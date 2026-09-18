Գերմանիայի ընտրությունները Մերցին ավելի մեծ ճնշման տակ են դնում

Ակնկալվում է, որ կիրակի օրը Մեկլենբուրգ-Արևմտյան Պոմերանիայում և Բեռլինում կայանալիք ընտրությունները կուժեղացնեն ճնշումը Գերմանիայի կանցլերի վրա։
ԲԵՐԼԻՆ – Կիրակի օրը Գերմանիայում տեղի կունենան կարևոր տարածաշրջանային ընտրություններ, մինչ Ֆրիդրիխ Մերցը և նրա գլխավորած Քրիստոնեա-դեմոկրատական միությունը (CDU) բախվում են քաղաքական լուրջ մարտահրավերների։
Սաքսոնիա-Անհալթում գրանցված ընտրական աղետալի արդյունքներից հետո (որտեղ CDU-ի ձայները կրկնակիից ավելի նվազեցին, իսկ ծայրահեղ աջ «Այլընտրանք Գերմանիայի համար» (AfD) կուսակցությունը համոզիչ հաղթանակ տարավ)՝ Մերցի՝ կանցլեր դառնալու հեռանկարները կարող են էական վնաս կրել այս հանգստյան օրերին Մեկլենբուրգ-Արևմտյան Պոմերանիայում և Բեռլինում կայանալիք ընտրությունների արդյունքում։
Իրավիճակը հատկապես լարված է CDU-ի համար Մեկլենբուրգ-Արևմտյան Պոմերանիայում, որտեղ վարկանիշի կտրուկ անկումը կուսակցությանը վտանգավոր կերպով մոտեցրել է 5 տոկոսանոց ընտրական շեմին։
Եթե կուսակցությանը չհաջողվի հաղթահարել այդ շեմը և առաջին անգամ զրկվի նահանգային խորհրդարանում տեղեր ունենալու հնարավորությունից, դա աննախադեպ անհաջողություն կլինի նրա համար։
CDU-ի ներսում մեղադրանքներ են հնչում Սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության (SPD) նախընտրական քարոզարշավի հասցեին. վերջինիս ներկայացուցիչ, նահանգի վարչապետ Մանուելա Շվեզիգը AfD-ի դեմ պայքարը դարձրել է իր քարոզարշավի առանցքային թեման։
Քանի որ SPD-ն այժմ ընդամենը փոքր տարբերությամբ է զիջում AfD-ին, Շվեզիգն ընտրությունները ներկայացնում է որպես երկու ուժերի պայքար՝ օգտագործելով «Die Frau gegen Blau» («Կինն ընդդեմ կապույտի») կարգախոսը, որը հղում է AfD-ի քաղաքական գույնին։
CDU-ի ներկայացուցիչները պնդում են, որ այս ռազմավարությունը Հոլմը Մեկլենբուրգ-Արևմտյան Պոմերանիայում SPD-ի (Գերմանիայի սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցություն) քարոզարշավը բնութագրեց որպես «խիստ բևեռացնող»։
«Շվեզիգը հանդես է գալիս հետևյալ ուղերձով. կա՛մ «հիմար» AfD-ն (Գերմանիայի այլընտրանք), կա՛մ ես։ Եվ հենց դրա շնորհիվ էլ նա ձայներ է խլում ձախակողմյան ճամբարից», – ասել է նա լրագրողներին։
Բեռլին. CDU-ի դիրքերը կայունանում են, «Ձախերը» հավակնում են ղեկավար պաշտոնի
Բեռլինում CDU-ի (Քրիստոնեա-դեմոկրատական միություն) համար իրավիճակն այնքան էլ մռայլ չէ։ Քրիստոնյա-դեմոկրատ քաղաքապետ Կայ Վեգները մշտական ճնշման տակ է հայտնվել մայրաքաղաքի էլեկտրացանցի վրա հունվարին կատարված հարձակման կապակցությամբ իր գործողությունների պատճառով։
Երբ հարցումների արդյունքներով նրա վարկանիշը կտրուկ անկում ապրեց, Վեգները հայտարարեց, որ դուրս է գալիս քարոզարշավից։
Դրանից հետո CDU-ն որպես առաջատար թեկնածու առաջադրեց քաղաքի ֆինանսների նախարար Շտեֆան Էվերսին։ Էվերսին հաջողվել է կայունացնել կուսակցության՝ նվազող վարկանիշը, և ներկայումս CDU-ն գրեթե հավասար դիրքերում է «Ձախերի» կուսակցության հետ։
Մինչդեռ «Ձախերի» առաջատար թեկնածու Էլիֆ Էրալպը հույս ունի դառնալ առաջին քաղաքական գործիչը նախկին Արևելյան Գերմանիայի կոմունիստական SED-ի իրավահաջորդ կուսակցությունից, ով կստանձնի Բեռլինի կառավարող քաղաքապետի պաշտոնը։ Սակայն դրան հասնելու համար նրան անհրաժեշտ կլինի SPD-ի և «Կանաչների» աջակցությունը, ինչպես նաև՝ իրեն սատարելու պատրաստ կուսակցական հիմք։
Բեռլինի «Ձախերի» կուսակցության որոշ հատվածներ, որոնք բախվել են լուրջ տարաձայնությունների՝ «Համաս»-ի ահաբեկչությանը ցուցաբերած ենթադրյալ աջակցության պատճառով, դեմ են SPD-ի և «Կանաչների» հետ կառավարություն կազմելուն։
Ընտրություններից երկու շաբաթից էլ պակաս ժամանակ մնացած՝ նրանք ներկայացրին մի փաստաթուղթ, որով մերժվում է SPD-ի, «Ձախերի» և «Կանաչների» միջև կենտրոնա-ձախակողմյան կոալիցիայի հնարավորությունը։ Այս դիրքորոշման հիմքում ընկած է այն մտավախությունը, որ կառավարության կազմում ընդգրկվելու դեպքում «Ձախերը» ստիպված կլինեն մեղմել իրենց դիրքորոշումը և ավելի քիչ արմատական գործել։
Էվ Ակնկալվում է, որ նրա նպատակը կլինի միասնական դիրքորոշման ձևավորումը՝ ի պատասխան կուսակցության սպասվող անհաջող արդյունքների։
Վերջերս CDU-ի՝ երկրամասերի ղեկավար պաշտոնը զբաղեցնող ութ ներկայացուցիչներ հանդես եկան համատեղ նամակով, որը լայնորեն մեկնաբանվեց որպես Մերցին ցուցաբերված աջակցություն՝ կանցլերի նկատմամբ աճող ճնշման ֆոնին։
Բաց մի թողեք
Ֆրանսիացի քաղաքական գործիչ Ատալը հայտարարում է՝ ժամանակն է ստեղծելու «Եվրոպայի Միացյալ Նահանգներ»
Կանադացի Քարնին չի աջակցում ֆոն դեր Լեյենի ասոցացված անդամի ծրագրին
Հինգ ԵՄ առաջնորդներ. Եվրոպան պետք է ավելի լավ ծախսեր կատարի, ոչ թե պարզապես ավելի շատ