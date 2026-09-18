Ֆրանսիացի քաղաքական գործիչ Ատալը հայտարարում է՝ ժամանակն է ստեղծելու «Եվրոպայի Միացյալ Նահանգներ»

Ատալի խոսքով՝ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի ղեկավարած ԵՄ-ն չափազանց դանդաղ է գործում և չի արդարացնում սպասելիքները։
Գաբրիել Ատալը՝ Ֆրանսիայի նախկին վարչապետը և նախագահի պաշտոնի կենտրոնամետ հավակնորդը, ցանկանում է մեկ քայլ առաջ գնալ Էմանուել Մակրոնի՝ Եվրոպայի վերաբերյալ տեսլականի հարցում՝ շրջանցելով ԵՄ-ն և ստեղծելով եվրոպական սերտ ինտեգրված դաշնություն։
Հինգշաբթի օրը 37-ամյա քաղաքական գործիչը հանդես եկավ «Եվրոպայի Միացյալ Նահանգներ» ստեղծելու գաղափարով՝ պնդելով, որ ԵՄ-ի՝ 27 երկրից բաղկացած մոդելը «սպառել է իր հնարավորությունները» և պետք է տեղ զիջի երկրների ավելի փոքր միջուկին, որոնք պատրաստ են միավորել իրենց տնտեսությունները։
Որդեգրելով ներկայիս ԵՄ-ից անգամ ավելի խորը ինտեգրում ենթադրող նախագիծ՝ Ատալը հավակնում է դառնալ Ֆրանսիայի նախագահական ընտրությունների ամենավառ արտահայտված եվրոպամետ թեկնածուն՝ մրցակցության մեջ մտնելով մի շարք այլ կենտրոնամետ թեկնածուների հետ։
Վերջին հարցումների համաձայն՝ Ատալը զիջում է մեկ այլ կենտրոնամետ գործչի՝ Էդուար Ֆիլիպին, ինչպես նաև մրցակցում է կենտրոնամետ-ձախակողմյան եվրոպամետ թեկնածու Ռաֆայել Գլյուքսմանի հետ։
Այս շաբաթ հրապարակված Ipsos-ի հարցման տվյալներով՝ ընտրությունների առաջին փուլի տարբեր սցենարներում Ֆիլիպի ցուցանիշը տատանվում է 14-21%-ի, Գլյուքսմանինը՝ 11,5-13,5%-ի, իսկ Ատալինը՝ 6-15,5%-ի սահմաններում։
ԵՄՆ (Եվրոպայի Միացյալ Նահանգնե՞ր), թե՞ «երկու արագությամբ» Եվրոպա։
Ատալի ծրագիրը նախատեսում է, որ 8-10 երկրից բաղկացած սկզբնական խումբը կվերացնի մնացած տնտեսական խոչընդոտները, կհամաձայնեցնի հարկային դրույքաչափերը, կստեղծի աշխատանքային և բիզնեսի ընդհանուր օրենսդրություն և կկառուցի կապիտալի միասնական շուկա։ ԵՄՆ-ի ընդհանուր գանձապետարանը հնարավորություն կունենա թողարկելու համատեղ պարտատոմսեր՝ ֆինանսավորելու ներդրումները այնպիսի ոլորտներում, ինչ Թիրախում՝ ֆոն դեր Լայենը
Ատալը քննադատության ենթարկեց Բրյուսելը ներկայումս ղեկավարող անձանց՝ անբավարար համարելով չորեքշաբթի օրը ֆոն դեր Լայենի ունեցած՝ ԵՄ-ի վիճակի վերաբերյալ առանցքային ելույթը։
«Այդ ելույթը չափազանց համեստ էր և ուշացած, մինչդեռ մեզ անհրաժեշտ է ավելի արագ գործել և ավելի հեռուն գնալ», – ասաց նա։
Այս քննադատությունը հատկապես ուշագրավ է՝ հաշվի առնելով Ատալի՝ Բրյուսելի հետ ունեցած կապերը. «Renew Europe» խմբակցության ղեկավար Վալերի Հայերը նրա քաղաքական թիմի անդամ է և օգնում է նրան ձևավորել եվրոպական օրակարգին առնչվող իր ծրագիրը, իսկ նրա զուգընկերը՝ Ստեֆան Սեժուրնեն, արդյունաբերության հարցերով եվրոպական հանձնակատարն է։
«Սեժուրնեն որևէ դերակատարում չի ունեցել», – նշեց Ատալի թիմի ներկայացուցիչը։ «Փոխարենը՝ Վալերի Հայերն ի սկզբանե աշխատել է այդ նախագծի վրա»։
Բաց մի թողեք
Կանադացի Քարնին չի աջակցում ֆոն դեր Լեյենի ասոցացված անդամի ծրագրին
Հինգ ԵՄ առաջնորդներ. Եվրոպան պետք է ավելի լավ ծախսեր կատարի, ոչ թե պարզապես ավելի շատ
Գերմանիայի ընտրությունները Մերցին ավելի մեծ ճնշման տակ են դնում