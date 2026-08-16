Ինչպես են ռուսական հարձակումները և եվրոպական պրոտեկցիոնիզմը թակարդում Ուկրաինայի կենսականորեն կարևոր հացահատիկը

Կիևը ցանկանում է ԵՄ երկրների օգնությունը, քանի որ Սև ծովի հրթիռային հարվածները խեղդում են հացահատիկի արտահանումը, բայց մայրաքաղաքները վախենում են իրենց սեփական ֆերմերների զայրույթից։
Ուկրաինայի սովորաբար առատ հացահատիկի արտահանումը խրված է երկրում՝ Սև ծովում ռուսական հարձակումների, Դանուբի երաշտի և Կիևի ամենամոտ դաշնակիցների անվստահության միջև։
Սա վատ լուր է համաշխարհային սննդի գների համար։
«Եթե այսպես շարունակվի, դուք կրկին կունենաք համաշխարհային գների առնվազն 25, 30 տոկոս աճ՝ բոլոր այն հետևանքներով, որոնք մենք ունեցանք 2022 թվականին համաշխարհային սննդի գնաճի համար», – ասաց Ուկրաինայի գյուղատնտեսության նախարար Տարաս Վիսոցկին։
Հրթիռային հարվածների պատճառով բեռնատար նավերը հեռու են պահվում իր նավահանգիստներից, Կիևը կրկին փորձում է ելք գտնել Եվրոպայի միջոցով։ Սակայն նրա պահեստային երթուղիները անցնում են ցամաքային ճանապարհով՝ ԵՄ երկրներով, այդ թվում՝ Լեհաստանով, Հունգարիայով և Սլովակիայով, որտեղ ուկրաինական հացահատիկի նախորդ ալիքները կառավարություններին բախեցին ներքին կոշտ հակազդեցության։
Ուկրաինական գյուղատնտեսական արտահանման վերջին ալիքը Արևելյան Եվրոպայի միջոցով հանգեցրեց գյուղացիների, մասնավորապես՝ Լեհաստանի, զանգվածային բողոքի ցույցերի, որոնք բողոքում էին, որ էժան ուկրաինական արտադրանքը, որը նախատեսված էր միայն տարածաշրջանով անցնելու համար, փոխարենը հայտնվում էր իրենց ներքին շուկաներում: Լեհաստանը 2023 թվականին արգելք դրեց ուկրաինական հացահատիկի վրա, ինչպես նաև նմանատիպ միջոցառումներ ձեռնարկեց Հունգարիայում և Սլովակիայում՝ խախտելով ԵՄ առևտրային կանոնները և վատթարացնելով հարաբերությունները Ուկրաինայի հետ։
Կիևի նոր կոչերը և պնդումը, որ հացահատիկը կտեղափոխվի միայն ԵՄ հարևանների տարածքով, ստիպել են Վարշավային հավաստիացնել իր գյուղացիներին, որ դրանցից ոչ մեկը չի հայտնվի Լեհաստանում։
«Մենք ամեն ինչ անում ենք էմբարգոն պահպանելու համար», – երկուշաբթի օրը Radio ZET-ին ասել է Լեհաստանի գյուղատնտեսության նախարար Ստեֆան Կրաևսկին՝ անդրադառնալով Լեհաստանի կողմից ուկրաինական հացահատիկի ներմուծման արգելքին։
Արգելափակված պարգևատրում
Աշխարհի խոշորագույն հացահատիկ արտադրողներից մեկը՝ Ուկրաինան, սովորաբար իր գյուղատնտեսական արտահանման ավելի քան 90 տոկոսը ծովային ճանապարհով է ուղարկում: Այդ առևտրի խափանումը Ռուսաստանի 2022 թվականի ներխուժումից հետո նպաստեց համաշխարհային սննդամթերքի գների ռեկորդային բարձրացմանը: Այս ամռանը Ռուսաստանը և Ուկրաինան ակտիվացրել են միմյանց նավահանգիստների և Սև ծովով նավագնացության վրա հարձակումները։
