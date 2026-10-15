ԵՄ առաջնորդները հավաքվել են քննարկելու էներգետիկ ճգնաժամը, Չինաստանը և բյուջեն

Հինգշաբթի օրվա բանակցությունները կներառեն ավելի էժան էներգիայի, եվրոպական արդյունաբերության ավելի ուժեղ պաշտպանության և դաշինքի ծախսերի առաջնահերթությունների շուրջ աճող տարաձայնությունների պահանջները։
Այս Եվրոպական խորհուրդը նախատեսված էր դաշինքը մոտեցնելու դաշինքի հաջորդ յոթամյա բյուջեի շուրջ համաձայնության հասնելուն։ Դրա փոխարեն առաջնորդներին սպասվում են երկօրյա բանակցություններ՝ սկսած էներգակիրների գներից և Չինաստանի հետ առևտուրից մինչև Ուկրաինա, ծովային անվտանգություն և միգրացիա։
Բյուջեի քննարկումը շարունակում է մնալ փորձություն Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոստայի համար։ Մայրաքաղաքները մեղմացրել են իրենց պարտավորությունը համաձայնության համար դեկտեմբեր ամսվա վերջնաժամկետի նկատմամբ, քանի որ պատերազմող ճամբարները շարունակում են մնալ միմյանցից հեռու։
Հինգշաբթի օրվա քննարկումները կսկսվեն մրցունակությունից, ուշադրության կենտրոնում կլինեն նաև էներգակիրների գների աճը և ԵՄ կլիմայական կանոնները։ Այնուհետև առաջնորդները կքննարկեն Չինաստանը և ավելի ուժեղ առևտրային պաշտպանության կոչերը, նախքան կեսօրին անդրադառնալ Իռլանդիայի վերանայված բյուջեի առաջարկին։
Ինչպես դիտել ԵՄ առաջնորդների գագաթնաժողովը պրոֆեսիոնալի պես
Չինաստանից մինչև էներգակիրների գներ, ԵՄ առաջնորդները բախվում են երկօրյա քաղաքական պայքարի: Ահա թե ինչին ուշադրություն դարձնել։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ — Եվրոպական առաջնորդները եկել էին բյուջեի համար: Նրանք մնում են մնացած ամեն ինչի համար։
Երկօրյա Եվրոպական խորհուրդը, որը սկսվում է հինգշաբթի օրը, պետք է նվիրված լիներ միայն փողին: Փոխարենը, ԵՄ 27 անդամ երկրների առաջնորդները մտնում են տարիների ընթացքում իրենց ամենամարդաշատ գագաթնաժողովներից մեկի մեջ, որտեղ աշխարհաքաղաքական ճգնաժամերի շարքը սպառնում է խլել ԵՄ-ի ուշադիր մշակված ծրագրերը։
Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոստան սկզբում ցանկանում էր, որ հավաքը արագացնի դաշինքի հաջորդ յոթամյա բյուջեի շուրջ բանակցությունները՝ հույս ունենալով համաձայնության գալ մինչև 2027 թվականին Ֆրանսիայում, Իտալիայում և Լեհաստանում կայանալիք ընտրությունները, որոնք արդեն իսկ դժվար համաձայնագիրը կդժվարացնեն։
Սակայն աշխարհն այլ ծրագրեր ուներ։ Էներգակիրների գների կտրուկ աճը, Չինաստանի հետ լարվածությունը, Ռուսաստանի պատերազմն Ուկրաինայում (և ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի անորոշ դիրքորոշումն այդ հարցում), միգրացիան ու Մերձավոր Արևելքում տիրող անհանգիստ իրավիճակը՝ այս ամենը հայտնվել է օրակարգում։
Արդյունքում սպասվում է երկօրյա «մարաթոն», որը կընդգրկի ԵՄ-ի առջև ծառացած գրեթե բոլոր հիմնական մարտահրավերները՝ եվրոպական արտադրական ձեռնարկությունների մրցունակության պահպանումից մինչև աշխարհի կարևորագույն ծովային ուղիների բաց մնալու ապահովումը։
Նրանց համար, ովքեր ցանկանում են հետևել իրադարձություններին՝ առանց 48 ժամ անընդմեջ Բրյուսելին «կպած» մնալու, ներկայացնում ենք ուղեցույց՝ կարևորագույն հարցերի վերաբերյալ։
