորդը կյանքից հեռացել է․ Լուսանկար

25/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ռոնալդուն կոշտ պահանջներ է դրել և նոր աստղ է ընտրել Ալ-Նասրի համար

26/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Արաղչիի պահանջը ԵՄ-ից և ՄԱԿ-ից

26/07/2026 infomitk@gmail.com

Հայաստանի տնտեսությունը հակամարդկային ճահճի եզրին

26/07/2026 infomitk@gmail.com

Ոչ բոլորին է պետք թույլ տալ մոտենալ Սուրբ հաղորդությանը․ Սամվել դպիր Գրիգորյան

26/07/2026 infomitk@gmail.com