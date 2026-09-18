18/09/2026

EU – Armenia

Գերմանիայի ընտրությունները Մերցին ավելի մեծ ճնշման տակ են դնում

infomitk@gmail.com 18/09/2026 1 min read

Ակնկալվում է, որ կիրակի օրը Մեկլենբուրգ-Արևմտյան Պոմերանիայում և Բեռլինում կայանալիք ընտրությունները կուժեղացնեն ճնշումը Գերմանիայի կանցլերի վրա։

ԲԵՐԼԻՆ – Կիրակի օրը Գերմանիայում տեղի կունենան կարևոր տարածաշրջանային ընտրություններ, մինչ Ֆրիդրիխ Մերցը և նրա գլխավորած Քրիստոնեա-դեմոկրատական ​​միությունը (CDU) բախվում են քաղաքական լուրջ մարտահրավերների։

Սաքսոնիա-Անհալթում գրանցված ընտրական աղետալի արդյունքներից հետո (որտեղ CDU-ի ձայները կրկնակիից ավելի նվազեցին, իսկ ծայրահեղ աջ «Այլընտրանք Գերմանիայի համար» (AfD) կուսակցությունը համոզիչ հաղթանակ տարավ)՝ Մերցի՝ կանցլեր դառնալու հեռանկարները կարող են էական վնաս կրել այս հանգստյան օրերին Մեկլենբուրգ-Արևմտյան Պոմերանիայում և Բեռլինում կայանալիք ընտրությունների արդյունքում։

Իրավիճակը հատկապես լարված է CDU-ի համար Մեկլենբուրգ-Արևմտյան Պոմերանիայում, որտեղ վարկանիշի կտրուկ անկումը կուսակցությանը վտանգավոր կերպով մոտեցրել է 5 տոկոսանոց ընտրական շեմին։

Եթե կուսակցությանը չհաջողվի հաղթահարել այդ շեմը և առաջին անգամ զրկվի նահանգային խորհրդարանում տեղեր ունենալու հնարավորությունից, դա աննախադեպ անհաջողություն կլինի նրա համար։

CDU-ի ներսում մեղադրանքներ են հնչում Սոցիալ-դեմոկրատական ​​կուսակցության (SPD) նախընտրական քարոզարշավի հասցեին. վերջինիս ներկայացուցիչ, նահանգի վարչապետ Մանուելա Շվեզիգը AfD-ի դեմ պայքարը դարձրել է իր քարոզարշավի առանցքային թեման։

Քանի որ SPD-ն այժմ ընդամենը փոքր տարբերությամբ է զիջում AfD-ին, Շվեզիգն ընտրությունները ներկայացնում է որպես երկու ուժերի պայքար՝ օգտագործելով «Die Frau gegen Blau» («Կինն ընդդեմ կապույտի») կարգախոսը, որը հղում է AfD-ի քաղաքական գույնին։

CDU-ի ներկայացուցիչները պնդում են, որ այս ռազմավարությունը Հոլմը Մեկլենբուրգ-Արևմտյան Պոմերանիայում SPD-ի (Գերմանիայի սոցիալ-դեմոկրատական ​​կուսակցություն) քարոզարշավը բնութագրեց որպես «խիստ բևեռացնող»։

«Շվեզիգը հանդես է գալիս հետևյալ ուղերձով. կա՛մ «հիմար» AfD-ն (Գերմանիայի այլընտրանք), կա՛մ ես։ Եվ հենց դրա շնորհիվ էլ նա ձայներ է խլում ձախակողմյան ճամբարից», – ասել է նա լրագրողներին։

Բեռլին. CDU-ի դիրքերը կայունանում են, «Ձախերը» հավակնում են ղեկավար պաշտոնի

Բեռլինում CDU-ի (Քրիստոնեա-դեմոկրատական ​​միություն) համար իրավիճակն այնքան էլ մռայլ չէ։ Քրիստոնյա-դեմոկրատ քաղաքապետ Կայ Վեգները մշտական ​​ճնշման տակ է հայտնվել մայրաքաղաքի էլեկտրացանցի վրա հունվարին կատարված հարձակման կապակցությամբ իր գործողությունների պատճառով։

