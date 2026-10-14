ԵՄ-ն կպահանջի պաղեստինյան ընտրություններ անցկացնել «2027-ի սկզբին»

Մահմուդ Աբբասը հետաձգել է նախատեսված քվեարկությունը մինչև հաջորդ տարվա վերջ:
Ըստ այս շաբաթ կայանալիք գագաթնաժողովի համար նախապատրաստված եզրակացությունների նախագծի՝ ԵՄ առաջնորդները կոչ կանեն Պաղեստինյան ինքնավարությանը ընտրություններ անցկացնել ոչ ուշ, քան «2027-ի սկզբին»։
Անցյալ շաբաթ օրը Հորդանան գետի արևմտյան ափի պաղեստինցի առաջնորդ Մահմուդ Աբբասը, պաղեստինյան քաղաքական տարբեր խմբավորումների հետ խորհրդակցելուց հետո, չեղարկեց նոյեմբերի 28-ին նախատեսված ընտրությունները և դրանք տեղափոխեց 2027 թվականի սեպտեմբերի 11-ին։
Աբբասը հայտարարեց, որ պաղեստինյան տարածքներում՝ Հորդանան գետի արևմտյան ափում, Արևելյան Երուսաղեմում և Գազայում, պայմանները բարենպաստ չեն, և մեղադրեց Իսրայելին ազատ և արդար ընտրությունների անցկացմանը խոչընդոտներ ստեղծելու մեջ։
Իսրայելի արտաքին գործերի նախարար Գիդեոն Սաարը հակադարձեց՝ մեղադրանքներն անվանելով «ծիծաղելի սուտ» և պատասխանատվությունից խուսափելու փորձ։
«Եվրոպական խորհուրդը ափսոսանք է հայտնում պաղեստինյան ընտրությունների հայտարարված հետաձգման կապակցությամբ», – նշված է ԵՄ եզրակացությունների նախագծում, որին ծանոթացել է Rapporteur-ը։ «Այն կոչ է անում Պաղեստինյան ինքնավարությանը հնարավորինս շուտ՝ 2027-ի սկզբին, կազմակերպել օրենսդիր և նախագահական ընտրություններ։ Եվրոպական միությունը կշարունակի աջակցել Պաղեստինյան ինքնավարությանը, այդ թվում՝ բարեփոխումների օրակարգի իրականացման հարցում», – հավելվում է փաստաթղթում։
ԵՄ դիվանագետները դեռ կարող են փոփոխություններ կատարել գագաթնաժողովի եզրակացությունների նախագծում՝ ինչպես մինչև առաջնորդների հանդիպումը, այնպես էլ դրա ընթացքում։
Պաղեստինցիներն արդեն 20 տարի է՝ ընտրություններ չեն անցկացրել։ Պաղեստինում օրենսդիր մարմնի վերջին ընտրություններում (2006 թ.) հաղթանակ տարավ «Համաս»-ը, որն այնուհետև բռնի ուժով իր վերահսկողության տակ վերցրեց Գազայի հատվածը։ Աբբասը չեղարկեց Դրա ղեկավար Սամեր Սինիջլավին պահանջել է ընտրություններ անցկացնել ոչ ուշ, քան 2027 թվականի գարնանը։
Երկուշաբթի օրը ԵՄ արտաքին քաղաքականության հարցերով պատասխանատու Կայա Կալլասը հայտարարել է, որ ընտրությունները պետք է տեղի ունենան հնարավորինս շուտ։
Մեծ Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի, Կանադայի և Ավստրալիայի արտաքին գործերի նախարարները երեքշաբթի օրը հանդես են եկել հայտարարությամբ՝ նշելով, որ «խորը ափսոսանք» են հայտնում հետաձգման կապակցությամբ։
«Պաղեստինցիների մի ամբողջ սերունդ հասուն տարիքի է հասել՝ առանց իրենց ընտրովի ներկայացուցիչներին ընտրելու հնարավորության», – գրել են նրանք՝ միաժամանակ ընդունելով միջազգային չափանիշներին համապատասխան ընտրություններ անցկացնելու հարցում առկա «լուրջ մարտահրավերներն ու խոչընդոտները»։
Իսրայելում ընտրությունները տեղի կունենան հոկտեմբերի 27-ին, իսկ վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն ձգտում է պահպանել իշխանությունը։
Բաց մի թողեք
Բաքուն դատապարտել է Իրանի և Թուրքիայի կողմից Ադրբեջանի վրա «համակարգված տեղեկատվական հարձակումները»
Նավթատար լցանավ են ձերբակալել
Կինն է իր դեպրեսիայի հիմնական պատճառներից մեկը. Լուսանկար