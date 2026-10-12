12/10/2026

EU – Armenia

Թբիլիսին չի՞ «բռնում» Եվրամիության պարզած «ձեռքը»

infomitk@gmail.com 12/10/2026 1 min read

Մենք ցանկանում ենք վերսկսել համագործակցությունը վրացական իշխանությունների հետ, սակայն նրանք պետք է որոշակի քայլեր ձեռնարկեն դրա համար, ասել է Եվրոպական Միության (ԵՄ) ընդլայնման հարցերով հանձնակատար Մարթա Կոսը։

Նրա խոսքով՝ առաջ շարժվելու փոխարեն, վրացական իշխանությունները բազմաթիվ օրենքներ ընդունելով՝ հետ են գնում։

«Մինչև վրացական իշխանությունները չսկսեն շարժվել դեպի եվրոպական արժեքներ, մենք չենք համագործակցի նրանց հետ», – հավելել է ԵՄ ներկայացուցիչը։

Մարթա Կոսը նշել է, որ չնայած վրացական իշխանությունների հետ համագործակցության բացակայությանը, ԵՄ-ն շարունակում է համագործակցել քաղաքացիական հասարակության հետ և աջակցել վրաց ժողովրդին։

Նշենք, որ այսօր Լյուքսեմբուրգում տեղի կունենա ԵՄ արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի նիստ։ Օրակարգում է նաև Վրաստանում ստեղծված իրավիճակը։

Հիշեցնենք՝ 2024 թ․ նոյեմբերի 28-ին Վրաստանի կառավարությունը հայտարարեց, որ ԵՄ-ին անդամակցության բանակցությունների հարցը օրակարգում չի դնի մինչև 2028 թվականի վերջը։ Այս որոշումից հետո Թբիլիսիի և Բրյուսելի միջև հարաբերություններում լարվածությունը շարունակվում է։ Վրաստանի իշխանությունները մեղադրում են եվրոպական բյուրոկրատիային եվրոպական ինտեգրման գործընթացը կասեցնելու մեջ։

Բաց մի թողեք

1 min read

Պետք է դադարեցնել պատերազմն իրականում, ոչ թե միայն Թրամփի սոցցանցերում․ Զելենսկի

12/10/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Խորհրդային հետախույզի թոռը՝ Ֆրանսիայի հաջորդ նախագա՞հ

12/10/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Yandex-ում համատարած խափանումներ են․ Ուկրաինան 3-րդ կենտրոնին է հարվածել. Լուսանկար

11/10/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ի՞նչ է տեղի ունեցել․ Դեբեդ գետից կնոջ մարմին են դուրս բերել. Լուսանկար

12/10/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

16 տարեկանից հետո՝ առանց նույնականացման քարտի անձնագիր չեք կարող ստանալ. 8 կանոն, որոնք ուժի մեջ են մտնում նոյեմբերի 1-ից

12/10/2026 infomitk@gmail.com

Երկու տարի է մեզ բաժանել են` հակառակ իմ ու քո կամքի. Անդրեն` իր երեխային․ Լուսանկար

12/10/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

COP – 17, թե՞ մեծ «լվացքատուն»

12/10/2026 infomitk@gmail.com