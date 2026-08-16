Թվային իրավունքները բավարար չեն։ Եվրոպային անհրաժեշտ է մարդու մուտքի իրավունք

Ժամանակն է պաշտպանել առանց սմարթֆոնի անհրաժեշտ ծառայություններին մուտք գործելու իրավունքը
Այն պահը, որը համոզեց ինձ, որ Եվրոպայի թվային վերափոխման հետ կապված ինչ-որ բան այն չէ, կապված չէր արհեստական բանականության, հսկողության կամ սոցիալական ցանցերի հետ։ Դա տեղի ունեցավ բանկում։
Ես գնացել էի իմ հունական բանկ՝ փոխարինելու բանկոմատի քարտը, որի ժամկետը լրանալու էր։ Իմ հերթին սպասելուց հետո բացատրեցի, թե ինչու եմ այնտեղ, միայն թե ինձ ասացին, որ ինձ չեն կարող տեսնել, քանի որ ես հանդիպում չունեմ։ Երբ հարցրի, թե արդյոք հանդիպումը կարող է պարզապես անձամբ նշանակվել այնտեղ, ինձ հրահանգեցին դա անել բանկի սմարթֆոնի հավելվածի միջոցով։
Երբ նկատում ես այս օրինաչափությունը, սկսում ես այն տեսնել ամենուր։
Մի քանի ամիս առաջ ես գնել էի գերմանական արտադրության ականջակալների նոր զույգ։ Դրանք չէին միանում իմ նոութբուքին, մինչև ես չներբեռնեի արտադրողի հավելվածը։
Ես նույն թվային արգելապատնեշի հետ բախվեցի Եվրոպայի ամենահայտնի ֆրանսիական հյուրանոցային խմբերից մեկին պատկանող շքեղ հյուրանոցում։ Սպասելով գտնել սենյակային սպասարկման ճաշացանկը և սովորական տեղեկատուն, ես փոխարենը գտա մի գիրք, որտեղ էջ առ էջ QR կոդեր էին։ Նույնիսկ այնպիսի պարզ բան, ինչպիսին նախաճաշ պատվիրելն էր, դարձել էր ևս մեկ հետևելի թվային իրադարձություն։ Մի ժամանակ անալոգային և մասնավոր փոխազդեցությունը այժմ միջնորդվում և գրանցվում էր հեռախոսի ծրագրաշարի միջոցով։
Տրանսպորտային օպերատորները, մանրածախ առևտրականները և կառավարությունները բոլորը միացել են այս շարժմանը։ Յուրաքանչյուրն իր որոշումը կայացրել է առանձին, բայց միասին ստեղծել են մի բան, որը նրանցից ոչ մեկը չէր նախատեսել. հասարակություն, որտեղ մասնակցությունը ավելի ու ավելի է կախված սարքերից, որոնք քաղաքացիները պետք է գնեն, պահպանեն և փոխարինեն իրենց սեփական միջոցներով։
Մարդիկ այժմ փոքրամասնություն են առցանց
Եվրոպայում կա միտում այս վիճակը մեղադրելու ամերիկյան խոշոր տեխնոլոգիական ընկերություններին, կարծես սմարթֆոններից կախվածությունը Սիլիկոնյան հովտի տվյալների և վերահսկողության նկատմամբ ագահ ախորժակի ևս մեկ հետևանք լիներ։ Սակայն այս պահանջները պարտադրող ընկերությունները հաճախ եվրոպական են։ Դա հունական բանկ էր, գերմանական արտադրող և ֆրանսիական հյուրանոցային խումբ, գումարած տարբեր եվրոպական կառավարություններ և տրանսպորտային մարմիններ։
Ամերիկյան տեխնոլոգիական ընկերությունները կարող են ապահովել օպերացիոն համակարգերը, հարթակները և սարքերը, սակայն եվրոպական հաստատությունները ընտրում են դրանք պարտադիր դարձնել: Նրանք որոշում են, որ փողին, շարժունակությանը, պետական կառավարմանը և գնված ապրանքներին հասանելիությունը պետք է անցնի իրենց սպառողների կողմից մատակարարվող սարքավորումների վրա տեղադրված ծրագրային ապահովման միջոցով: Եվրոպան չի կարող հավաստիորեն ներկայանալ որպես թվային իրավունքների պաշտպան, մինչդեռ իր սեփական ընկերություններն ու կառավարությունները անընդհատ վերացնում են առանց սմարթֆոնի ապրելու գործնական հնարավորությունը:
