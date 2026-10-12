Խորհրդային հետախույզի թոռը՝ Ֆրանսիայի հաջորդ նախագա՞հ

Եվրախորհրդարանի պատգամավոր և «Հանրային տրիբունա» կուսակցության հիմնադիր Ռաֆայել Գլյուքսմանը հաղթել է Ֆրանսիայի սոցիալիստների և նրանց դաշնակիցների՝ ձախակենտրոն կուսակցությունների նախնական ընտրություններում, որոնք որոշում էին 2027 թվականի նախագահական ընտրությունների թեկնածուին։
Այս մասին հաղորդել է Le Monde պարբերականը։
Գլյուքսմանը ստացել է ձայների 66.13%-ը։ Երկրորդ տեղը զբաղեցրել է Սոցիալիստական կուսակցության առաջնորդ Օլիվիե Ֆորը՝ 14.48%-ով։ Երրորդ տեղը զբաղեցրել է Սեգոլեն Ռուայալը, որը 2007 թվականին Ֆրանսիայի նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլ էր հասել՝ 7.62%-ով։
Նախնական ընտրություններում քվեարկել է ավելի քան 120,000 մարդ։
Ի դեպ, հաղթանակից հետո Ռաֆայել Գլյուքսմանի վրա ալյուր են ցողել։ Դեպքը տեղի է ունեցել կիրակի երեկոյան Փարիզի 20-րդ շրջանում։ Գլյուքսմանը իր հաղթանակը նշում էր իր կողմնակիցների հետ La Cantine de Belleville-ում։ Երբ քաղաքական գործիչը դուրս է եկել տաքսի նստելու, անհայտ հարձակվողը ալյուր է ցանել նրա վրա և անհետացել։
Ռաֆայել Գլյուքսմանը խորհրդային հայտնի հետախույզ Ռուբին Գլյուքսմանի թոռն է։
Բաց մի թողեք
Պետք է դադարեցնել պատերազմն իրականում, ոչ թե միայն Թրամփի սոցցանցերում․ Զելենսկի
Թբիլիսին չի՞ «բռնում» Եվրամիության պարզած «ձեռքը»
Yandex-ում համատարած խափանումներ են․ Ուկրաինան 3-րդ կենտրոնին է հարվածել. Լուսանկար