Մի փոքր նախազգուշացում. ԵՄ առաջնորդները հայտնի են նրանով, որ հաճախ թույլ են տալիս քննարկումներին չափազանց երկար ձգձգվել կամ փոփոխում են օրակարգը. հենց այդպիսի դեպքերի համար էլ գործում է մեր ուղիղ տեքստային հեռարձակումը (liveblog):
Հինգշաբթի՝ լուսաբացին. նախապատրաստական փուլ
Դեռ գագաթնաժողովի մեկնարկից առաջ՝ լուսաբացին, կհավաքվեն եվրոպական քաղաքական ընտանիքների ներկայացուցիչները։
Եվրոպական ժողովրդական կուսակցությունը հավաքվում է առավոտյան ժամը 7:30-ից՝ «Sofitel Brussels Europe» հյուրանոցում։ Սա այն վայրն է, որտեղ արժե լինել (եթե, իհարկե, հաջողվի ներս մտնել), քանի որ գագաթնաժողովի սեղանի շուրջ կլինեն կենտրոնամետ-աջ (center-right) ուղղվածության բազմաթիվ առաջնորդներ։
Սոցիալիստները հավաքվում են ժամը 8:30-ից PES-ի գլխավոր գրասենյակում, որտեղ սպասվում են Կոստան, իսպանացի Պեդրո Սանչեսը և դանիացի Մետտե Ֆրեդերիկսենը։
«Ռենով»-ը մեկնարկում է ժամը 8:00-ին Էգմոնտ պալատում, որտեղ սպասվում է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի և ԵՄ բարձրաստիճան դիվանագետ Կայա Կալլասի ներկայությունը։
Նույնիսկ գագաթնաժողովի դահլիճում առաջնորդների բացակայության դեպքում, ծայրահեղ աջ «Պատրիոտները» չորեքշաբթի օրը առավելություն ստացան, իսկ Մարին Լը Պենը կտրուկ քննադատեց ԵՄ-ի վիճակը։
Հինգշաբթի առավոտ. Էներգետիկայի մեղադրանքների խաղը և Չինաստանը
Առաջնորդները սկսում են քննարկումներ Եվրոպայի տնտեսական մրցունակության համար պայքարի վերաբերյալ, սկսելով էներգետիկայից՝ հնարավոր է՝ քաղաքականապես ամենապայթյունավտանգ բանավեճը։
Կառավարությունները ցանկանում են անհապաղ թեթևացում Իրանի պատերազմի հետևանքով էներգակիրների գների կտրուկ աճից և կստիպեն Հանձնաժողովին նոր միջոցառումներ ձեռնարկել մարտ ամսին հայտարարված լայնածավալ, բայց որոշ չափով անզոր փաթեթին զուգահեռ։
Ակնկալվում է, որ մայրաքաղաքների և Բրյուսելի միջև մատնացույց կանեն միմյանց այն հարցում, թե ով պետք է գործի, և որ կլիմայական քաղաքականությունը, ինչպիսին է ջեռուցման և տրանսպորտի ոլորտում առաջիկա արտանետումների առևտրի համակարգը, քննադատության կենթարկվի։
Հաջորդը Չինաստանն է։ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը առաջնորդներին կտեղեկացնի Պեկինի հետ ԵՄ-ի առևտրային հսկայական անհավասարակշռությունը շտկելուն ուղղված ջանքերի մասին՝ հիմնվելով առևտրի հարցերով պատասխանատու Մարոշ Շեֆչովիչի՝ չինացի պաշտոնյաների հետ վարած բանակցությունների արդյունքների վրա։
Ակնկալվում է, որ առաջնորդները կվերահաստատեն Բրյուսելին ուղղված իրենց պահանջը՝ «հրատապ» կերպով համալրել առևտրային պաշտպանության գործիքակազմը՝ կանխելու միության հետագա ապաարդյունաբերականացումը և պաշտպանելու արդյունաբերական այլ ոլորտները չինական մրցակցությունից։
Օրակարգում է նաև ԵՄ-ի բյուրոկրատական քաշքշուկների շուրջ ծավալվող ծանոթ վեճը. հնչում են կոչեր՝ դադարեցնելու Բրյուսելի կողմից նոր օրենսդրական ակտերի ընդունումը։
Հինգշաբթի կեսօրին՝ Կոշտայի բյուջետային խաղադրույքը
Սա պետք է որ լիներ գլխավոր իրադարձությունը։ Առաջնորդները կքննարկեն Իռլանդիայի ներկայացրած բանակցային առաջարկը ԵՄ-ի 2028–2034 թթ․ բյուջեի վերաբերյալ, որը Եվրոպական հանձնաժողովի սկզբնական տարբերակի համեմատ կրճատվել է 159 միլիարդ եվրոյով։
