Ավստրալիայի կառավարությունը խախտում է լռությունը ԵՄ «ասոցացված անդամ» դառնալու անիրատեսական գաղափարի շուրջ

Այն բանից հետո, երբ Եվրոպական միությունը Կանադային հրավիրեց դառնալ ասոցացված անդամ՝ հնարավորություն ստեղծելով, որ հեռավոր երկրները նույնպես կարողանան միանալ նման կարգավիճակով, Ավստրալիայի կառավարությունն անդրադարձավ սեփական հեռանկարներին։
Ավստրալիայի կառավարությունը արձագանքել է Եվրախորհրդարանի նախագահ Ռոբերտա Մեցոլայի ակնարկին, ըստ որի՝ Ավստրալիան և Նոր Զելանդիան նույնպես կարող են հրավիրվել՝ դառնալու Եվրոպական միության «ասոցացված անդամներ»։
Թեև Ավստրալիայի և ԵՄ-ի հարաբերությունները «երբեք ավելի ամուր կամ կարևոր չեն եղել», պաշտոնական ներկայացուցիչը նշել է, որ Կանբերան կենտրոնացած է ԵՄ-Ավստրալիա առևտրային համաձայնագրի վերջնական տեսքի բերման վրա, «որը մեզ էլ ավելի կմերձեցնի»։
«Սերնդի մեջ մեկ անգամ կնքվող այս գործարքը մեր ֆերմերներին, արտահանողներին, արտադրողներին և բիզնեսին հնարավորություն է տալիս մուտք գործել ԵՄ 27 երկրների շուկա և հասանելիություն ստանալ 450 միլիոն սպառողի համար», – ասել է ներկայացուցիչը։
«Ավստրալիան առևտրային երկիր է, և գլոբալ անորոշության պայմաններում առևտրային գործընկերությունների խորացումը տնտեսապես հիմնավորված քայլ է»։
Նոր Զելանդիայի կառավարության ներկայացուցիչը Reuters-ին տված մեկնաբանություններում նույնպես պարզաբանել է, որ «ԵՄ-ի հետ Նոր Զելանդիայի՝ ասոցացված անդամ դառնալու վերաբերյալ որևէ քննարկում չի եղել»։
Այս արձագանքը հաջորդել է Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի՝ չորեքշաբթի օրը Ստրասբուրգում «Եվրոպական միության վիճակի մասին» իր նշանակալի ելույթի ժամանակ հնչեցրած հայտարարությանը, որով Կանադայի համար բացվում է ԵՄ ասոցացված անդամ դառնալու հնարավորությունը։
ԵՄ-Ավստրալիա առևտրային համաձայնագրի շուրջ բանակցություններն ավարտվել էին անցյալ տարվա մարտին։ Այնուամենայնիվ, կողմերը դեռ պետք է անցնեն վավերացման գործընթաց, որը կարող է բարդանալ երկու կողմերի ֆերմերների մտահոգությունների պատճառով՝ կապված համաձայնագրում ներառված մսի քվոտաների հետ։
Համաձայնագիրը սահմանում է քվոտաներ զգայուն ապրանքների համար, այդ թվում՝ ավստրալական տ Բրյուսելի և Կանբերայի միջև բանակցությունները նախկինում՝ 2023 թվականին, տապալվել էին գյուղատնտեսական քվոտաների շուրջ տարաձայնությունների պատճառով։
Բաց մի թողեք
Բրյուսելը փորձում է հանգստացնել Թրամփին Կանադան ԵՄ ասոցացված անդամ դարձնելու առաջարկի վերաբերյալ
Ծնողներ, գաղտնիություն, խորհրդարաններ. սկսվում է պայքարը ֆոն դեր Լայենի՝ սոցիալական ցանցերի օգտագործման արգելքի շուրջ
Ֆոն դեր Լեյենը առաջարկում է ախտորոշում, բայց ոչ բուժում ԵՄ-ի համար