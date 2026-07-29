29/07/2026

EU – Armenia

ԱԺ-ում լրագրողների մասնագիտական գործունեության «նոր և աննախադեպ խստացումները» գործում են 2021 թ.-ից. Ռուբինյան

infomitk@gmail.com 29/07/2026 1 min read

9-րդ գումարման ԱԺ նախագահի թեկնածու, «Քաղաքացիական պայմանագիր» խմբակցության պատգամավոր Ռուբեն Ռուբինյանը անդրադարձել է իր ստորագրած որոշումներից մեկին, որն ակտիվորեն քննարկվում է սոցցանցերում և ԶԼՄ-ներում:

«ԱԺ-ում լրագրողների մասնագիտական գործունեության «նոր և աննախադեպ խստացումներն ու սահմանափակումները» գործում են 2021 թվականից։

ԱԺ շենքում անվտանգության կանոնների վերաբերյալ որոշման մեջ արված նոր փոփոխությունների շարքում չեն եղել փոփոխություններ, որոնք վերաբերում են լրագրողական գործունեությանը, առավել ևս դրա սահմանափակմանը։

Սիրելի լրագորղներ, դուք սա կարող էիք պարզել ինքներդ՝ ձեր թանկագին ժամանակից ընդամենը 5 րոպե նվիրելով նախորդ կանոնները փոփոխված կանոնների հետ համեմատելուն»,- գրել է նա։

«Ուժեղ Հայաստան» կուսակցության մամուլի խոսնակ Մարիաննա Ղահրամանյանը գրել էր, թե Ռուբեն Ռուբինյանը որոշում է ստորագրել, որով գործնականում սահմանափակվում է ԱԺ-ի տարածքում լրատվամիջոցների աշխատանքը։

Բաց մի թողեք

1 min read

ՆԳՆ-ն սահմանել է պահանջված համարանիշների նոր չափորոշիչներ. գինը՝ մինչև 8 մլն դրամ. մանրամասներ

28/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վարչապետը տեղեկացրել է, որ ավարտել է «Իշխանություն և առաջընթաց»-ի ընթերցանությունը. Լուսանկար

28/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչ արձակուրդ է սպասվում նորակոչիկներին

28/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Բեռլինի հպարտության շքերթի վրա հարձակումը նոր հարցեր է առաջացնում ԵՄ հետախուզական տվյալների փոխանակման վերաբերյալ

29/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իսպանիայի Սանչեսը պաշտպանում է իր գործունեությունը

29/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ հանձնաժողովը քննադատում է Հռոմին SAFE-ի 14.9 միլիարդ եվրոյի պաշտպանական վարկերի ուշացման համար

29/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ուկրաինայի Fire Point-ը հայտարարում է, որ ԵՄ բյուրոկրատիան խոչընդոտում է հրթիռների ընդլայնմանը

29/07/2026 infomitk@gmail.com