Բրազիլիան ԵՄ-ից պարզություն է փնտրում, քանի որ հակամանրէային առևտրի սահմանափակումները մոտենում են

Արտահանման սահմանափակումները սպառնում են մեղմել ԵՄ-Մերկոսուրի վաղ շրջանի հաջողությունները
ՄԱՆԱՈՒՍ, Բրազիլիա — Բրազիլիան դեռևս չգիտի, թե արդյոք տավարի և թռչնամսի արտահանումը ԵՄ կարող է շարունակվել սեպտեմբերից հետո, քանի որ Բրյուսելը գնահատում է հակամանրէային վերահսկողության վերաբերյալ լրացուցիչ փաստաթղթերը։
ApexBrasil արտահանման խթանման գործակալության կողմից կազմակերպված Exporta Mais Brasil Amazônia առևտրային միջոցառման շրջանակներում ելույթ ունենալով՝ Բրազիլիայի գյուղատնտեսության նախարարության աղբյուրները նշել են, որ Բրյուսել են ուղարկել «հզոր տեխնիկական փաստաթղթեր», որոնք ցույց են տալիս կենդանիների մոտ հակամանրէային օգտագործման վերաբերյալ ԵՄ սահմանափակումների պահպանումը։
Մայիսին Եվրոպական հանձնաժողովը Բրազիլիան հանեց անասնապահության մեջ հակամանրէային միջոցների վերաբերյալ ԵՄ սահմանափակումներին համապատասխանող երկրների թարմացված ցանկից։ ԵՄ կանոնները արգելում են որոշակի հակամանրէային միջոցների օգտագործումը կենդանիների աճը խթանելու կամ արտադրողականությունը մեծացնելու համար։
Այս քայլը կարող է խաթարել գյուղատնտեսական առևտուրը։ Բրազիլիան ԵՄ-ին տավարի և թռչնամսի մատակարար է, մինչդեռ Եվրոպան Բրազիլիայի երկրորդ խոշորագույն արտահանման շուկան է Չինաստանից հետո։
«Փաստաթղթերը օբյեկտիվորեն ցույց են տալիս, թե ինչպես է բրազիլական համակարգը ապահովում ԵՄ-ի կողմից սահմանված սանիտարական պահանջների կատարման ստուգումը, պաշտոնական վերահսկողությունը, հետագծելիությունը, մոնիթորինգը և համապատասխանության հավաստագրումը», – ասել է նախարարության աղբյուրը։
Բրազիլացի պաշտոնյաները նշել են, որ Բրյուսելը դեռևս «համառոտ պատասխան» չի տվել ներկայացված հայտին։
Նրանք ընդգծել են, որ Բրազիլիան չի ձգտում ԵՄ սանիտարական չափորոշիչների որևէ մեղմացման։ «Բրազիլիան կենդանական ծագման մթերքներ է արտահանում ավելի քան 150 երկրներ, այդ թվում՝ իրենց խիստ պահանջներով ճանաչված շուկաներ», – ասել է աղբյուրը։
Մինչդեռ բրազիլացի արտահանողները փորձում են ապահովել բացառություններ այն ապրանքների համար, որոնք կարող են ավելի հեշտությամբ ցույց տալ համապատասխանությունը, մասնավորապես՝ թռչնամսի և մեղրի։
Բրյուսելը, ինչպես սպասվում է, առաջիկա շաբաթներին աուդիտ կանցկացնի բրազիլական թռչնամսի և մեղրի արտադրության օբյեկտների համար։ Հաջող աուդիտը կարող է թույլ տալ այդ արտահանումները շարունակել սեպտեմբերի 3-ի վերջնաժամկետից հետո։
ԵՄ արտահանման փաստացի դադարեցումը կարող է նաև խաթարել որոշ առավելություններ, որոնք Բրազիլիան ստացել է ԵՄ-Մերկոսուր առևտրային համաձայնագրի շրջանակներում, որը ժամանակավորապես ուժի մեջ է մտնում մայիսի 1-ից։
ApexBrasil-ի նախագահ Լաուդեմիր Մյուլլերը նշել է, որ բրազիլական մեղրի արտահանումը ԵՄ 270%-ով աճել է համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց և մաքսատուրքերը զրոյի հասցնելուց հետո՝ նախորդ տարվա համեմատ։
«Մենք շատ անհանգստացած ենք։ Բրազիլիայի արտահանողները շատ անհանգստացած են», – ասել է Մյուլլերը՝ նշելով, որ երկրի մեղրի մեծ մասը արտադրվում է կոոպերատիվների և ընտանեկան ֆերմաների կողմից։
Մյուլլերը վեճը որակել է որպես բյուրոկրատական, այլ ոչ թե աղտոտված կամ չհամապատասխանող արտադրանքի հարց, և հույս է հայտնել, որ երկու կողմերը կկարողանան արագ լուծել այն։
«Եթե նրանք դա չանեն, դա շատ վատ կլինի», – ասել է նա։ «Մենք անհանգստացած ենք, քանի որ դա ազդում է փոքր, միջին և խոշոր բիզնեսների վրա։ Այն ազդում է ամբողջ համակարգի վրա»։
Բաց մի թողեք
Թուրքիան ամենաշատ բնական գազը ներմուծել է Ադրբեջանից
Թվային իրավունքները բավարար չեն։ Եվրոպային անհրաժեշտ է մարդու մուտքի իրավունք
Ռուսաստանը խոստովանում է բենզինի նոր պակասի մասին՝ Ուկրաինայի կողմից շարունակվող հեռահար հարվածների ֆոնին