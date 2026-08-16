Գյուղացիները տարհանվում են, քանի որ Բելգիան պայքարում է ռեկորդային անտառային հրդեհի դեմ

Հրդեհը Բելգիայի ժամանակակից պատմության մեջ ամենամեծն է
Շաբաթ օրը Բելգիայի արևելքում հարյուրավոր գյուղացիների տարհանման հրաման էր տրվել, քանի որ հրշեջները պայքարում էին երկրի պատմության մեջ ամենասարսափելի անտառային հրդեհներից մեկի դեմ, որի հետևանքով արգելոցի հսկայական տարածքները վերածվել էին այրված անապատի։
Ուժեղացումներ են բերվել ամբողջ երկրից՝ Գերմանիայի սահմանի մոտ գտնվող Հայ Ֆենս այգում ուրբաթ բռնկված և արագ տարածվող հրդեհի դեմ պայքարելու համար, որին օգնելու համար ԵՄ-ի տարբեր երկրներից ժամանել են ուղղաթիռներ և ջրային ռմբակոծիչներ։
Պաշտոնյաների կողմից Բելգիայի ժամանակակից պատմության մեջ ամենամեծը համարվող հրդեհը բռնկվել է փխրուն տորֆային հողերի և սոճու անտառների տարածքում, որը ավերվել էր 1911 թվականի զանգվածային անտառային հրդեհներից՝ նմանատիպ ծայրահեղ ջերմային ալիքների և երաշտի ժամանակահատվածում։
Շաբաթ օրվա ուշ երեկոյան այն այրել էր ավելի քան 2700 հեկտար՝ ուրբաթ օրվա ընդամենը 80 հեկտարի համեմատ, ասվում է տեղական իշխանությունների հայտարարության մեջ։
«Այլևս ոչինչ չես տեսնում, ամենուրեք ծուխ է», – AFP-ին հեռախոսով ասել է մոտակա Վեյմս շրջանում գտնվող ռեստորանի սեփականատեր Դեյվիդ Ռոդոլֆսը։
Ռոդոլֆսն ասել է, որ իր գործընկերները ականատես են եղել ուրբաթ օրը բռնկված հրդեհին։
«Սեղանների վրա մոխիր էր թափվում, և հետո մենք խնդրեցինք մեր հաճախորդներին հեռանալ։ Աղանդեր չկար, բոլորը պետք է հեռանային», – ասել է 38-ամյա տղամարդը։
Իշխանությունները զգուշացրել են, որ տարածաշրջանի կոպիտ տեղանքը «խանգարում է արտակարգ ծառայություններին մոտիկից պայքարել հրդեհի դեմ… օգտագործելով իրենց սովորական մեթոդները»։
Իշխանությունների տվյալներով՝ Սուրբրոդտի և Բյուտգենբախի մոտակա գյուղերի բնակիչներին շաբաթ օրվա կեսօրին հրամայվել է տարհանվել որպես նախազգուշական միջոց։
«Բելգա» լրատվական գործակալությունը հայտնել է, որ 600 մարդու հրամայվել է հեռանալ։ Հարևան Մալմեդիի մունիցիպալիտետի մարզադահլիճը բացվել է ապաստան տրամադրելու համար։
«Մենք այստեղ ենք՝ նրանց տեղեկատվություն տրամադրելու և նրանց հիմնական կարիքները բավարարելու համար, այսինքն՝ սնունդ, ջուր և հանգստի վայր, հատկապես ամենախոցելի մարդկանց համար», – դեպքի վայրում AFP-ին ասել է Բելգիայի Կարմիր խաչի ներկայացուցիչ Ռոմանե Բուհաբենը։
Տարածքում գտնվող մյուսներին խորհուրդ է տրվել մնալ տանը և փակ պահել դռներն ու պատուհանները։
Վալոնիայի տարածաշրջանային իշխանությունների խոսնակ Նիկոլաս Երնոն զգուշացրել է, որ հրդեհը վերահսկողության տակ չէ։