Այն, ինչ հաճախ նկարագրվում է որպես թվային փոխակերպում, նույնպես պատասխանատվության փոխանցում է: Հաստատությունները կրճատում են ծախսերը՝ փոխարինելով հաշվիչներն ու հեռախոսագծերը հավելվածներով և չաթբոտներով, մինչդեռ քաղաքացիները ապահովում են դրանք գործարկելու համար անհրաժեշտ սարքավորումները, կապը և աշխատուժը:
Լիբերալ ժողովրդավարությունը միշտ հիմնված է եղել այն սկզբունքի վրա, որ քաղաքացիները պետք է կարողանան իրականացնել իրենց իրավունքները և մասնակցել տնտեսական կյանքին առանց պետության կամ պետական հաստատությունների կողմից սահմանված ավելորդ խոչընդոտների: Այնուամենայնիվ, մենք ընդունել ենք մասնակցության նոր նախապայման: Մեր փողին, տրանսպորտին, առողջապահությանը, պետական ծառայություններին և նույնիսկ մեր գնած ապրանքներին հասանելիությունը այժմ կախված է մասնավոր կերպով գնված սմարթֆոն ունենալուց, կրելուց և պահպանելուց:
Բեռը ամենից շատ ընկնում է նրանց վրա, ում կյանքը չի համապատասխանում պահանջներին: Տարեց քաղաքացիները ավելի ու ավելի են կախված հարազատներից կամ խնամողներից՝ այն գործերի համար, որոնք մի ժամանակ միայնակ էին կառավարում: Այդ կախվածությունը քայքայում է ինչպես անձնական կյանքը, այնպես էլ ինքնավարությունը՝ ստիպելով նրանց կիսվել ֆինանսական կամ բժշկական տվյալներով պարզապես այն պատճառով, որ հաստատությունները վերաձևավորել են այդ ծառայություններին մուտք գործելու եղանակը: Նույնը վերաբերում է նաև հաշմանդամություն ունեցող անձանց, որոնք բացառված են ոչ թե ծառայության կողմից, այլ մուտքի կազմակերպման եղանակով։
Թվային դարաշրջանի նոր տիրակալները
Այս վերափոխման կողմնակիցները մատնանշում են հարմարավետությունը, արդյունավետությունը և անվտանգությունը: Նրանք չեն սխալվում, բայց խնդիրն առաջանում է, երբ հարմարավետությունը դադարում է ընտրություն լինելուց և դառնում է պարտադիր պայման: Ազատությունը նվազում է, երբ մասնակցությունը կախված է սպառողական տեխնոլոգիաների որոշակի կատեգորիայի ձեռքբերումից, հատկապես, երբ այն ո՛չ տրամադրվում է, ո՛չ էլ ընտրովի:
Եվրոպան տասնամյակներ շարունակ դարձել է թվային իրավունքների, անձնական կյանքի պաշտպանության և առցանց հարթակների կարգավորման համաշխարհային առաջատար: Հիմա ժամանակն է ճանաչել մարդու մուտքի իրավունքը: Ոչ մի անձ չպետք է պարտավոր լինի ունենալ, կրել կամ օգտագործել սմարթֆոն՝ կարևոր պետական կամ մասնավոր ծառայություններին մուտք գործելու համար:
Հասարակությունը, որը մասնակցությունը պայմանավորում է մասնավոր սպառողական սարքի սեփականությամբ, շփոթում է տեխնոլոգիական առաջընթացը ժողովրդավարական իրավունքների և ազատությունների հետ։
Բաց մի թողեք
Թուրքիան ամենաշատ բնական գազը ներմուծել է Ադրբեջանից
Բրազիլիան ԵՄ-ից պարզություն է փնտրում, քանի որ հակամանրէային առևտրի սահմանափակումները մոտենում են
Ռուսաստանը խոստովանում է բենզինի նոր պակասի մասին՝ Ուկրաինայի կողմից շարունակվող հեռահար հարվածների ֆոնին