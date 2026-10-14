Չեռնոգորիան բաց է թողնում ԵՄ-ին անդամակցության բանակցային գլխի փակման վերջնաժամկետը՝ խորհրդարանում առկա տարաձայնությունների պատճառով

Խորհրդարանը զբաղված էր խորհրդարանի նախագահին պաշտոնանկ անելու փորձով. վերջինս ցավակցություն էր հայտնել ռազմական հանցագործ Ռատկո Մլադիչի ընտանիքին։
Չեռնոգորիայի խորհրդարանը բաց թողեց սահմանադրական փոփոխություններն ընդունելու վերջնաժամկետը, որոնք թույլ կտային փակել ԵՄ-ին անդամակցելու գործընթացի հերթական գլուխը (նպատակն է անդամակցել մինչև 2028 թվականը)։
Խորհրդարանը կլանված էր խորհրդարանի նախագահ Անդրիա Մանդիչին պաշտոնանկ անելու փորձով այն բանից հետո, երբ նա ցավակցություն էր հայտնել անցյալ ամիս մահացած ռազմական հանցագործ Ռատկո Մլադիչի ընտանիքին։ Արդյունքում՝ սահմանադրական փոփոխությունների անհրաժեշտ գործընթացը չմեկնարկեց։
Փոփոխությունները, որոնք անհրաժեշտ էին արդարադատությանն ու հիմնարար իրավունքներին վերաբերող 23-րդ գլխի աշխատանքն ավարտելու համար, ներառում էին ապագա վարչապետների և կառավարության անդամների բարեվարքության ստուգում. դա թույլ չէր տա կոռուպցիոն հանցագործության համար դատապարտված անձանց զբաղեցնել վարչապետի կամ նախարարի պաշտոնը։
Պոդգորիցայում գործող «Ժողովրդավարության և մարդու իրավունքների կենտրոն» վերլուծական կենտրոնի տնօրեն Նևենկա Վուկսանովիչը նշել է, որ այժմ այդ գլուխը կարող է փակվել միայն «արագ քաղաքական համաձայնության և, հնարավոր է, ժամանակացույցի հարցում Բրյուսելի կողմից որոշակի ճկունություն ցուցաբերելու միջոցով»։
Նա հավելել է, որ վերջնաժամկետը քաղաքական բնույթ ունի, ոչ թե իրավական։ Սակայն Սահմանադրության փոփոխությունը պահանջում է երեք քվեարկություն՝ ձայների երկու երրորդի մեծամասնությամբ. նախ՝ առաջարկի քվեարկություն, այնուհետև՝ նախագծի քննարկում և հանրային խորհրդակցություն, և վերջում՝ վերջնական փոփոխությունների ընդունում։ Մերժման դեպքում փոփոխությունների հարցին հնարավոր չի լինի անդրադառնալ ևս մեկ տարի։
ԵՄ-ում Չեռնոգորիայի դեսպան Յոհան Սատլերը խորհրդարանին կոչ է արել համագործակցել փոփոխություններն ընդունելու համար։ Նա ընդգծել է ժամանակի սղությունը՝ խնդրելով ընդդիմությանը նայել խնդրին ավելի լայն համ «Բրյուսելում ձեզ են սպասում և հետևում են իրավիճակին, սակայն «եվրոպացիները» պնդում են, որ Ռատկո Մլադիչի հարցը վճռորոշ նշանակություն ունի», — ասաց նա։
Վուկսանովիչը տեղի ունեցածը որակեց որպես ձախողում քաղաքացիների և իրեն «եվրոպամետ» հռչակող ընդդիմության համար։ Միևնույն ժամանակ, նա նշեց, որ մեծամասնությունը նույնպես շաբաթներ շարունակ ձգձգել էր Մանդիչի հարցով քվեարկությունը։
Բաց մի թողեք
Ֆրանսիայի նախագահի թեկնածու Մելանշոնը փորձում է շահել Ֆրանսիայի «միայնակ» ընտրողների համակրանքը
Աջ կենտրոնամետների ապստամբությունը սպառնում է խաթարել ԵՄ-ի արդյունաբերական օրենքը
Ինչպես է Մարոշ Շեֆչովիչը հասել Չինաստանի հետ առևտրային առաջընթացին