Ուկրաինան օգոստոսի առաջին ինը օրերին արտահանել է ընդամենը 463,000 մետրիկ տոննա հացահատիկ՝ սովորական տեմպերի մոտ մեկ երրորդը, ասել է Վիսոցկին։ Նոյեմբերին, երբ գա նոր բերքը, երկիրը վտանգում է սպառել այն հացահատիկի պահեստը, որը չի կարող արտահանել։
Կիևը անցյալ շաբաթ Եվրահանձնաժողովից խնդրել է 220 միլիոն եվրո՝ իր գյուղացիներին օգնելու համար հաղթահարել խափանումները։
Չվերադարձվող դրամաշնորհը կսուբսիդավորի բանկային վարկերը՝ թույլ տալով փոքր և միջին ֆերմերային տնտեսություններին պահել իրենց հացահատիկը մինչև առաքման վերսկսումը, այլ ոչ թե վաճառել վնասով։ Հանձնաժողովի խոսնակը հաստատել է խնդրանքի ստացումը, բայց չի ասել, թե արդյոք Բրյուսելը կտրամադրի գումարը։
Սակայն փողը կարող է միայն ժամանակ գնել։ Ավելի մեծ խնդիր է նավերը Ուկրաինայի նավահանգիստներ վերադարձնելը։
Հուլիսի վերջից ի վեր ոչ մի հացահատիկ տեղափոխող նավ չի մտել Օդեսայի շրջակա նավահանգիստներ, չնայած դրանք բաց են մնում։ Այդ ամիս ռուսական հրթիռը հարվածեց նավահանգստից դուրս եկող եգիպտացորեն տեղափոխող նավի, որի հետևանքով զոհվեց 10 մարդ։ Նավը խորտակվեց մեկ շաբաթ անց։
Հարձակումից հետո անձնակազմը հրաժարվել է նավարկել, իսկ նավագնացության ընկերությունները դադարեցրել են ծառայությունները։
«Նավերի սեփականատերերը և անձնակազմը պարզապես վախենում են։ Նրանք ընդհանրապես պատրաստ չեն նավերը ուղարկել», – ասաց Վիսոցկին։ «Խնդիրը նրանում չէ, որ անհնար է հասնել դրան։ Նրանք պարզապես պատրաստ չեն»։
Վերադառնալով սահմանին
Սևծովյան երթուղու փակուղու պատճառով Ուկրաինան բանակցություններ է վարում Ռումինիայի, Լեհաստանի, Հունգարիայի, Սլովակիայի և Մոլդովայի հետ՝ ցամաքային ճանապարհով ավելի շատ հացահատիկ տեղափոխելու համար։
Սակայն այդ երթուղիները չեն կարող պարզապես փոխարինել ծովային արտահանումը։
Հացահատիկի երկաթուղով և ճանապարհով տեղափոխումը մեկ տոննայի համար արժե 50-70 դոլարով ավելի, ասաց Վիսոցկին։ Երբ հացահատիկի գները կտրուկ աճեցին 2022 թվականին Ռուսաստանի լայնածավալ ներխուժումից հետո, արտահանողները կարողացան կլանել այդ հավելավճարը։ Այսօրվա գներով նրանք չեն կարող։
«Դա շահույթ չհետապնդող է», – ասաց Վիսոցկին։
Ուկրաինայի հիմնական այլընտրանքային երթուղին՝ Ռումինիայի միջով, նույնպես սահմանափակումների է բախվում: Դանուբի ջրի ցածր մակարդակը սահմանափակում է սևծովյան Կոնստանցա նավահանգիստ հասնող բեռների քանակը։