«Կա վտանգ, որ հրդեհը կարող է հասնել տներ, բայց մենք օգտագործում ենք բոլոր հասանելի ռեսուրսները՝ դրանք պաշտպանելու համար», – ասել է Երնոն։
AFP-ի լրագրողը, որին ուղեկցել են այրվող գոտի, տեսել է սևացած բուսականության հսկայական տարածք, որի մեջ կախված էր խիտ դեղին ծուխ։
Դժվար տեղանք
Բելգիան արագորեն ակտիվացրել է Եվրամիության քաղաքացիական պաշտպանության մեխանիզմը՝ թույլ տալով նրան անձնակազմ և սարքավորումներ խնդրել ամբողջ մայրցամաքից։
Նիդեռլանդական ուղղաթիռ արդեն տեղում էր, ևս երկուսը ճանապարհին էին, ինչպես նաև երկու շվեդական ջրային ռմբակոծիչներ։
«Նրանք վաղվանից կսկսեն գործել», – AFP-ին ասել է եվրահանձնակատար Հաջա Լահբիբը՝ հրդեհը անվանելով մայրցամաքին ազդող «կլիմայական ցնցումների» վերջին նշանը։
«Երբեք անտառային հրդեհների սեզոնը այդքան վաղ չի սկսվել տարվա ընթացքում և չի հասել այդքան հյուսիսային լայնությունների», – ասել է նա։
Գործողությունները դժվարանում էին ճահճուտների տեղանքի պատճառով՝ խոտհարքների, տորֆային ճահճուտների և բարձրացված փայտե տախտակամածերի խառնուրդ։
Հրշեջները «նահանջել են անտառի եզրը և թույլ են տվել, որ խոտհարքների որոշ հատվածներ այրվեն, քանի որ տարածքը շատ դժվար է մուտք գործել», – ասել է Երնոն։
«Իրավիճակը բարդ է և մեծապես կախված է օդային ռեսուրսներից», – հավելել է նա։
Ֆերմերները օգնություն են առաջարկում
Սոցիալական ցանցերում բազմաթիվ ֆերմերներ հրապարակել են իրենց լուսանկարներ, որոնցում նրանք ուղևորվում են հրդեհի գոտի՝ արտակարգ իրավիճակների խմբերին աջակցելու համար։
Բելգիայի ներքին գործերի նախարար Բեռնար Քվինտինը AFP-ին ասել է, որ «շոկի մեջ է» ավերածությունների արագությունից և մասշտաբներից։
«Բայց միևնույն ժամանակ, մենք շնորհակալ ենք կատարված աշխատանքի համար: Դուք կարող եք տեսնել այստեղ գտնվող ֆերմերներին, որոնք մեքենայով շրջում են և շարունակում են խոնավացնել տարածքը», – ասաց Քվինտինը։
Ինչպես Եվրոպայի մեծ մասը, Բելգիան նույնպես վերջին օրերին նոր ուժեղ շոգի ալիք է ապրել, ուրբաթ օրը երկրի որոշ հատվածներում ջերմաստիճանը հասել է մինչև 37 աստիճան Ցելսիուսի։
Անտառային հրդեհը գտնվում է Գերմանիայի արևմուտքում բռնկված մեկ այլ խոշոր հրդեհից ընդամենը մի քանի տասնյակ կիլոմետր հեռավորության վրա, որն արդեն ստիպել է տարհանել մոտ 1800 մարդու, իսկ կրակը մոտենում է Հյուրտգենվալդ քաղաքի առաջին տներին։
Բաց մի թողեք
Ինչպես են ռուսական հարձակումները և եվրոպական պրոտեկցիոնիզմը թակարդում Ուկրաինայի կենսականորեն կարևոր հացահատիկը
Հունաստանի նախագահի հստակ ուղերձը Թուրքիային․ միջազգային մակարդակով ճանաչել ցեղասպանությունը
Կիևի ուժերը վերադարձրել են 26 բնակավայր և ավելի քան 600 կմ² տարածք Ուկրաինայի հարավ-արևելքում