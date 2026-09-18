Հարավային Կորեան քայլեր է ձեռնարկում՝ միանալու ԵՄ անվտանգ արբանյակային համակարգին

Այն կդառնա առաջին ասիական երկիրը, որը կմիանա այդ համակարգին
Հինգշաբթի օրը Հարավային Կորեան վարչական համաձայնագիր ստորագրեց Եվրոպական հանձնաժողովի հետ՝ ուսումնասիրելու համար IRIS²-ին՝ ԵՄ անվտանգ արբանյակային համակարգին ապագա ինտեգրման հնարավորությունը։
«Սա սկզբնակետ է դեպի Եվրոպական միության և Կորեայի միջև ավելի խորը գործընկերություն՝ IRIS²-ի շրջանակներում տիեզերական անվտանգ ենթակառուցվածքների ոլորտում», – հայտարարեց պաշտպանության և տիեզերքի հարցերով հանձնակատար Անդրիուս Կուբիլիուսը հինգշաբթի օրը տեղի ունեցած փոխըմբռնման հուշագրի ստորագրման արարողության ժամանակ։
Աշխատանքային խումբը, որի կազմում ընդգրկված են Հանձնաժողովը, Եվրոպական տիեզերական գործակալությունը, ինչպես նաև Կորեայի Հանրապետության պաշտպանական գնումների ծրագրերի վարչությունը և Պաշտպանության զարգացման գործակալությունը, տեղեկատվություն կփոխանակեն անվտանգ կապի գործող և նախատեսվող ծրագրերի վերաբերյալ։ Ինչպես նշվում է մամուլի հաղորդագրության մեջ, խումբը կուսումնասիրի նաև համատեղ կիրառման հնարավորություններն ու օգտագործման տարբերակները, ինչպես նաև կգնահատի տեխնիկական լուծումները՝ IRIS²-ի հետ համակարգային մակարդակով համագործակցելու համար։
«Այս պայմանավորվածությունը կարևոր հանգրվան է Կորեայի ինքնիշխան K-LEO ծրագրի և ԵՄ-ի առաջատար IRIS² համակարգի միջև համագործակցության ամրապնդման գործում», – նշել է Հարավային Կորեայի առաջադեմ հնարավորությունների ծրագրի փոխնախարար Գիյոնգ Ջեոնգը։
IRIS²-ը ԵՄ-ի՝ տիեզերքում տեղակայված անվտանգ ռազմական և առևտրային կապի նախաձեռնությունն է, որի նպատակն է եվրոպական այլընտրանք ստեղծել ամերիկյան հսկա Starlink-ին։ Նախատեսվում է, որ համակարգը կսկսի գործել 2029 թվականին։
ԵՄ անդամ չհանդիսացող Նորվեգիան և Իսլանդիան վերջերս հայտարարեցին, որ կմիանան նախագծին՝ 2026-2027 թվականների համար համապատասխանաբար մոտ 40 միլիոն և 3 միլիոն եվրո ներդրում կատարելով։ Ներկայումս IRIS²-ի համար նախատեսված ԵՄ բյուջեն կազմում է 10,6 միլիարդ եվրո, իսկ ապագա ֆինանսավորման ծավալները կորոշվեն ԵՄ-ի հաջորդ յո ԵՄ-ի արբանյակային համակարգի տնտեսական կենսունակությունը կմեծանար, եթե այն հնարավորություն ունենար մուտք գործելու Հարավային Կորեայի շուկա։
Երկիրն արդեն իսկ կառուցում է Երկրի ցածր ուղեծրում գործող արբանյակային կապի սեփական ցանցը (K-LEO), որը նախատեսում է գործարկել մինչև 2035 թվականը՝ մինչև 512 արբանյակների կազմով։
Բաց մի թողեք
Հունաստանի կառավարությանը մեղադրում են թուրքական ներխուժման վտանգի մասին կեղծ պատմույթ հորինելու մեջ
Պետք չէ Հայաստանին դնել ԵՄ կամ ՌԴ արհեստական ընտրության առաջ․ գերմանացի պատգավոր. Լուսանկար
Թուրքիան և Իսրայելը «քարկոծում» են միմյանց․ Անկարան դիմել է ՄԱԿ-ի ԱԽ-ին