Եվ ավելի շատ հացահատիկ տեղափոխելը ցամաքային ճանապարհով վերակենդանացնում է Կիևի համար մեկ այլ խնդիր՝ ԵՄ հարևանների քաղաքական հակազդեցությունը։
Լեհ ֆերմերները 2023 և 2024 թվականներին շրջափակել են Ուկրաինայի հետ անցակետերը՝ գյուղատնտեսական առևտուրը վերածելով Կիևի և նրա ամենաուժեղ պատերազմական կողմնակիցներից մեկի միջև քաղաքականապես ամենապայթյունավտանգ խնդիրներից մեկի։
Սակայն Ուկրաինան, ըստ Վիսոցկու, չի խնդրում ավելի մեծ մուտք դեպի ԵՄ շուկա։
ԵՄ քվոտաները այժմ սահմանափակում են ուկրաինական ցորենի վաճառքը դաշինքին տարեկան 1.3 միլիոն տոննայի սահմաններում, ինչը, ըստ Վիսոցկու, նախկին հոսքի կրկնությունը դարձնում է «իրավաբանորեն անհնար»: Կիևը կձգտի ավելի մեծ քվոտա միայն այն դեպքում, եթե ԵՄ-ն ինքը առաջարկի դա, հավելեց նա։
«ԵՄ-ի ներսում պետք է կոնսենսուս լինի ԵՄ ֆերմերների հետ», – ասաց նա։
Վարշավան պնդել է, որ իր հացահատիկի էմբարգոն կմնա ուժի մեջ: Սակայն, չնայած ուկրաինական հացահատիկը չի կարող վաճառվել Լեհաստանում, կառավարությունը համագործակցում է Կիևի հետ՝ այն անցկացնելու համար։
Կիևի հետ բանակցությունները «վերաբերում են բացառապես ուկրաինական հացահատիկի սահուն տեղափոխմանը երրորդ երկրներ, այլ ոչ թե դրա արտահանմանը կամ լեհական շուկա մուտք գործելուն», – ասաց Լեհաստանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Մաչեյ Վևիրը՝ հավելելով, որ ուկրաինական հացահատիկը շարունակում է կարևոր լինել Ասիայի և Աֆրիկայի շատ երկրների համար։
Վստահության դեֆիցիտ
Լեհ ֆերմերների համար հացահատիկի անխափան անցնելու երաշխիքները բավարար չեն, քանի որ ֆերմերային խմբերը պնդում են, որ ենթադրաբար այլ երկրներ ուղարկվող որոշ բեռնափոխադրումներ երբեք իրականում չեն լքում Լեհաստանը։
Լյուբլինի գյուղատնտեսական պալատի ղեկավար և սահմանային շրջափակումների առաջնորդներից մեկը՝ Գուստավ Յեդրեյեկը, պնդում էր, որ բեռնափոխադրումները էլեկտրոնային եղանակով գրանցվում են որպես արտասահման առաքված, մինչդեռ հացահատիկն ինքնին վաճառվում է Լեհաստանի ներսում։
«Փաստաթղթերը մեկնում են Լիտվա, Չեխիա կամ Սլովակիա, և հացահատիկը մնում է Լեհաստանում», – ասաց նա։ Լեհաստանի կառավարությունը մշտապես հերքել է նման մեղադրանքները։
Հարցին, թե արդյոք նա վստահում է այն հավաստիացումներին, որ ուկրաինական լրացուցիչ հացահատիկը պարզապես կանցնի երկրով, Յեդրեյեկը միանշանակ պատասխանեց.
«Ես բացարձակապես չեմ հավատում դրան»։
Բաց մի թողեք
Գյուղացիները տարհանվում են, քանի որ Բելգիան պայքարում է ռեկորդային անտառային հրդեհի դեմ
Հունաստանի նախագահի հստակ ուղերձը Թուրքիային․ միջազգային մակարդակով ճանաչել ցեղասպանությունը
Կիևի ուժերը վերադարձրել են 26 բնակավայր և ավելի քան 600 կմ² տարածք Ուկրաինայի հարավ-արևելքում