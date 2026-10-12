12/10/2026

EU – Armenia

Խորհրդային հետախույզի թոռը՝ Ֆրանսիայի հաջորդ նախագա՞հ

infomitk@gmail.com 12/10/2026 1 min read

Եվրախորհրդարանի պատգամավոր և «Հանրային տրիբունա» կուսակցության հիմնադիր Ռաֆայել Գլյուքսմանը հաղթել է Ֆրանսիայի սոցիալիստների և նրանց դաշնակիցների՝ ձախակենտրոն կուսակցությունների նախնական ընտրություններում, որոնք որոշում էին 2027 թվականի նախագահական ընտրությունների թեկնածուին։

Այս մասին հաղորդել է Le Monde պարբերականը։

Գլյուքսմանը ստացել է ձայների 66.13%-ը։ Երկրորդ տեղը զբաղեցրել է Սոցիալիստական ​​կուսակցության առաջնորդ Օլիվիե Ֆորը՝ 14.48%-ով։ Երրորդ տեղը զբաղեցրել է Սեգոլեն Ռուայալը, որը 2007 թվականին Ֆրանսիայի նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլ էր հասել՝ 7.62%-ով։

Նախնական ընտրություններում քվեարկել է ավելի քան 120,000 մարդ։

Ի դեպ, հաղթանակից հետո Ռաֆայել Գլյուքսմանի վրա ալյուր են ցողել։ Դեպքը տեղի է ունեցել կիրակի երեկոյան Փարիզի 20-րդ շրջանում։ Գլյուքսմանը իր հաղթանակը նշում էր իր կողմնակիցների հետ La Cantine de Belleville-ում։ Երբ քաղաքական գործիչը դուրս է եկել տաքսի նստելու, անհայտ հարձակվողը ալյուր է ցանել նրա վրա և անհետացել։

Ռաֆայել Գլյուքսմանը խորհրդային հայտնի հետախույզ Ռուբին Գլյուքսմանի թոռն է։

Բաց մի թողեք

1 min read

Պետք է դադարեցնել պատերազմն իրականում, ոչ թե միայն Թրամփի սոցցանցերում․ Զելենսկի

12/10/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թբիլիսին չի՞ «բռնում» Եվրամիության պարզած «ձեռքը»

12/10/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Yandex-ում համատարած խափանումներ են․ Ուկրաինան 3-րդ կենտրոնին է հարվածել. Լուսանկար

11/10/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ի՞նչ է տեղի ունեցել․ Դեբեդ գետից կնոջ մարմին են դուրս բերել. Լուսանկար

12/10/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

16 տարեկանից հետո՝ առանց նույնականացման քարտի անձնագիր չեք կարող ստանալ. 8 կանոն, որոնք ուժի մեջ են մտնում նոյեմբերի 1-ից

12/10/2026 infomitk@gmail.com

Երկու տարի է մեզ բաժանել են` հակառակ իմ ու քո կամքի. Անդրեն` իր երեխային․ Լուսանկար

12/10/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

COP – 17, թե՞ մեծ «լվացքատուն»

12/10/2026 infomitk@gmail.com