Երբ հարցումների արդյունքներով նրա վարկանիշը կտրուկ անկում ապրեց, Վեգները հայտարարեց, որ դուրս է գալիս քարոզարշավից։

Դրանից հետո CDU-ն որպես առաջատար թեկնածու առաջադրեց քաղաքի ֆինանսների նախարար Շտեֆան Էվերսին։ Էվերսին հաջողվել է կայունացնել կուսակցության՝ նվազող վարկանիշը, և ներկայումս CDU-ն գրեթե հավասար դիրքերում է «Ձախերի» կուսակցության հետ։

Մինչդեռ «Ձախերի» առաջատար թեկնածու Էլիֆ Էրալպը հույս ունի դառնալ առաջին քաղաքական գործիչը նախկին Արևելյան Գերմանիայի կոմունիստական ​​SED-ի իրավահաջորդ կուսակցությունից, ով կստանձնի Բեռլինի կառավարող քաղաքապետի պաշտոնը։ Սակայն դրան հասնելու համար նրան անհրաժեշտ կլինի SPD-ի և «Կանաչների» աջակցությունը, ինչպես նաև՝ իրեն սատարելու պատրաստ կուսակցական հիմք։

Բեռլինի «Ձախերի» կուսակցության որոշ հատվածներ, որոնք բախվել են լուրջ տարաձայնությունների՝ «Համաս»-ի ահաբեկչությանը ցուցաբերած ենթադրյալ աջակցության պատճառով, դեմ են SPD-ի և «Կանաչների» հետ կառավարություն կազմելուն։

Ընտրություններից երկու շաբաթից էլ պակաս ժամանակ մնացած՝ նրանք ներկայացրին մի փաստաթուղթ, որով մերժվում է SPD-ի, «Ձախերի» և «Կանաչների» միջև կենտրոնա-ձախակողմյան կոալիցիայի հնարավորությունը։ Այս դիրքորոշման հիմքում ընկած է այն մտավախությունը, որ կառավարության կազմում ընդգրկվելու դեպքում «Ձախերը» ստիպված կլինեն մեղմել իրենց դիրքորոշումը և ավելի քիչ արմատական ​​գործել։

Էվ Ակնկալվում է, որ նրա նպատակը կլինի միասնական դիրքորոշման ձևավորումը՝ ի պատասխան կուսակցության սպասվող անհաջող արդյունքների։

Վերջերս CDU-ի՝ երկրամասերի ղեկավար պաշտոնը զբաղեցնող ութ ներկայացուցիչներ հանդես եկան համատեղ նամակով, որը լայնորեն մեկնաբանվեց որպես Մերցին ցուցաբերված աջակցություն՝ կանցլերի նկատմամբ աճող ճնշման ֆոնին։

Բաց մի թողեք

1 min read

Ֆրանսիացի քաղաքական գործիչ Ատալը հայտարարում է՝ ժամանակն է ստեղծելու «Եվրոպայի Միացյալ Նահանգներ»

18/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կանադացի Քարնին չի աջակցում ֆոն դեր Լեյենի ասոցացված անդամի ծրագրին

18/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հինգ ԵՄ առաջնորդներ. Եվրոպան պետք է ավելի լավ ծախսեր կատարի, ոչ թե պարզապես ավելի շատ

18/09/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

Փաշինյան շնորհվել է Հեսսեյան խաղաղության մրցանակ. Լուսանկար

18/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ավստրալիայի կառավարությունը խախտում է լռությունը ԵՄ «ասոցացված անդամ» դառնալու անիրատեսական գաղափարի շուրջ

18/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հարավային Կորեան քայլեր է ձեռնարկում՝ միանալու ԵՄ անվտանգ արբանյակային համակարգին

18/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հունաստանի կառավարությանը մեղադրում են թուրքական ներխուժման վտանգի մասին կեղծ պատմույթ հորինելու մեջ

18/09/2026 infomitk@gmail.com