Կողմերի դիրքորոշումները վաղուց հայտնի են․ այսպես կոչված «մոդեռնիստները» (որոնք, ըստ էության, նախկին «խնայող» երկրներն են՝ այլ անվան տակ) ցանկանում են սահմանափակել ծախսերը, մինչդեռ ԵՄ-ի ֆինանսավորումից օգտվող երկրները վճռական են պաշտպանելու իրենց հատկացումները՝ հանդես գալով «համախմբման բարեկամներ» (friends of cohesion) անվան ներքո։ Նմանատիպ կոշտ դիրքորոշումներ կան նաև ԵՄ-ի մակարդակով նոր հարկերի սահմանման հարցում։ Սակայն ամենակարևոր հարցը ժամկետներն են։
Ինչպես վկայում են մեր տրամադրության տակ հայտնված եզրակացությունների նախագծերը, կառավարությունները մեղմացրել են մինչև դեկտեմբեր համաձայնության հասնելու իրենց հանձնառությունը։ Կոշտան ցանկանում է գործարք կնքել նախքան 2027 թվականին սպասվող կարևորագույն ընտրությունները, որոնք կարող են բարդացնել բանակցությունները, մինչդեռ մայրաքաղաքները մտավախություն ունեն, որ հստակ վերջնաժամկետի սահմանումը կարող է թուլացնել իրենց բանակցային դիրքերը։
Ամենակարևորը, Կոստան ստանձնում է ղեկավար պաշտոնը, քանի որ բյուջեի շուրջ բանակցությունները մտնում են իրենց ամենազգայուն քաղաքական փուլը։ Հետևեք նոյեմբերի վերջին հնարավոր արտահերթ գագաթնաժողովի վերաբերյալ ակնարկներին, և թե արդյոք դեկտեմբերը մնում է հավաստի վերջնաժամկետ, թե՞ առաջնորդները սկսում են լուռ պատրաստվել 2027 թվականին բանակցություններին։
Հինգշաբթի օրվա ընթրիք. Տեղ ազատել նոր անդամների համար
Ընթրիքի ժամանակ առաջնորդները կքննարկեն ընդլայնումը և նոր անդամներին տեղավորելու համար անհրաժեշտ ԵՄ բարեփոխումները. չէ՞ որ հոկտեմբերյան գագաթնաժողովը պատմականորեն նվիրված է եղել դաշինքի հույս ունեցողներին։
Չեռնոգորիան մոտենում է անդամակցության բանակցությունների ավարտին, մինչդեռ այլուր առաջընթացը հարցեր է առաջացնում այն մասին, թե արդյոք դաշինքը ինստիտուցիոնալ և ֆինանսապես պատրաստ է աճել։
Հանձնաժողովը ներկայացրել է ԵՄ-ն ընդլայնմանը նախապատրաստելու առաջարկներ, և առաջնորդները կքննարկեն, թե ինչպես պետք է ներքին բարեփոխումները ուղեկցեն անդամակցության գործընթացին։ Սպասեք Չեռնոգորիայից դրական ազդանշանի և դաշինքը բարեփոխելու պարտավորությունների։
Ուրբաթ առավոտ. Ուկրաինայի ցանկությունների ցանկը
Երկրորդ օրը սկսվում է Ուկրաինայից և նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու սպասվող ելույթից։ Եվրոպական համերաշխության հայտարարությունները գրեթե երաշխավորված են։ Ավելի հետաքրքիր հարցն այն է, թե իրականում ինչ են պատրաստ անել առաջնորդները։
Կիևին անհրաժեշտ են ՀՕՊ համակարգեր, խափանող սարքեր և ֆինանսավորում, քանի որ ռուսական հարձակումները սրվում են: Առաջնորդները կարող են քննարկել Մոսկվայի ստվերային նավատորմի դեմ ավելի խիստ գործողություններ և ռուսների համար վիզային սահմանափակումներ: Եվ չնայած Ուկրաինայի համար ԵՄ ֆինանսավորումն արդեն համաձայնեցված է 2026 թվականի համար, երկրի դրանից դուրս կարիքները մնում են ավելի ու ավելի հրատապ հարց:
Կարո՞ղ է սա նշանակել սառեցված ռուսական ակտիվների օգտագործման վերաբերյալ բանավեճի վերսկսում ապագա ֆինանսավորման բացերը լրացնելու համար: Սա մնում է հարցականի տակ, չնայած անհապաղ առաջընթաց չի սպասվում:
Ուրբաթ՝ ճաշից առաջ. Պաշտպանություն և երեք վտանգավոր ջրային ուղիներ
Մինչ ճաշի ընդմիջումը, առաջնորդները կանդրադառնան ռուսական հիբրիդային հարձակումներին, ծովային անվտանգությանը և Մերձավոր Արևելքին:
Սև ծովում քաղաքացիական նավերի վրա վերջերս կատարված հարձակումները սպառնում են Ուկրաինայի կարևորագույն հացահատիկի արտահանման ուղուն: Թուրքիան մշակել է նոր պաշտպանված նավագնացության միջանցքներ, մինչդեռ Ռումինիան և Բուլղարիան, այդ թվում՝ երկրները, ձգտում են ավելի մեծ ուշադրություն դարձնել այս հարցին:
Կաջակցե՞ն առաջնորդները կոնկրետ միջոցառումների, թե՞ կդադարեն դատապարտել: Ահա հարցը:
Այնուհետև քննարկումները կանդրադառնան Մերձավոր Արևելքին և երկու այլ կարևոր նավագնացության ուղիներին՝ Հորմուզի նեղուցին և Կարմիր ծովին: Իրան-ԱՄՆ հարաբերությունների հետևանքները Պատերազմը, Հորմուզի շուրջ Իրանի հարձակումների աճը և Կարմիր ծովում Հուսիների նոր սպառնալիքները խաթարել են համաշխարհային առևտուրը և էներգետիկ հոսքերը։
ԵՄ-ի «Ասպիդես» ռազմածովային առաքելությունը նավերի պակաս ունի, և Կալլասը ցանկանում է, որ կառավարությունները ավելի շատ ներդրում ունենան։ Հետևեք, թե արդյոք առաջնորդները նավերով կատարում են իրենց խոստումները։
Մերձավոր Արևելքի ավելի լայն քննարկումը կանդրադառնա նաև Իրանին, Եմենին, Արևմտյան ափին և Լիբանանին։
Ուրբաթ օրվա ճաշ. Միգրացիոն դիմակայություն
Արժե հետևել Իսպանիայի Պեդրո Սանչեսի, Իտալիայի Ջորջիա Մելոնիի և Դանիայի Մետտե Ֆրեդերիկսենի առաջնորդներին, որոնք քննարկում են միգրացիան Իսպանիայի հյուսիսաֆրիկյան Սեուտա էքսկլավում ճգնաժամից հետո, արժե դիտել, թե ինչպես են առաջնորդները քննարկում միգրացիան ճաշի ժամանակ՝ հաշվի առնելով Իսպանիայի հյուսիսաֆրիկյան Սեուտա էքսկլավում ստեղծված ճգնաժամը։
Անկանոն ժամանողները նվազել են, սակայն սահմանային ճգնաժամի, համերաշխության և միգրացիոն վերահսկողության խստացման շուրջ տարաձայնությունները շարունակում են մնալ։
Եվ նոյեմբերի 29-ին Իսպանիայում սպասվող ընտրությունների հետ մեկտեղ, սա կարող է լինել Սանչեսի վերջին տանգոն և վերջին հնարավորությունը՝ պաշտպանելու իր կառավարության կողմից ճգնաժամի հաղթահարման եղանակը՝ միաժամանակ արտահայտելով իր հիասթափությունը եվրոպական համերաշխության բացակայության վերաբերյալ։
Հետևեք, թե արդյոք բանավեճը կհանգեցնի համաձայնության, թե՞ ևս մեկ քաղաքական բախման, ինչպես տեղի ունեցավ նախորդ անգամ։
Բոնուս. Երկու մամուլի ասուլիսը ավելի լավ է, քան մեկը
Այսպիսի հագեցած օրակարգով առաջնորդները չեն սպասի գագաթնաժողովի ավարտին՝ ֆոն դեր Լեյենի և Կոստայի սովորական համատեղ մամուլի ասուլիսին։ Եվս մեկը նախատեսված է հինգշաբթի օրը՝ բյուջեի քննարկումից հետո։
Հինգշաբթի օրը հետևեք Կոստայի լեզվին բյուջեի վերջնաժամկետի և այն մասին, թե արդյոք ֆոն դեր Լեյենը առաջարկում է որևէ կոնկրետ միջոցառում էներգակիրների գների վերաբերյալ։
Ուրբաթ օրը հետևեք Ուկրաինային լրացուցիչ աջակցության խոստումներին, թե արդյոք ծովային անվտանգության վերաբերյալ պարտավորությունները կապված են իրական նավերի և ռեսուրսների հետ, և մեկնաբանություններին այն մասին, թե ինչպես է անցել միգրացիոն դիմակայությունը ճաշի ժամանակ։
Բաց մի թողեք
Մելոնին զգուշացնում է ԵՄ բյուջեի շուրջ շտապողականությամբ համաձայնության գալու վտանգների մասին
Ինչու են տվյալների կենտրոնների վրա Ուկրաինայի կողմից հարվածները իրական խնդիր Ռուսաստանի և դրա սահմաններից դուրս
Ինչպես է Ռուսաստանը ծրագրում վերականգնել կապերը Սլովակիայի հետ