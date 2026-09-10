ԱՄՆ միջանկյալ ընտրությունները կարող են բարձրացնել Եվրոպայի պաշտպանության վստահությունը։ Իան Լեսերը նշել է, որ Եվրոպան միևնույն է ստիպված կլինի գործ ունենալ քաոսային Ամերիկայի հետ։
Սալոնիկի, Հունաստան – Նոյեմբերին ԱՄՆ միջանկյալ ընտրությունները կարող են չփոխել ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի ոճը, բայց դրանք կարող են օգնել Եվրոպային ավելի վստահ զգալ ՆԱՏՕ-ի նկատմամբ ԱՄՆ հանձնառության հարցում, ըստ ԱՄՆ արտաքին քաղաքականության փորձագետ Իան Լեսերի։
Լեսերը, որը մասնագիտացած է տրանսատլանտյան հարցերում և 1994-95 թվականներին աշխատել է ԱՄՆ Պետդեպարտամենտի քաղաքականության պլանավորման շտաբում, պնդում է, որ ընտրությունները պարտադիր չէ, որ փոխեն ԱՄՆ քաղաքականությունը, բայց կարող են Եվրոպային ավելի շատ զրուցակիցներ տալ։
«Կարծում եմ՝ դա Եվրոպային ավելի մեծ վստահություն կտա, հատկապես ՆԱՏՕ-ի նկատմամբ ԱՄՆ հանձնառության և եվրոպական անվտանգության մեջ ներկայության հարցում։ Երկու կողմերից էլ, մասնավորապես Կոնգրեսում և Սենատում, կարելի է հույս դնել շատ ավելի մեծ աջակցության վրա», – ասել է նա Euractiv-ին Սալոնիկում տված հարցազրույցում։
Հարցին, թե արդյոք սա նշանակում է, որ անկանխատեսելիությունը կնվազի, Լեսերը, որը նաև Գերմանական Մարշալի հիմնադրամի ականավոր գիտաշխատող է, պատասխանեց. «Անկանխատեսելիության հետևանքները կարող են ավելի քիչ լինել: Ես չեմ կարծում, որ վարչակազմի ոճն ինքնին կփոխվի, քանի որ նախագահ Թրամփը լիովին ձևավորված քաղաքական գործիչ է»:
Այնուամենայնիվ, նա զգուշացրեց Եվրոպային չսպասել, որ առևտրային հարաբերությունները կդառնան ավելի քիչ դժվար, քանի որ դրանք հեշտ չէին նույնիսկ Բայդենի վարչակազմի օրոք:
«Անկախ նոյեմբերի արդյունքից, Եվրոպան որոշ ժամանակ ստիպված է լինելու գործ ունենալ բևեռացված և քաոսային Ամերիկայի հետ», – ասաց նա:
Ուկրաինայի Patriot-ի հարցը
Միևնույն ժամանակ, Լեսերը Վաշինգտոնի՝ Ուկրաինային Patriot հրթիռներ ներքին արտադրության լիցենզիա տրամադրելու մտադրությունը որակեց որպես «խորհրդանշական»:
Նա ասաց, որ ԱՄՆ-ն հակված է փնտրել Ուկրաինային օգնելու ուղիներ, որն այժմ հուսահատ վիճակում է, երբ խոսքը վերաբերում է օդային պաշտպանությանը:
«Սա բավականին խորհրդանշական է: Կարծում եմ, որ Վաշինգտոնի այս վարչակազմը շատ հակված է նախևառաջ մտածել առևտրային պայմանավորվածությունների մասին, որոնք բավարարում են ռազմավարական նպատակները», – ասաց նա:
«Ես վստահ չեմ, որ Patriot-ը ապագայում կլինի նախընտրելի համակարգը՝ հաշվի առնելով արժեքը։ Հնարավոր է՝ Ուկրաինան կարողանա նմանատիպ համակարգեր արտադրել ավելի ցածր գնով։ Դա հնարավոր է։ Սակայն պատրաստման ժամկետները շատ, շատ երկար են, և անհրաժեշտությունը բացարձակապես անհապաղ է», – ասաց նա։
Փոխարենը, նա ասաց, որ ավելի հրատապ անհրաժեշտություն կա ավելի էժան անօդաչու թռչող սարքերի պաշտպանության համակարգերի, որոնք կարող են արտադրվել մասշտաբային և շատ ավելի ցածր գնով։
Բաց մի թողեք
Նորվեգիայի վարչապետը հայտարարել է, որ Զելենսկիի ինքնաթիռը Օսլո մեկնելիս «գրեթե խոցվել է» անօդաչու թռչող սարքի կողմից
Կոստան ասում է, որ ԵՄ նոր հարկերը կկրճատեն երկրների Բրյուսելին կատարվող վճարումները
ԱՄՆ-ն ճնշում է գործադրում ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցների վրա՝ Միջազգային քրեական դատարանը ոչնչացնելու համար